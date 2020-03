L’offre de HTS grimpe en flèche • Astrocast gagne un investisseur • NanoAvionics se développe aux États-Unis

Pour recevoir FIRST UP Satcom, un bulletin hebdomadaire SpaceNews destiné aux professionnels des satellites et des télécommunications, inscrivez-vous ici.

MEILLEURES HISTOIRES

L’offre de capacités satellitaires à haut débit devrait être multipliée par 12 d’ici 2024 par rapport à 2019, selon un nouveau rapport du cabinet d’études Euroconsult. Les mégaconstellations à large bande de SpaceX et OneWeb contribuent largement à cette augmentation, car les deux sociétés placent un grand nombre de satellites à haut débit en orbite terrestre basse. Euroconsult estime que 15 milliards de dollars seront dépensés pour les constellations à large bande en dehors de l’orbite géostationnaire jusqu’à la fin de 2024. Le cabinet de recherche prévoit 85 milliards de dollars de revenus HTS mondiaux de 2019 à 2028. [Euroconsult]

Astrocast, une société développant une constellation de 100 cubesats pour la connectivité Internet des objets, a reçu un investissement stratégique d’une valeur non divulguée de Marine Instruments, une société spécialisée dans la construction de bouées. Marine Instruments sera en mesure de connecter ses bouées dans toutes les conditions météorologiques en utilisant la connectivité en bande L d’Astrocast, selon le démarrage du satellite. Astrocast a réservé des lancements pour 30 de ses 100 satellites avec Spaceflight, et lancera des satellites cette année et en 2021. [Astrocast]

Le constructeur lituanien de cubesat NanoAvionics a ouvert une deuxième installation aux États-Unis. Le bureau, situé à Columbia, en Illinois, bénéficie des universités voisines et d’un faible coût de la vie, selon la société. La première installation américaine de NanoAvionics est située au Midland Air and Space Port où est basée sa société mère AST & Science. NanoAvionics a déclaré avoir récemment obtenu un contrat d’un client américain pour deux cubesats 6U, renforçant le besoin d’une plus grande présence américaine. [NanoAvionics]

PLUS D’HISTOIRES

La société suédoise Ovzon fournit des services à large bande par satellite à l’armée italienne et au Département italien de la protection civile pour soutenir les efforts de riposte au coronavirus. Ovzon a déclaré que sa connectivité par satellite est principalement utilisée pour la vidéoconférence entre le personnel des «zones rouges» du nord de l’Italie et le siège de la présidence du Conseil des ministres à Rome. Le gouvernement italien a introduit des restrictions de voyage à l’échelle nationale le 9 mars, alors que les cas de coronavirus ont dépassé 9 000, avec des décès liés au virus numérotés à 463. [Ovzon/CNN]

Les opérateurs de satellites craignent que des sociétés de lancement comme Blue Origin et SpaceX ne deviennent des concurrents. Des dirigeants de SES et d’Eutelsat ont déclaré mardi lors de la conférence Satellite 2020 qu’ils regardaient SpaceX déployer sa propre constellation Starlink de satellites à large bande, ce qui pourrait faire de SpaceX l’un de leurs concurrents. Blue Origin pourrait également devenir un concurrent s’il lance la constellation à large bande Kuiper d’Amazon, car Blue Origin appartient au fondateur d’Amazon, Jeff Bezos. Un dirigeant de Blue Origin a déclaré plus tard lors de la conférence que Blue Origin n’est pas assuré de lancer la constellation d’Amazon et devra concourir pour cette entreprise. [SpaceNews]

Le premier lancement de Proton de l’année sera retardé jusqu’à deux mois. Khrunichev dit que les problèmes avec les composants de la fusée nécessitent qu’ils soient remplacés, mais n’a pas précisé quels composants sont affectés ou quels étaient les problèmes avec eux. Ce lancement, transportant les satellites de communication Express-80 et Express-103 pour la Russian Satellite Communications Company, était prévu pour le 31 mars, mais sera probablement retardé jusqu’à la fin mai. [TASS]

Ce pourrait être le début de la fin de DirecTV en tant que diffuseur satellite. AT&T indique qu’elle ne commercialise plus activement le service de télévision par satellite de radiodiffusion directe à domicile, mais qu’elle continuera de le vendre dans les zones rurales. AT&T se concentre plutôt sur son service de streaming, AT&T TV, malgré quelques critiques médiocres à ce sujet. Certains analystes spéculent que DirecTV pourrait être vendu ou fermé lorsque son contrat de diffusion de jeux NFL expirera dans deux ans. [USA Today]

SpaceX a doublé la taille de son prochain cycle de financement. La société cherche maintenant à lever 500 millions de dollars dans un cycle de financement privé en cours, contre 250 millions de dollars selon les rapports précédents. La société a levé 1,33 milliard de dollars en trois tours l’an dernier afin de financer les travaux sur son système satellite Starlink et son lanceur de nouvelle génération Starship. [CNBC]

Le rédacteur principal de SpaceNews, Jeff Foust, a contribué à ce bulletin.