L’OMS dit qu’elle connaît l’origine du nouveau coronavirus – .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que le nouveau coronavirus provient d’animaux et qu’il n’existe aucune preuve de manipulation en laboratoire.

Certaines théories du complot affirment que le COVID-19 a été conçu par des humains ou s’est échappé d’un laboratoire de recherche à Wuhan.

Les scientifiques ont déjà démontré qu’il n’y a aucune similitude entre le nouveau virus et tout autre virus connu qui pourrait prouver que le virus a été fabriqué en laboratoire.

Dès les premiers jours de la nouvelle épidémie de coronavirus, certaines personnes sont allées directement aux théories du complot dans leurs tentatives d’expliquer le nouveau virus potentiellement mortel. Dans le même temps, les chercheurs ont étudié le virus de près et ont pu cartographier rapidement sa séquence génétique et permettre à d’autres de commencer la recherche de vaccins plus rapidement que jamais. D’autres médecins ont examiné le génome du SRAS-CoV-2 pour trouver des réponses et ont conclu qu’il n’y avait aucun moyen que le virus ait pu être manipulé dans un laboratoire. Ils sont arrivés à cette conclusion en comparant le nouveau virus à d’autres souches de virus connus. Pourtant, certaines personnes ne peuvent pas se taire au sujet de COVID-19 ayant été conçu dans un laboratoire.

Toutes les preuves rejettent la possibilité que le nouveau virus ait été créé par l’homme, et nous avons expliqué les derniers développements en la matière. Maintenant, l’OMS dit également que le virus est originaire d’un animal et qu’il n’y a aucun signe de manipulation en laboratoire.

“Toutes les preuves disponibles suggèrent que le virus est d’origine animale et qu’il n’est ni manipulé ni construit dans un laboratoire ou ailleurs”, a déclaré la porte-parole de l’OMS, Fadela Chaib, lors d’une conférence de presse à Genève. “Il est probable, probable, que le virus est d’origine animale.”

Chaib a ajouté qu’il n’était pas clair comment le virus a initialement sauté aux humains, rapporte .. Mais l’OMS dit qu’il y avait «certainement» un hôte animal intermédiaire. «Il a très probablement son réservoir écologique dans les chauves-souris, mais la façon dont le virus est passé des chauves-souris aux humains reste à voir et à découvrir.» C’est ce que les chercheurs qui ont déterminé le virus n’ont rien à voir avec les virus connus il y a quelques semaines. En étudiant le génome du nouveau coronavirus, ils sont arrivés à deux scénarios possibles: le virus avait muté à l’intérieur du corps humain pour se lier aux récepteurs cellulaires humains, ou la mutation s’est produite chez un animal.

Chaib n’a pas répondu à une demande visant à savoir si le virus aurait pu s’échapper d’un laboratoire à Wuhan, comme le dit une théorie populaire du complot. L’Institut de virologie de Wuhan a rejeté ces rumeurs en février.

L’OMS a été critiquée la semaine dernière après que le président Trump ait décidé de couper le financement en raison de la façon dont l’organisation a géré la pandémie de coronavirus au début. Il ne fait aucun doute que les actions de l’OMS doivent être examinées de près, mais l’OMS est toujours la principale autorité en matière de santé et ses conseils et sa surveillance sont absolument nécessaires dans des moments comme ceux-ci. À l’inverse, de nombreux gouvernements, y compris l’administration actuelle ici aux États-Unis, peuvent être critiqués pour leurs réponses tièdes à la menace pour la santé au cours des premiers mois de 2020. Ce sont eux qui devraient répondre des réponses tardives qui ont clairement exacerbé la situation.

L’OMS n’est pas la seule partie prête à rejeter les théories du complot de COVID-19. La France a déclaré il y a quelques jours qu’il n’y avait aucune preuve que le nouveau coronavirus a été créé dans un laboratoire. “Nous tenons à préciser qu’il n’existe à ce jour aucune preuve factuelle corroborant les informations récemment diffusées dans la presse américaine qui établissent un lien entre les origines de COVID-19 et les travaux du laboratoire P4 de Wuhan, en Chine, »A déclaré un responsable au bureau du président Emmanuel Macron. La déclaration est intervenue en réponse aux remarques de Trump mercredi dernier lorsqu’il a déclaré que son gouvernement tentait de déterminer si le virus provenait du laboratoire de Wuhan. Les services de renseignement américains ont également indiqué que le virus s’était probablement développé naturellement, comme l’a noté . la semaine dernière.

