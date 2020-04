Longue marche du 5 mars pour un vaisseau spatial en équipage et lancement d’un test de station spatiale

HELSINKI – La Chine a déployé mercredi un lanceur Long 5B pour une mission visant à prouver les capacités de lancement de la station spatiale et à tester un nouveau vaisseau spatial pour les vols spatiaux humains dans l’espace lointain.

Les images du Long March 5B partagées sur les réseaux sociaux chinois indiquent que le déploiement au Wenchang Satellite Launch Center s’est achevé début 29 avril.

Le lancement à partir du site de lancement côtier de Wenchang est désormais prévu vers le 5 mai. Cependant, aucune annonce officielle n’a encore été faite.

L’objectif principal du vol d’essai est de tester le Long March 5B pour le lancement en orbite basse (LEO). En cas de succès, le lancement du module central «Tianhe» pour la station spatiale chinoise pourrait avoir lieu dès le début de 2021.

La charge utile pour le lancement du test, un prototype de vaisseau spatial équipé de nouvelle génération, sera chargée de près de 10 tonnes de propulseur. Cela rendra le vaisseau spatial analogue à un module de station spatiale de plus de 20 tonnes et permettra au prototype d’atteindre des orbites plus élevées et de tester une rentrée à grande vitesse.

La mission ressemblera au Test de vol d’exploration 1 de 2014 du vaisseau spatial Orion. Le nouveau vaisseau spatial devrait atteindre une apogée d’environ 8 000 kilomètres (4 970 miles),

Le nouveau lanceur a été déployé en mars pour une répétition générale. Des vérifications de l’ajustement avec un prototype du module central Tianhe de masse de décollage d’environ 22,5 tonnes ont également été effectuées.

La mission était initialement prévue pour la mi-fin avril. Le retard apparent fait suite aux échecs de lancement du premier long mars 7A en mars et du long mars 3B plus tôt ce mois-ci. Le cargo Yuanwang-22 qui transporte des composants de fusée Long 5 mars a récemment effectué un voyage apparemment exceptionnel vers le port de Qinglan près de Wenchang.

Un vol réussi du Long March 5B ouvrirait la voie à la campagne de lancement de deux mois de la mission chinoise Mars 2020. Un long mars 5 standard sera utilisé pour lancer l’orbiteur et le rover Tianwen-1 sur une orbite de transfert vers Mars depuis Wenchang fin juillet ou début août.

Vaisseau spatial avec équipage de nouvelle génération

Le vaisseau spatial en équipage de nouvelle génération encore inconnu se compose d’un module d’équipage partiellement réutilisable et d’un module de service non réutilisable. Il est conçu pour accroître les capacités de vol spatial humain de la Chine, à la fois vers LEO et au-delà.

Le vaisseau spatial a deux variantes d’environ 14 et 20 tonnes respectivement. La mission testera ce dernier, conçu pour l’espace lointain. La mission sera sans équipage et ne comprendra pas de systèmes de survie.

Le vaisseau spatial pourra transporter jusqu’à six astronautes, ou trois astronautes et 500 kilogrammes de cargaison à LEO. Le Shenzhou à trois modules peut transporter trois astronautes à LEO et a été utilisé pour les six missions en équipage du pays.

Le nouveau vaisseau spatial présente également un blindage thermique amélioré par rapport à celui utilisé par le Shenzhou. Le blindage avancé est nécessaire pour survivre aux rentrées à haute énergie impliquées dans des missions dans l’espace lointain.

Une fois en orbite terrestre basse, l’engin spatial non équipé de 21,6 tonnes de 8,8 mètres de long utilisera sa propre propulsion pour élever son orbite à une apogée d’environ 8000 kilomètres. Il tentera ensuite une rentrée à grande vitesse pour tester un nouveau blindage thermique.

La mission testera également l’avionique, les performances en orbite, le déploiement de parachutes, l’atterrissage d’un coussin gonflable et la récupération. La réutilisation partielle prévue – en remplaçant le bouclier thermique – sera également testée.

Longue mars 5B

Le Long March 5B, long de 53,7 mètres, a une masse au décollage de 837,5 tonnes. La capacité de charge utile est supérieure à 22 tonnes métriques pour LEO, selon la China Academy of Launch Vehicle Technology (CALT), le concepteur du lanceur.

Il s’agit d’une variante du Long March 5 standard, qui a eu un vol inaugural fin 2016. Le The Long March 5B n’a pas la deuxième étape du premier. Le carénage de charge utile mesure 20,5 mètres de long pour un diamètre de 5,2 mètres.

Le Long March 5B fait partie d’une nouvelle génération de lanceurs chinois. Les variantes Long 5, 6 et 7 mars utilisent des combinaisons d’hydrogène liquide ou de kérosène avec de l’oxygène liquide. Ceux-ci pourraient éventuellement remplacer les lanceurs hypergoliques plus anciens de la Longue Marche.

L’étage central de 5 mètres de diamètre est propulsé par deux moteurs hydrolox YF-77. Chacun des quatre boosters latéraux de 3,35 mètres de diamètre est alimenté par une paire de moteurs kerolox YF-100. Un problème de turbopompe YF-77 est à l’origine de l’échec du deuxième Long 5 mars en 2017. Cet échec a retardé le lancement des tests de la mission d’échantillonnage lunaire 5B et Chang’e-5.

Le lancement du test est le premier des nombreux lancements requis pour la station spatiale chinoise à trois modules.

«La Chine a prévu environ 12 missions de vol pour la construction de la station spatiale chinoise. La première mission de vol de [the] La longue fusée du 5 mars doit également vérifier ses performances », a déclaré Hao Chun, directeur du Bureau d’ingénierie spatiale chinoise, en janvier.

Des lancements de modules, des cargaisons Tianzhou et des embarcations de ravitaillement et des missions en équipage Shenzhou constituent la liste des vols.

Le module central de Tianhe et le hub d’amarrage de la Station spatiale chinoise en cours de test. Crédit: CMSA