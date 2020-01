L’US Space Force affirme que son nouveau sceau n’est pas une imitation de Starfleet

Déclaration de l’US Space Force: le sceau «rend hommage à la fière histoire du département de l’Air Force»

WASHINGTON – Le président Trump a dévoilé vendredi soir sur Twitter le sceau de l’US Space Force.

«Après avoir consulté nos grands chefs militaires, nos concepteurs et d’autres, je suis heureux de présenter le nouveau logo de la Force spatiale américaine, la sixième branche de notre magnifique armée!», A tweeté Trump.

L’image du sceau de l’US Space Force a suscité une moquerie instantanée sur Twitter en raison de sa ressemblance frappante avec l’emblème de Star Trek pour l’organisation fictive de la force spatiale Starfleet.

Plusieurs commentateurs ayant des antécédents militaires ont souligné que le sceau de l’US Space Force, avec l’utilisation du symbole delta, semble être inspiré par l’organisation spatiale réelle US Air Force Space Command, et qu’il est probable que les créateurs de Starfleet se soient inspirés de l’AFSPC, et non l’inverse.

Le 20 décembre, Trump a signé la loi créant l’US Space Force en renommant l’US Air Force Space Command et en faisant un service militaire distinct. Les publications sur les réseaux sociaux ont noté que la conception de l’accord avec la U.S. Space Force est un clin d’œil à la tradition de conserver un lien avec l’emblème organisationnel dont dérive la nouvelle unité.

Un porte-parole de l’US Space Force a déclaré vendredi soir que le sceau «rend hommage au tout nouveau service armé qui organise, forme et équipe les forces spatiales afin de protéger les intérêts américains et alliés dans l’espace et de fournir des capacités spatiales au force conjointe. “

En réponse à des critiques qui l’appellent une arnaque de Star Trek, le porte-parole a déclaré que le sceau de la Force spatiale américaine “rend hommage à la fière histoire du Département de l’Air Force” en fournissant des capacités spatiales. Le symbole du delta, l’élément de conception central du sceau, a été utilisé pour la première fois dès 1942 par les forces aériennes de l’armée américaine et a été utilisé dans les premiers emblèmes de l’organisation spatiale de l’Air Force datant de 1961, a déclaré le porte-parole. «Depuis lors, le symbole du delta est une caractéristique importante des emblèmes de la communauté spatiale militaire.»