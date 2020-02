L’OMS donne un nouveau nom au coronavirus – .

Vous avez vu le mot «coronavirus» partout dans l’actualité ces derniers temps, et pour une bonne raison. La nouvelle souche du virus qui a été retracée en Chine a fait plus de 1 000 morts et infecté des dizaines de milliers de personnes.

Mais il existe différentes souches de coronavirus, donc un nom officiel est logique si nous voulons différencier cette épidémie particulière des autres variétés du même virus. L’Organisation mondiale de la santé a finalement réussi à nommer cette souche particulière de coronavirus, alors dites bonjour à Covid-19.

Comme le rapporte le HuffPost, l’Organisation mondiale de la santé a fait cette annonce lors d’une conférence de presse mardi, expliquant la décision de nommer le virus et expliquant ce que Covid-19 signifie réellement. L’OMS ne donne pas de noms spécifiques à chaque virus, ni même à chaque virus qui infecte les humains, mais il est logique de le faire dans des cas comme celui-ci.

“Le fait d’avoir un nom est important pour empêcher l’utilisation d’autres noms qui peuvent être inexacts ou stigmatisants. Cela nous donne également un format standard à utiliser pour toute future épidémie de coronavirus”, a expliqué Tedros Adhanom Ghebreyesus de l’OMS.

Quant à savoir comment déchiffrer le nom Covid-19, c’est en fait assez simple. Le «Co» signifie corona, le «vi» signifie virus et «d» signifie simplement la maladie. Le 19 est une indication du moment où la maladie a été détectée pour la première fois chez un être humain, et dans ce cas, c’était fin 2019 à Wuhan, en Chine.

Bien sûr, nommer le virus ne le rend pas moins dévastateur, et le fait que l’épidémie semble se poursuivre à un rythme effréné en Chine tout en se propageant lentement dans d’autres pays est certainement une source de préoccupation. À l’avenir, les scientifiques et les responsables de la santé qui lutteront contre la propagation du virus seront confrontés aux mêmes problèmes, sous un nouveau nom.

Source de l’image: DIVYAKANT SOLANKI / EPA-EFE / Shutterstock

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et dans d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

