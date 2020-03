L’US Air Force transférera 23 unités à la Space Force

Le plan est de transférer 23 unités et 1 840 billets de l’Armée de l’Air dans les trois à six prochains mois.

WASHINGTON – Le département de l’Air Force a identifié 23 organisations de l’US Air Force avec des missions spatiales qui seront transférées à la Space Force.

L’objectif est de transférer 23 unités de l’Air Force et 1 840 billets de l’Air Force situés dans des bases du Colorado, de la Californie, du Nevada, de l’Ohio, du Nouveau-Mexique et du Maryland de l’Air Force à la Space Force dans les trois à six prochains mois, a déclaré la Space Force. 31 mars.

Les 23 organisations et postes seront transférés à la Force spatiale mais ne seront pas physiquement déplacés vers un emplacement géographique différent. Ces unités “resteront en place pour tirer parti des talents, de l’infrastructure et des capacités clés de leur emplacement actuel”, a annoncé l’annonce de la Force spatiale.

Actuellement, la Space Force est soutenue par des unités qui relevaient auparavant de l’ancien Air Force Space Command et qui ont été détaillées à la Space Force.

La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, le chef des opérations spatiales, le général John Raymond, et le chef d’état-major du général de l’Air Force, David Goldfein, travailleront conjointement pour exécuter les transferts lorsque “les conditions nécessaires seront réunies”, a déclaré la Force spatiale dans une déclaration.

“Ces transferts de mission incorporent les forces existantes dans la Force spatiale agile, qui est prête à défendre les intérêts américains et alliés”, a déclaré Barrett dans le communiqué.

Le personnel affecté à ces unités qui seront transférées restera membre de l’US Air Force affecté à la Space Force.

“Au cours des prochains mois, et lorsque des dispositions appropriées seront en place dans le cadre d’un processus distinct, les militaires qui répondent aux critères applicables auront la possibilité de se porter volontaires pour être transférés à la Force spatiale”, a déclaré le porte-parole, le major William Russell, dans un communiqué. . «S’ils choisissent de ne pas être transférés, ils resteront dans l’Air Force et seront affectés à l’unité Space Force jusqu’à ce que leur rotation d’affectation normale soit terminée, date à laquelle ils seront transférés vers une affectation au sein de l’Air Force.»

Le statut des civils, en tant qu’employés du Département de l’Air Force, est inchangé, a déclaré la Force spatiale. “Alors que la constitution de la Force spatiale se poursuit, d’autres missions spatiales pourraient être identifiées pour le transfert.”

Les emplacements suivants ont été identifiés pour le transfert:

17e Escadron d’essai, Peterson Air Force Base, Colorado

18e Escadron Intel, Wright-Patterson AFB, Ohio

25th Space Range Squadron, Schriever AFB, Colorado

328e escadron d’armes, Nellis AFB, Nevada

527th Space Aggressor Squadron, Schriever AFB, Colorado

705e Escadron d’entraînement au combat OL-A, Schriever AFB, Colorado

7e escadron Intel, Ft. Meade, Maryland *

16e AF / Programmes avancés *, Schriever AFB, Colorado

32e Intel Squadron, Ft. Meade, Maryland *

566th Intel Squadron, Buckley AFB, Colorado *

544th ISR Group Staff & Detachment 5, Peterson AFB, Colorado

Détachement 1, USAF Warfare Center, Schriever AFB, Colorado

533e Escadron d’entraînement, Vandenberg AFB, Californie

National Space Space Institute, Peterson AFB, Colorado

Exécution de la mission du laboratoire de recherche AFRL, Wright-Patterson AFB, Ohio *

Direction des véhicules spatiaux AFRL, Kirtland AFB, Nouveau-Mexique *

AFRL Rocket Propulsion Division, Edwards AFB, Californie *

Division électro-optique AFRL, Maui, Hawaï et Kirtland AFB, Nouveau-Mexique *

Direction des capteurs AFRL, Wright-Patterson AFB, Ohio *

Escadron d’analyse du contre-espace, Wright-Patterson AFB, Ohio

Escadron d’analyse spatiale, Wright-Patterson AFB, Ohio

Air Force Operational Test and Evaluation Center Detachment 4, Peterson AFB, Colorado

Air Force Safety Center – Division de la sécurité spatiale, Kirtland AFB, Nouveau-Mexique