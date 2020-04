L’OMS dit qu’il y a un gros problème avec les anticorps anti-coronavirus et l’immunité – .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) a déclaré que les tests d’immunité contre les coronavirus pouvaient prouver qu’une personne avait survécu au COVID-19, mais il n’y a aucune preuve qu’une personne est immunisée contre le virus.

Les remarques viennent en réponse à des discussions accrues sur les tests d’immunité et les passeports d’immunité pour les semaines et les mois à venir.

Les scientifiques qui étudient le nouveau virus du SRAS-CoV-2 n’ont pas pu déterminer la durée de l’immunité, étant donné que la maladie n’a que quelques mois à ce stade.

Visitez la page d’accueil de . pour plus d’histoires.

Plus de 2,2 millions de personnes dans le monde ont été confirmées infectées par le nouveau coronavirus samedi matin. COVID-19 n’a eu besoin que de trois mois pour tuer plus de 154 000 patients et bouleverser notre vie quotidienne. Les mesures de distanciation sociale sont devenues la norme dans la plupart des pays, et les systèmes médicaux se sont précipités pour s’assurer qu’ils ont suffisamment de fournitures et de tests. Dans le même temps, les médecins ont expérimenté toutes sortes de médicaments connus pour soulager les symptômes du COVID-19 et prévenir les complications potentiellement mortelles. Par ailleurs, les chercheurs ont publié un nombre croissant d’études sur la nouvelle maladie, tandis que d’autres ont créé plus de 70 vaccins candidats pour le SRAS-CoV-2.

Le consensus général est que l’immunité au COVID-19 est ce qui nous aidera à surmonter cette peste moderne, et cela peut être fait en survivant à l’infection ou en se faisant vacciner. Mais l’OMS a de mauvaises nouvelles concernant l’immunité au COVID-19. À l’heure actuelle, la simple détection d’anticorps ne garantit pas la protection contre la maladie.

“Ces tests d’anticorps pourront mesurer ce niveau de présence sérologique, ce niveau d’anticorps, mais cela ne signifie pas que quelqu’un avec des anticorps” est immunisé, a déclaré vendredi le Dr Maria Van Kerkhove de l’OMS. Le chef de l’unité des maladies émergentes et des zoonoses de l’organisation a ajouté que les responsables de l’OMS ont découvert de nombreux pays qui ont suggéré que les tests d’immunité «captureraient ce qu’ils pensent être une mesure de l’immunité».

En effet, on a beaucoup parlé récemment de l’immunité et des soi-disant passeports d’immunité qui confirmeraient qu’une personne est une survivante du COVID-19. Comme nous l’avons expliqué dans le passé, tout cela pourrait fonctionner, mais cela pourrait également échouer si des procédures strictes n’étaient pas en place pour garantir la validité des données. De plus, il y a une grande question sur l’immunité à laquelle il reste à répondre: nous n’avons aucune idée de la durée de cette immunité acquise.

«Les effets de ces tests permettront de mesurer le niveau d’anticorps. C’est une réponse que le corps a une semaine ou deux plus tard après avoir été infecté par ce virus “, a déclaré le médecin lors d’une conférence de presse à Genève, selon CNBC. “Pour l’instant, nous n’avons aucune preuve que l’utilisation d’un test sérologique puisse montrer qu’un individu est immunisé ou protégé contre la réinfection.”

Le directeur exécutif des programmes d’urgence de l’OMS, le Dr Mike Ryan, a expliqué que les chercheurs étudient la durée de protection que peuvent fournir les anticorps anti-COVID-19.

“Personne n’est sûr que quelqu’un avec des anticorps soit totalement protégé contre la maladie ou contre une nouvelle exposition”, a-t-il déclaré. «De plus, certains tests ont des problèmes de sensibilité. Ils peuvent donner un faux résultat négatif. »

Il a poursuivi: «En ce qui concerne la récupération puis la réinfection, je pense que nous n’avons pas les réponses à cela. C’est un inconnu. ” Kerkhove a détaillé lundi une étude de Shanghai qui a montré que certains patients n’avaient «aucune réponse en anticorps détectable», tandis que d’autres avaient une réponse élevée. Elle a ajouté que la question de savoir si ce dernier groupe était immunisé contre la deuxième réinfection est «une question distincte».

Plusieurs rapports provenant de divers pays ont détaillé les cas de patients atteints de COVID-19 qui se sont rétablis mais ont ensuite été testés de nouveau positifs. Les médecins tentent toujours d’expliquer le phénomène.

L’OMS a dû faire face à de vives critiques de la part du président Trump au cours des dernières semaines, Trump ayant annoncé il y a quelques jours que les États-Unis cesseraient de financer l’organisation. L’OMS n’a pas eu de réponse parfaite à la nouvelle pandémie, mais c’est toujours le seul organisme de santé au monde et son expertise est requise pendant les pandémies.

Aussi, quoi que l’OMS ait pu faire de mal, la manière dont certains gouvernements ont réagi à la pandémie n’est pas la faute de l’OMS. Certains pays ont pu préparer des réponses rapides à la pandémie, l’Allemagne, l’Islande, la Corée du Sud, Singapour, Taïwan et le Vietnam en étant des exemples. D’autres, comme les États-Unis, ont gaspillé l’avance de plusieurs semaines dont ils disposaient et n’ont pas réussi à s’assurer qu’ils disposaient des fournitures, de la logistique et des protocoles qui auraient pu les aider à aplanir la courbe dès le début des épidémies locales.

En d’autres termes, les conseils et l’opinion de l’OMS doivent toujours compter pour quelque chose et ne doivent pas être rejetés simplement parce que ce ne sont pas entièrement de bonnes nouvelles.

Source de l’image: MARTIAL TREZZINI / EPA-EFE / Shutterstock

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme un passe-temps, et avant de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à rester loin d’eux, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.

.