L’OMS affirme que le coronavirus pourrait infecter deux fois la même personne – .

L’Organisation mondiale de la santé affirme qu’il n’y a aucune preuve concrète que le fait d’être infecté par COVID-19 vous en protège à l’avenir.

Les individus avec des anticorps viraux peuvent être protégés pendant une certaine durée, mais nous ne savons toujours pas avec certitude si c’est le cas.

Les programmes qui donneraient aux gens des «laissez-passer d’immunité» échoueraient si le virus pouvait en effet réinfecter des personnes déjà infectées.

Depuis le début de la nouvelle épidémie de coronavirus, les experts de la santé et les scientifiques ont voulu savoir si l’infection vous rend immunisé contre le virus et, si oui, pendant combien de temps. Construire des anticorps pour lutter contre la deuxième vague d’infection est souvent un signe que vous êtes à l’abri de la réinfection, mais les scientifiques ne sont pas sûrs que ce soit le cas avec COVID-19.

Maintenant, l’Organisation mondiale de la santé intervient, déclarant qu’à l’heure actuelle, il n’y a «aucune preuve» que les personnes qui ont eu le COVID-19 et qui s’en sont rétablies sont à l’abri du virus.

Alors que la bataille contre la pandémie se poursuit, de plus en plus de personnes se remettent de leurs infections. C’est une excellente nouvelle, et si ces personnes sont davantage protégées contre le virus et ne peuvent pas être réinfectées ou infecter d’autres personnes, c’est encore mieux. Pas assez de personnes ont été exposées puis récupérées de COVID-19 pour considérer «l’immunité collective» une possibilité à ce stade, mais savoir si un individu peut être infecté plus d’une fois pourrait changer la façon dont les experts de la santé abordent l’idée de lever les blocages dans le court terme.

«Certains gouvernements ont suggéré que la détection d’anticorps dirigés contre le SRAS-CoV-2, le virus qui cause le COVID-19, pourrait servir de base à un« passeport d’immunité »ou à un« certificat sans risque »qui permettrait aux individus de voyager. ou pour retourner au travail en supposant qu’ils sont protégés contre la réinfection », a déclaré l’organisation. «Il n’y a actuellement aucune preuve que les personnes qui se sont rétablies du COVID-19 et qui ont des anticorps sont protégées contre une deuxième infection.»

Un soi-disant «certificat d’immunité» serait essentiellement un moyen pour les gens de prouver qu’ils ont déjà eu le virus et, si cela les rend immunisés contre de nouvelles infections, cela suggérerait qu’ils sont libres de reprendre une manière plus normale de vie que quelqu’un qui n’a pas encore été infecté. Cela semble étrange, mais cela a du sens. Cependant, les risques d’un tel programme sont nombreux, y compris la possibilité qu’une forme légèrement différente du virus (créé par des mutations naturelles) puisse encore infecter des individus qui ont combattu la première vague de COVID-19 et ont survécu.

En termes simples, il y a encore trop de choses que nous ne savons pas sur le nouveau coronavirus pour commencer à deviner si les gens sont en sécurité ou non. La distanciation sociale et les commandes de maintien à domicile devront rester en vigueur pendant un certain temps si nous voulons vraiment aplanir la courbe de la pandémie à long terme.

