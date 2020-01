L’OMS a déclaré que le coronavirus était une urgence sanitaire mondiale – voici ce que cela signifie – .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) s’est réunie pour la deuxième fois pour discuter du coronavirus (2019-nCoV) depuis le début de l’épidémie, et cette fois-ci, l’OMS a déclaré la nouvelle maladie une urgence sanitaire mondiale. Cela peut sembler plus effrayant qu’il ne l’est en réalité, mais il ne sert à rien de paniquer à propos du virus.

Selon des données récentes, près de 10 000 cas ont été confirmés dans le monde, la plupart en Chine continentale. Le nombre de morts est passé à 213, tandis que 187 patients ont récupéré – voir la carte mise à jour ci-dessous. Pour le moment, le virus n’a fait aucune mort en dehors de la Chine.

Source de l’image: Centre for Systems Science and Engineering

Malgré cela, le virus peut se propager plus rapidement que les autorités ne peuvent contenir les infections, et il a commencé à se propager à des personnes qui ne sont pas allées en Chine – les premiers cas confirmés se trouvent en Allemagne, au Japon, à Taiwan et aux États-Unis.

Le coronavirus est contagieux pendant la période d’incubation (2-10 jours), ce qui signifie qu’il peut se propager de personnes qui n’ont commencé à présenter aucun symptôme. Quant aux signes, ils ne sont pas spécifiques au nouveau virus et peuvent imiter un rhume ou la grippe – ils incluent la toux fièvre et l’essoufflement, selon le CDC. C’est pourquoi il est essentiel de diagnostiquer correctement l’infection au nCoV 2019, et cela ne peut se produire que dans un hôpital.

Il n’y a pas de traitement spécifique pour le coronavirus et on vous prescrira des médicaments qui traiteraient vos symptômes. Un vaccin est en cours d’élaboration, et cela arrêtera l’infection, mais le vaccin ne sera pas fait pendant quelques mois, car il doit subir les mêmes étapes que tout nouveau traitement, y compris les essais cliniques et l’approbation des organismes de surveillance. L’eau de Javel, en passant, ne guérira pas le virus, et la bière n’en est pas la cause. Il n’est pas conseillé de diffuser une telle désinformation.

La décision de l’OMS de déclarer le nouveau virus urgence mondiale de santé publique n’est pas rare. Au cours des 11 dernières années, elle l’a fait cinq fois, explique la BBC, pour la grippe porcine (2009), Polio (2014), Zika (2016) et Ebola (2014 et 2019).

La décision de l’OMS vise à soutenir d’autres pays qui ne disposent peut-être pas des mêmes ressources que la Chine pour lutter contre la maladie, et la Chine n’a pas encore déclaré de victoires. Le pays a isolé la province de Wuhan, prolongé les vacances scolaires et commencé à construire deux nouveaux hôpitaux pour traiter le virus, mais cela n’a pas encore empêché l’infection de se propager. Les experts estiment que des dizaines de milliers de personnes pourraient être infectées par le virus dans la région, mais elles n’ont pas encore été diagnostiquées. D’après l’annonce de l’OMS:

Il est prévu que de nouvelles exportations internationales de cas puissent apparaître dans n’importe quel pays. Ainsi, tous les pays devraient être prêts à endiguer, y compris la surveillance active, la détection précoce, l’isolement et la gestion des cas, la recherche des contacts et la prévention de la propagation de la nCoVinfection 2019, et à partager les données complètes avec l’OMS. […]

Les pays devraient mettre un accent particulier sur la réduction de l’infection humaine, la prévention de la transmission secondaire et de la propagation internationale, et contribuer à la réponse internationale grâce à une communication et une collaboration multisectorielles et une participation active à l’amélioration des connaissances sur le virus et la maladie, ainsi qu’à l’avancement de la recherche.

Le Comité ne recommande aucune restriction de voyage ou de commerce sur la base des informations disponibles actuellement.

L’OMS a également fait des recommandations à la Chine pour continuer à essayer de contenir l’épidémie, informer son peuple des progrès ainsi que l’OMS et ses partenaires, partager des données sur l’état de la maladie et effectuer des dépistages dans les ports et aéroports internationaux. .

La communauté mondiale devrait «fournir un soutien aux pays à revenu faible et intermédiaire pour permettre leur réponse à cet événement, ainsi que pour faciliter l’accès aux diagnostics, aux vaccins potentiels et aux thérapies», a également déclaré l’OMS – l’annonce complète est disponible sur ce lien.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

