L’Organisation mondiale de la santé insiste sur le fait que le coronavirus n’est pas une pandémie… pour le moment – .

Le coronavirus de Wuhan fait la une des journaux du monde entier. Des centaines de personnes sont mortes, des dizaines de milliers sont infectées et des cas ont surgi dans le monde entier. C’est mauvais, mais à quel point est-ce mauvais? Eh bien, apparemment, ce n’est pas assez mal pour que l’Organisation mondiale de la santé le déclare pandémie, et maintenant ils expliquent pourquoi.

Lors d’une récente conférence de presse, la Dre Sylvie Briand, directrice du Département de la gestion des risques infectieux de l’Organisation mondiale de la santé, a expliqué pourquoi le groupe ne considère pas que l’épidémie de coronavirus soit suffisamment grave pour justifier l’étiquette de «pandémie».

“Nous ne sommes pas dans une pandémie”, a déclaré le Dr Briand lors de la conférence de presse. “Nous essaierons d’éteindre la transmission dans chacun de ces”, mais notant que garder un couvercle sur l’épidémie “peut être fait avec les mesures de confinement actuellement en place.”

En termes simples, l’OMS ne croit pas que le nombre actuel de personnes infectées, le taux de nouvelles expositions et la vitesse à laquelle le virus se propage sont suffisamment mauvais pour le déclarer une véritable pandémie. Les «mesures actuellement en place» comprennent des éléments comme les dépistages des aéroports, les quarantaines pour les cas d’infection confirmés et les fermetures de villes en Chine où le virus semble se propager le plus rapidement.

Ce n’est un secret pour personne que la province chinoise de Wuhan est l’épicentre de l’épidémie, mais il est difficile pour les scientifiques de déterminer exactement comment le virus a commencé à se propager. Au début, les travailleurs d’un marché de fruits de mer auraient contracté le virus d’un animal, mais des rapports ultérieurs ont suggéré que des animaux, y compris des serpents et des chauves-souris, pouvaient être responsables.

L’OMS pense toujours que la propagation du virus peut être stoppée si les mesures de confinement actuelles sont suivies, bien que nous n’ayons aucun moyen de savoir si cela est possible. Il y a également eu beaucoup de critiques concernant la déclaration de l’ampleur de l’épidémie à l’intérieur de la Chine, où beaucoup pensent que le véritable nombre d’infection est beaucoup plus grave que ce qui a été déclaré publiquement.

Quoi qu’il en soit, espérons que l’OMS sache de quoi il s’agit, car regarder le virus se propager lentement à travers le monde n’est pas particulièrement rassurant.

Source de l’image: Kin Cheung / AP / Shutterstock

