L’Organisation mondiale de la santé déclare le COVID-19 une pandémie

COVID-19, le nouveau coronavirus repéré pour la première fois en Chine, s’est propagé à travers le monde, infectant des personnes dans 114 pays. Maintenant, l’Organisation mondiale de la santé (OMS) est intervenue pour faire une déclaration importante. COVID-19 est désormais officiellement une pandémie. L’OMS souligne qu’il est encore possible pour les pays de stopper la propagation du coronavirus, mais cela va nécessiter une coopération internationale et une action rapide.

Les premiers cas confirmés de COVID-19 sont apparus il y a plusieurs mois dans la province chinoise du Hubei, mais il est possible que les infections mijotent à un faible niveau depuis des mois. Des cas ont explosé en février 2020, incitant le gouvernement chinois à mettre en place des mesures de santé publique sévères pour ralentir la propagation. Malgré cela, COVID-19 est apparu dans 114 pays, infectant plus de 100 000 personnes.

COVID-19 semble légèrement plus susceptible de provoquer la mort chez les personnes en bonne santé que la grippe, mais le risque de mortalité est plus élevé pour les personnes âgées et celles qui ont des conditions préexistantes. Jusqu’à présent, plus de 4 000 décès ont été attribués au virus. La majorité des décès sont survenus en Chine, mais l’Italie est devenue un nouvel épicentre d’infection avec plus de 10 000 cas confirmés et plus de 600 décès. Huit pays, dont les États-Unis, ont signalé au moins 1 000 cas de COVID-19, et il y a une pénurie de kits de test pour confirmer les cas.

“L’OMS est en pleine réponse depuis que nous avons été informés des premiers cas”, a déclaré le Directeur général de l’OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus. «Et nous avons appelé chaque jour les pays à prendre des mesures urgentes et agressives. Nous avons sonné haut et fort. » Tedros note que nous pouvons toujours mettre fin à la pandémie avec une politique de santé publique efficace. Jusqu’à présent, plus de 90% des cas de COVID-19 se trouvent dans quatre pays, et la Chine et la Corée du Sud ont réussi à réduire le nombre de nouveaux cas quotidiens.

La propagation du coronavirus a déjà entraîné l’annulation de grands événements publics tels que Mobile World Congress, Google I / O et, plus récemment, E3. L’OMS dit que les gens devraient continuer à se laver les mains régulièrement, et quiconque pense qu’ils peuvent être malades avec COVID-19 devrait porter un masque facial et consulter un médecin. Les symptômes les plus courants sont la fièvre, la toux sèche et la fatigue. Dans les cas plus graves, les patients souffrent d’essoufflement et de maux de tête.

