L’OMS veut que les vaccins contre les coronavirus soient largement disponibles dès que possible – .

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) affirme que la recherche sur les vaccins et les traitements contre les coronavirus progresse à une «vitesse incroyable».

L’OMS annoncera bientôt une initiative visant à garantir que les vaccins COVID-19 seront largement disponibles à l’avenir.

Le Directeur général de l’OMS a déclaré que les vaccins et médicaments contre les coronavirus devraient pouvoir être délivrés à tous les pays touchés.

La course au vaccin COVID-19 est lancée, plusieurs candidats ayant déjà atteint les épreuves humaines. Les vaccins sont le seul traitement qui pourrait réduire considérablement la propagation du nouveau coronavirus et éventuellement l’éradiquer. Ils devraient stimuler le système immunitaire et déclencher une réponse qui empêcherait l’infection. Certains scientifiques qui suivent la génétique du SRAS-CoV-2 pensent qu’un vaccin pourrait également avoir des effets durables, car le virus ne présente pas de mutations significatives pour le moment.

Même s’ils sont rapidement mis sur le marché, les vaccins ne seront pas prêts pendant au moins 12 à 18 mois. Certains pensent que les candidats quasi-finaux pourraient être prêts dès cet automne pour une utilisation d’urgence, comme l’inoculation de personnel médical et de premiers intervenants, mais c’est encore à des mois de la possibilité. L’Organisation mondiale de la santé (OMS), a déclaré que la recherche sur les vaccins et les traitements au COVID-19 s’est «accélérée à une vitesse incroyable». Mais l’OMS veut que tous les pays aient accès aux vaccins lorsqu’ils sont prêts, pas seulement les plus riches.

Plus de 70 pays ont rejoint l’essai de l’OMS pour accélérer la recherche de traitements, a déclaré lundi à Genève le Directeur général de l’OMS, le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus. L’essai étudie quatre types distincts de thérapies pour les patients COVID-19. «Une vingtaine d’institutions et d’entreprises se précipitent pour développer un vaccin», a-t-il déclaré.

Le Dr Mike Ryan, directeur exécutif du programme d’urgence de l’OMS, a déclaré qu’un essai de l’OMS examinera la prophylaxie chez les travailleurs de la santé pour voir si des doses plus faibles de médicaments comme l’hydroxychloroquine pourraient réduire le risque d’infection. C’est le médicament anti-COVID-19 le plus discuté en ce moment, en raison des éloges sans fondement du président Trump pour la médecine antipaludéenne. Des preuves anecdotiques indiquent que le médicament peut être efficace, mais il existe également des études qui disent que l’hydroxychloroquine pourrait ne pas apporter d’améliorations significatives.

“Pour que nous soyons clairs, il n’existe aucun médicament ou médicament efficace prouvé contre le COVID-19”, a déclaré Ryan.

L’approche de l’OMS en matière de vaccins est plus importante, car l’organisation cherche à créer la logistique qui lui permettrait de travailler avec tous les gouvernements sur les campagnes de vaccination.

“Nous mettrons en place un mécanisme et nous nommerons des cadres supérieurs du nord et du sud qui détermineront en détail comment ils peuvent accélérer la production mais en même temps comment ils peuvent assurer une distribution équitable”, a déclaré Tedros. «Lorsqu’un vaccin ou un médicament est prêt, nous devons pouvoir le livrer partout dans le monde. Il ne devrait pas y avoir de division entre les nantis et les démunis. »

Les commentaires de Tedros font écho aux récentes remarques de Bill Gates, qui a été à l’avant-garde de la sensibilisation au COVID-19 et de la lutte contre la pandémie. “Pour mettre fin à la maladie, nous aurons besoin d’un vaccin sûr et efficace. Si nous faisons tout correctement, nous pourrions en avoir un en moins de 18 mois – à propos du vaccin le plus rapide jamais développé », a écrit Gates dans le Wall Street Journal il y a quelques jours. «Mais la création d’un vaccin n’est que la moitié de la bataille. Pour protéger les Américains et les gens du monde entier, nous devons fabriquer des milliards de doses. (Sans vaccin, les pays en développement courent encore plus de risques que les pays riches, car il leur est encore plus difficile de prendre des distances physiques et d’arrêter.) »

Il y a quelques jours, l’ancien patron de Microsoft a déclaré que sa fondation et lui commenceraient à créer sept lignes de production de vaccins pour différents candidats, même si seulement deux d’entre elles pouvaient être approuvées. L’effort pourrait coûter des milliards, mais il est nécessaire d’accélérer le déploiement des vaccins viables, a expliqué Gates.

