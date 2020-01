L’UE investit 200 millions d’euros dans l’industrie spatiale

WASHINGTON – L’Union européenne fournira 200 millions d’euros (222 millions de dollars) pour soutenir l’industrie spatiale européenne, sous la forme d’un prêt pour aider à financer le développement de l’Ariane 6 et des investissements dans des startups spatiales.

La Commission européenne et le Groupe de la Banque européenne d’investissement ont annoncé lors d’une conférence sur la politique spatiale à Bruxelles le 21 janvier qu’ils fourniraient le financement de l’industrie spatiale, une décision qu’un responsable de l’UE a qualifiée de «révolutionnaire» pour son soutien à l’industrie.

La moitié des 200 millions d’euros sera sous la forme d’un prêt à ArianeGroup pour aider la société à payer sa part des coûts de développement de la fusée Ariane 6, qui devrait faire ses débuts fin cette année. La Commission européenne a déclaré dans un communiqué que le prêt soutiendra “une structure de financement innovante qui dépendra du succès commercial d’Ariane 6, une fois opérationnelle”.

André Hubert Roussel, directeur général d’ArianeGroup, a déclaré que le prêt permettra de financer des installations en France et en Allemagne qui seront utilisées pour produire et lancer la fusée. Le financement, a-t-il dit, “favorise l’expertise technologique permettant à l’industrie européenne des lanceurs de rester toujours à la pointe, devenant encore plus innovante et respectueuse de l’environnement”.

Les 100 millions d’euros restants iront à un nouveau programme, le InnovFin Space Equity Pilot, développé en coopération entre la Commission européenne et le Fonds européen d’investissement (FEI). Ce programme investira dans des fonds de capital-risque européens qui soutiennent les startups du secteur spatial.

Le premier exemple d’un tel investissement est Primo Space, une société italienne levant un fonds de 80 millions d’euros pour soutenir les entreprises en démarrage cherchant à commercialiser les technologies spatiales. Les agences n’ont pas révélé combien elles investissaient dans Primo Space.

“Le tout premier pilote sur les actions spatiales et notre premier fonds, basé en Italie, représentent un bond de géant pour le FEI dans ce secteur”, a déclaré Alain Godard, directeur général du FEI, dans un communiqué. “Attirer plus de capitaux privés dans ce secteur nous permet ensemble de faire avancer les ambitions spatiales de l’Europe.”

Les startups spatiales européennes se sont plaintes au cours des dernières années du manque de financement par capital-risque disponible pour leurs entreprises, ce qui contraste fortement avec l’intérêt croissant pour l’espace parmi les fonds de capital-risque aux États-Unis et en Chine. Cela a contraint les entreprises européennes à rechercher d’autres formes de financement ou à travailler avec des fonds américains ou non européens.

L’effort de l’UE n’est pas le seul à essayer de renforcer l’environnement de financement des startups spatiales en Europe. La semaine dernière, le gouvernement du Luxembourg a annoncé qu’il s’associait à plusieurs sociétés et organisations pour créer un nouveau fonds, Orbital Ventures, pour les sociétés spatiales en démarrage. Ce fonds, qui a annoncé une clôture initiale de 70 millions d’euros, se concentrera sur «les sociétés spatiales en phase de démarrage dotées d’idées et de technologies révolutionnaires», mais ne se limitera pas aux sociétés basées en Europe.

Les responsables européens ont salué l’annonce d’investissement. “Les deux annonces d’aujourd’hui représentent un changement radical pour l’Europe dans le soutien à l’industrie spatiale européenne”, a déclaré Thierry Breton, commissaire européen au Marché intérieur, dans un communiqué. Le prêt à ArianeGroup, a-t-il déclaré, garantit que l’Europe conserve son propre accès à l’espace, tandis que le InnovFin Space Equity Pilot est «un signal clair que les activités spatiales en Europe sont une opportunité attrayante».

Cependant, des questions demeurent quant à l’engagement plus large de l’UE en faveur de l’espace. Un budget élaboré en 2018 proposait de consacrer 16 milliards d’euros de 2021 à 2027 à ses programmes spatiaux, principalement la série Copernicus de satellites d’observation de la Terre et le programme de navigation par satellite Galileo. Un budget révisé publié en décembre a toutefois proposé de le réduire à 12,7 milliards d’euros.

Une décision finale sur le budget spatial de l’UE est attendue plus tard cette année. Lors d’une conférence de presse le 15 janvier, Jan Woerner, directeur général de l’Agence spatiale européenne, a minimisé l’impact que la réduction proposée aurait sur les programmes conjoints entre son agence et l’UE, mais a néanmoins plaidé pour le budget original, plus important.

«Comme j’étais impliqué l’année dernière pour les 16 milliards [euros], nous soutiendrons également la survie de ce nombre, car nous pensons que nous en avons besoin pour Copernicus ainsi que pour Galileo », a-t-il déclaré.