L’UE réserve quatre fusées Ariane 6 pour les satellites de navigation Galileo

WASHINGTON – La Commission européenne a «pré-réservé» quatre lancements à l’aide de la fusée Ariane 6 de nouvelle génération en Europe.

Le commissaire européen Thierry Breton, dans une transcription du discours publiée le 22 janvier, a déclaré que l’Union européenne est prête à regrouper ses missions spatiales pour les lancements européens et considère le soutien des fusées Ariane 6 et Vega C comme une priorité “centrale”.

«La Commission a été le premier client institutionnel d’Ariane 6», a déclaré Breton. «Et nous venons de pré-réserver quatre autres Ariane 6 pour anticiper les besoins futurs de Galileo.»

Le PDG d’Arianespace, Stéphane Israël, a tweeté le 22 janvier que les quatre fusées seraient les plus légères des deux configurations d’Ariane 6, la 62, qui a deux boosters à sangle. Les lancements commenceront en 2022 et un premier acompte a été reçu, a indiqué Israël.

La première mission Ariane 6 d’Arianespace lancera 30 petits satellites à large bande pour la startup OneWeb au cours du quatrième trimestre 2020.

Le commissaire T Breton a annoncé la pré-réservation de 4 A62. Ils déploieront Galileo 3rd Batch à partir de 2022. T&C a convenu avec l’ESA, le premier acompte reçu. Commande ferme après la prochaine adoption du CFP. Merci à @esa @EU_Commission @GalileoGNSS @ThierryBreton @janwoerner

– Stéphane Israël (@arianespaceceo) 22 janvier 2020

Merci à @ThierryBreton pour sa keynote visionnaire sur l’espace à Brxl aujourd’hui. «Il n’y a pas de politique d’espace crédible sans un accès indépendant à l’espace». 4 autres Ariane 62 pré-réservées par EC pour Galileo !!! Merci et respect Monsieur le Commissaire! @EU_Commission @esa

– Stéphane Israël (@arianespaceceo) 22 janvier 2020

La Commission européenne a commandé en 2017 deux lancements d’Ariane 62 pour Galileo – deux satellites à la fois – avec des lancements prévus pour 2020 et 2021. Le premier de ces lancements a glissé jusqu’en 2021 en raison d’un désaccord entre ArianeGroup, le fabricant d’Ariane 6, et l’Europe. Space Agency, qui a retardé le début de la production en série jusqu’en avril dernier.

ArianeGroup construit actuellement 15 fusées Ariane 6 – une pour le vol inaugural de la fusée et 14 en vrac qui couvrent la transition de 2020 à 2023 loin d’Ariane 5. Au moins la moitié du lot de transition est désormais dédiée aux clients du gouvernement européen – six pour les CE. Satellites Galileo et un pour le satellite d’imagerie Composante Spatiale Optique-3 de l’armée française.

L’Agence spatiale européenne envisage également de passer sa mission Jupiter Icy Moons Explorer, ou JUICE, d’Ariane 5 à Ariane 6.

Breton a suggéré que l’Europe achète un lancement européen supplémentaire chaque année, mais il n’a pas précisé s’il devait s’agir d’un Ariane 6, d’un Vega C ou de l’un des nouveaux lanceurs en développement en Europe.

“Chaque année, l’Europe pourrait acheter un lanceur et attribuer sa capacité à des projets hautement innovants”, a-t-il déclaré. “C’est perturbateur, et cela a le potentiel de faire de l’Europe un pôle attractif pour l’innovation spatiale.”

L’ancienne commissaire européenne Elżbieta Bieńkowska a lancé une idée similaire il y a un an jour pour jour.

“Dans le cadre du partenariat pilote avec l’Agence spatiale européenne, chaque année, l’Europe pourrait acheter un lanceur et attribuer sa capacité à des projets hautement innovants”, a-t-elle déclaré. “Cela accélérerait beaucoup l’innovation en Europe.”

Breton a déclaré que l’Europe devrait investir dans les futures technologies de lancement pour rester compétitif avec les fusées américaines, qu’il a critiquées comme étant subventionnées.

“Cependant, à la lumière du développement des lanceurs américains – qui sont largement subventionnés – il est tout aussi important de préparer déjà la prochaine génération de lanceurs européens, afin de ne pas manquer la technologie de réutilisation ou toute autre technologie perturbatrice”, a-t-il déclaré. .

SpaceX, United Launch Alliance, Blue Origin et Northrop Grumman ont tous reçu un financement du gouvernement américain pour développer des lanceurs, mais les gouvernements européens se sont également engagés à financer Ariane 6. L’Agence spatiale européenne finance 89% des 3,6 milliards d’Ariane 6 – coût de développement de l’euro, l’industrie fournissant le reste.

La Commission européenne et le Groupe de la Banque européenne d’investissement ont annoncé le 21 janvier un prêt de 100 millions d’euros à ArianeGroup pour contribuer au financement du développement d’Ariane 6.