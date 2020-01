L’US Space Force a décollé, maintenant le voyage commence

Une équipe de responsables militaires et civils américains a passé la majeure partie de 2019 à élaborer des plans pour créer une Force spatiale en tant que nouvelle branche de service au sein de l’Air Force. Mais ce n’est que lorsque le Congrès est parvenu à un accord en décembre sur la loi d’autorisation de la défense nationale de 2020 que la Force spatiale est passée du concept à la réalité.

Même les planificateurs de la Force spatiale ne savaient pas si ni quand cela se produirait.

“Honnêtement, nous ne le savions pas avant la mi-décembre”, a déclaré le général de division de l’Air Force John Shaw, commandant du Space Operations Command nouvellement créé de l’US Space Force à Vandenberg Air Force Base, en Californie.

“C’est une chose de penser” cela pourrait arriver “”, a déclaré Shaw le 10 janvier. Mais après que le président Donald Trump, le 20 décembre, a promulgué la NDAA, “c’est à ce moment-là que cela est devenu réel”.

En tant que service indépendant ayant des responsabilités au titre 10, la Force spatiale sera chargée d’organiser, de former et d’équiper les forces pour soutenir les opérations dirigées par le U.S. Space Command ou d’autres commandants de combat.

Le commandant du Commandement spatial américain, le général John «Jay» Raymond, a prêté serment le 14 janvier en tant que premier chef des opérations spatiales de l’US Space Force lors d’une cérémonie à la Maison Blanche par le vice-président Mike Pence.

En créant la Force spatiale, a déclaré Raymond, “le président et le Congrès nous ont donné une excellente occasion de constituer la force dont nous avons besoin pour relever les défis auxquels nous sommes confrontés dans le domaine spatial.”

Cela fait 72 ans que les États-Unis ont créé un nouveau service militaire lorsque l’US Air Force est née de l’Army Air Corps.

Selon Raymond, avoir une sixième branche de l’armée dédiée à l’espace est “non seulement historique mais aussi essentiel à notre sécurité nationale et à celle de nos alliés”.

«Nous ne voulons pas qu’un conflit commence ou s’étende dans l’espace. Nous voulons empêcher ce conflit de se produire. La meilleure façon de le faire est de me positionner avec force. »- Gén. John« Jay »Raymond, chef des opérations spatiales de l’US Space Force. Crédit: U.S.Air Force photo par Andy Morataya

Raymond a déclaré qu’un objectif clé de l’US Space Force serait de dissuader un conflit de s’étendre dans l’espace. La Chine et la Russie ont lancé des programmes ambitieux pour développer des capacités de contrôle spatial offensives, ce qui a incité les États-Unis à déclarer l’espace comme domaine de guerre. “Nous voulons empêcher le conflit de se produire”, a-t-il déclaré le 20 décembre au Pentagone. “La meilleure façon dont je sais comment le faire est à partir d’une position de force.”

Dans une interview du 16 janvier avec SpaceNews le 16 janvier, Raymond a déclaré que des efforts étaient en cours pour organiser le personnel de la Force spatiale et les commandements sur le terrain. “Il y a beaucoup de planification en cours”, a-t-il déclaré.

Au cours des prochains mois, le quartier général de la Force spatiale sera établi au Pentagone avec un effectif de 200 personnes. Les installations spatiales de la Force aérienne seront renommées installations de la Force spatiale. Le projet de budget 2021 de la Force spatiale sera soumis au Congrès cet hiver. Des politiques de transfert de personnel seront introduites pour permettre aux membres de la Force aérienne de quitter le service et de prêter serment de servir dans la Force spatiale.

Les membres de la Force spatiale auront leur propre nom, sceau, écussons et uniformes. Tout cela est actuellement en préparation.

La NDAA a créé une Force spatiale au sein du Département de l’Air Force, de la même manière que le Marine Corps est un service distinct au sein du Département de la Marine. Mais le Congrès a posé des conditions. Par souci de lourdeur bureaucratique, le Congrès a créé la Force spatiale en renommant l’Air Force Space Command, enjoignant le Département de la défense de former la nouvelle branche avec les ressources existantes de l’Air Force. La Force spatiale sera de loin le plus petit des services militaires avec une taille prévue de 16 000 personnes. En comparaison, le Marine Corps en a environ 180 000.

La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, a déclaré qu’environ 16000 membres du Air Force Space Command ont été affectés à l’US Space Force, mais il reste à voir combien sont effectivement transférés. La transition prendra environ 18 mois, a-t-elle déclaré.

Pour l’instant, les mêmes personnes qui ont exploité des satellites et mené des activités spatiales dans la Force aérienne continueront de faire le même travail dans la Force spatiale. L’Air Force et la Space Force vont rester étroitement liées jusqu’à ce que la nouvelle branche développe sa propre identité et sa propre culture, un changement qui prendra des années.

Au cours de la prochaine année, le Congrès exigera des mises à jour fréquentes sur le statut de la Force spatiale. Dès le 1er février, Barrett doit remettre aux comités de défense un rapport décrivant la structure organisationnelle de la Force spatiale et les budgets prévisionnels pour les cinq prochaines années.

La NDAA ne permet pas au DoD d’affecter des unités de l’armée ou de la marine à la Force spatiale. M. Barrett a déclaré que le plan est de finalement intégrer les autres services. “Naturellement, l’armée et la marine seront partenaires”, a-t-elle déclaré. L’Air Force élabore également des plans pour permettre aux unités de la Garde nationale et de la Réserve de servir dans la Force spatiale.

L’armée a des capacités spatiales importantes. La 1re Brigade spatiale mène un large éventail d’opérations spatiales. Des sources ont déclaré que l’armée envisageait d’autoriser le transfert d’une partie de ses effectifs spatiaux, mais s’opposerait au transfert aux unités de la Force spatiale qui soutiennent les opérations de combat de l’armée. Il est plus probable que le 53e Bataillon des transmissions soit transféré à la Force spatiale, qui exploite les charges utiles des satellites de communications à large bande de l’armée, ont déclaré ces sources.

Le cadre spatial de la Marine exploite principalement des satellites de communication à bande étroite, des téléports et des réseaux. Ces opérateurs de satellites seraient probablement le seul personnel de la Marine à passer dans la Force spatiale.

La majeure partie de l’argent de la Force spatiale sera transférée à l’intérieur du budget de l’Air Force. Le Congrès a approuvé 40 millions de dollars pour les coûts de stand-up de la Force spatiale au cours de l’exercice 2020, bien moins que les 72,4 millions de dollars demandés par l’administration Trump.

Dans une note de service du 2 décembre, Barrett a demandé que des fonds soient transférés des comptes de la Force aérienne aux comptes de la Force spatiale pour l’exercice 2020: 9,3 milliards de dollars pour les systèmes et opérations d’armes, 1,4 milliard de dollars pour le maintien du système d’armes, 275 millions de dollars pour le soutien du commandement principal, 26,3 millions de dollars pour l’éducation. et formation et 95 millions de dollars pour les dépenses du siège.

Space Force n’est pas une nouvelle idée

Le débat sur la nécessité d’un service spatial séparé a pris de l’ampleur en 2001 lorsque la Commission Rumsfeld a appelé à la création d’un groupe interinstitutions de haut niveau pour l’espace au sein du Conseil de sécurité nationale. L’idée était que les États-Unis devaient se préparer à la possibilité que leurs ressources spatiales soient menacées. La commission a également recommandé de poursuivre les études sur la manière de créer un corps spatial indépendant au sein du département de l’Air Force.

La pression pour la réforme a été reléguée au second plan après les attentats du 11 septembre. Mais en 2017, l’élan pour mettre en place un service spatial distinct a commencé à se développer lorsque les représentants Mike Rogers (R-Ala.) Et Jim Cooper (D-Tenn.) – respectivement président et membre de rang du comité stratégique du House Armed Services Committee. sous-comité des forces armées à l’époque – a rédigé une loi pour créer un corps spatial au sein de la Force aérienne. Cependant, leur proposition a été rejetée par le Sénat.

Trump a saisi la notion de service spatial et, en juin 2018, a stupéfait le Pentagone quand, lors d’un événement à la Maison Blanche, il a demandé au président du Joint Chiefs of Staff, le général Joseph Dunford, de créer une force spatiale. Le Pentagone et l’Armée de l’Air s’étaient opposés au projet de loi Rogers-Cooper mais devaient se conformer après que le président eut émis l’ordonnance. Bien que Trump ait pris le crédit de l’idée, le langage de la Space Force dans la NDAA reflète en grande partie la proposition de Rogers-Cooper. La Maison Blanche a considérablement aidé en s’appuyant sur le Sénat pour assurer le passage de la NDAA 2020.

Environ 16 000 membres du Commandement spatial de l’Air Force, tels que ceux qui font partie du Centre d’opérations spatiales combinées de la Vandenberg Air Force Base, en Californie, ont été affectés à la Space Force. Crédit: U.S.Face Force photo par le sergent. J.T. Armstrong

John Stopher, conseiller en politique spatiale de l’ancienne secrétaire de la Force aérienne Heather Wilson, a participé aux premiers stades de la planification de la Force spatiale avant de démissionner en juillet. Il rend hommage à l’administration Trump pour avoir renoncé à la demande initiale du président de créer un département de la Force spatiale, «distinct mais égal» à l’Air Force. Cela aurait été très coûteux et aurait été difficile à surmonter devant le Congrès, a déclaré Stopher. En l’intégrant au Département de l’Air Force, la Force spatiale n’a pas à reproduire les frais généraux et la structure de support qui existent déjà dans l’Air Force. Stopher pense que la Force spatiale aura éventuellement besoin de son propre personnel et de ses propres centres de recrutement pour essayer de se forger sa propre identité.

L’un des défis du nouveau service sera de déterminer comment gérer les programmes d’acquisition, a déclaré Stopher. La NDAA exige la nomination d’un responsable des acquisitions confirmé par le Sénat pour la Force spatiale qui relèverait du secrétaire de la Force aérienne.

“Beaucoup de critiques de nos efforts dans l’espace depuis le Congrès étaient liées à la performance d’acquisition, qui reste un grand défi”, a déclaré Stopher. «Malheureusement, il existe de nombreux exemples de performances médiocres, comme des développements non synchronisés dans l’espace et au sol, des programmes de développement qui ont échoué et le manque d’engagements envers des programmes dont dépendent nos services sœurs, tels que les mises à jour météorologiques et GPS.»

Ces problèmes ont été cités pour justifier la suppression de l’espace de l’Air Force, a déclaré Stopher. Maintenant, la pression va tomber sur les chefs de la Force spatiale pour expliquer comment ils vont résoudre ces problèmes.

La NDAA ordonne que l’Agence de développement spatial, actuellement sous la supervision du sous-secrétaire à la défense pour la recherche et l’ingénierie, soit transférée à la Force spatiale d’ici 2022. Selon un projet de proposition, l’une des options envisagées est de créer un espace américain. Force Systems Command à absorber le Space and Missile Systems Center, le Space Rapid Capabilities Office et le SDA.

Obstacles à venir pour Space Force

Au milieu de l’euphorie et de l’enthousiasme suscités par la création d’un nouveau service, il est facile d’oublier que la Force spatiale fait face à de nombreux défis, a averti le lieutenant-général à la retraite de l’Air Force, David Deptula, doyen du Mitchell Institute for Aerospace Studies.

Deptula craint que la Force spatiale ne souffre d’un manque de ressources. “La Force spatiale doit réussir car tout le ministère de la Défense en dépend”, a-t-il déclaré. Le personnel sera une préoccupation majeure. L’an dernier, le stand-up du U.S. Space Command crée une demande accrue d’opérateurs spatiaux, a-t-il déclaré. «Aujourd’hui, il n’y a tout simplement pas assez de personnel spatial formé pour couvrir toutes ces nouvelles organisations spatiales militaires.»

La communauté du renseignement a repoussé les efforts visant à fusionner le Bureau national de reconnaissance avec la Force spatiale, mais Deptula estime que la bataille devrait continuer à être menée. Les éléments de l’Air Force au sein de la NRO qui soutiennent directement les opérations par satellite devraient être transférés à la Force spatiale, a-t-il déclaré. Cela aiderait à consolider l’expertise spatiale dans le DoD et pourrait améliorer la formation du personnel spatial.

Certains pensent que la Force spatiale peut être effectuée à bon marché, car elle s’appuie sur les ressources de la Force aérienne, a déclaré Deptula. «Mais si vous ne donnez pas de ressources supplémentaires à la Force spatiale, elle ne pourra pas concrétiser la vision qui a servi de base à la défense: accroître nos capacités dans l’entreprise spatiale.»

Il a suggéré que les chefs de la Force spatiale devraient agir rapidement pour commencer à élaborer une doctrine de guerre spatiale pour aider le service à se forger une identité distinctive. Une autre priorité devrait être de commencer à développer de nouvelles technologies spatiales et de nouveaux systèmes d’armes pour faire de la Force spatiale un véritable service de guerre.

Cet article a été initialement publié dans le numéro du 20 janvier 2020 du magazine SpaceNews.