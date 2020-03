L’opérateur argentin Arsat relance les plans d’un troisième satellite

WASHINGTON – L’opérateur national argentin Arsat, non découragé par la pandémie croissante de coronavirus, prévoit de signer prochainement un contrat avec le fabricant national INVAP pour un satellite de communication géostationnaire.

Arsat, qui possède deux satellites en orbite, avait signé un contrat avec Arianespace pour lancer un troisième satellite en 2019 sur Ariane 5, mais ce satellite n’a jamais été construit.

Dans un entretien la semaine dernière à la conférence Satellite 2020, le PDG d’Arsat, Pablo Tognetti, a déclaré que le nouveau gouvernement argentin établi en décembre avait décidé de financer un troisième satellite, renversant une décision de l’administration précédente. Arsat espère lancer son troisième satellite en 2023, a-t-il déclaré.

Martin Fabris, responsable de la division spatiale d’Arsat, a déclaré par e-mail le 18 mars que la signature du contrat prendra probablement environ un mois pour se terminer, en partie à cause de la pandémie de coronavirus, au cours de laquelle environ 80% des employés d’Arsat travaillent à distance.

L’Argentine a signalé 65 cas de coronavirus et deux décès au 18 mars, selon l’Organisation mondiale de la santé. Le pays a une part relativement faible des cas de coronavirus signalés sur les continents américains, que l’OMS a recensés à 4 979 confirmés et 68 décès.

Arsat’s a renommé son troisième satellite prévu, anciennement appelé Arsat-3, qui a été renommé SG-1, abréviation de Second Generation-1, a déclaré Tognetti. Le changement de nom reflète un passage à une capacité en bande Ka à haut débit, une propulsion tout électrique et une utilisation accrue des sous-systèmes argentins, a-t-il déclaré.

“Nous avons profité de ce retard pour aller démarrer cette nouvelle génération”, a-t-il déclaré.

Bien que le retard ait produit certains avantages de fabrication, il a également introduit des difficultés de lancement. Arianespace supprime progressivement la fusée Ariane 5 que Arsat a contractée en faveur de la prochaine génération Ariane 6, qui a un premier vol vers la fin de cette année.

Le dernier lancement d’Ariane 5 est prévu pour 2022 au plus tard, mais SG-1 ne sera pas prêt avant 2023. Tognetti a déclaré qu’Arsat examinait les véhicules et recompéterait probablement le lancement de SG-1.

SG-1 fournira une connectivité à large bande aux écoles, aux hôpitaux et aux citoyens ruraux hors de portée des 30 000 kilomètres de câbles à fibres optiques d’Arsat, a déclaré Tognetti.

Fabris a déclaré que SG-1 aurait au moins 50 gigabits par seconde de capacité totale couvrant l’Argentine et les pays voisins. Le satellite sera un petit GEO pesant un peu plus de 1 000 kilogrammes, avec une durée de vie de 15 ans et une puissance utile de 7 kilowatts, a-t-il déclaré.

La conception originale du satellite prévoyait un système de propulsion chimique, a déclaré Fabris. Le retard a donné à INVAP le temps de développer un système de propulsion électrique, ainsi que d’autres composants commandés pour des satellites antérieurs, selon Tognetti.

Arsat est tenu par la loi argentine de se procurer des satellites uniquement auprès de fabricants argentins, a déclaré Tognetti, faisant de la société d’État INVAP le fournisseur de facto.

INVAP a construit les satellites Arsat-1 et Arsat-2. Chacun pesait environ 3000 kilogrammes et a été lancé sur des fusées Ariane 5, Arsat-1 en 2014 et Arsat-2 en 2015.