L’US Space Force ajoute 86 nouveaux officiers après l’obtention du diplôme de l’académie

Le secrétaire de l’Air Force Barrett: «En tant que premiers lieutenants de la Force spatiale de notre pays, ces dirigeants défendront la démocratie et protégeront le sommet ultime de l’espace.»

WASHINGTON – Sur les 967 cadets qui ont obtenu leur diplôme le 18 avril de l’US Air Force Academy à Colorado Springs, 86 ont prêté serment au sein de l’US Space Force.

En raison de la pandémie de COVID-19, la cérémonie de lancement a eu lieu six semaines plus tôt, sans audience ni aucun membre de la famille. Les cadets se tenaient à huit pieds l’un de l’autre.

Lors de la cérémonie, les 86 officiers de la Force spatiale portaient des ceintures en argent au lieu d’or.

L’orateur d’ouverture était le vice-président Mike Pence. La secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett, le chef d’état-major de l’Air Force, le général David Goldfein, et le chef des opérations spatiales, le général John Raymond, ont également pris la parole.

Pence a félicité la classe comme étant la première à nommer des officiers dans la Force spatiale nouvellement créée.

«En tant que premiers lieutenants des forces spatiales de notre pays, ces dirigeants défendront la démocratie et protégeront le sommet ultime de l’espace», a déclaré Barrett.

Raymond a prêté serment d’office aux 86 diplômés de l’espace. Il a souligné que jusqu’à présent, lui et le conseiller principal enrôlé en chef Master Sgt. Roger Towberman était le seul membre officiellement assermenté de la Force spatiale.

“Bien que 16 000 aviateurs et civils en service actif soient officiellement affectés à la Force spatiale sur les rouleaux de la Force spatiale, vous êtes les numéros 3 à 88”, a déclaré Raymond.

“Vous êtes notre avenir, et j’ai besoin que vous soyez audacieux car vous construirez ce service à partir de zéro”, a-t-il déclaré. «Vous contribuerez à définir notre culture de la guerre, à construire la Force spatiale en tant que premier service numérique et à jeter les bases d’un service innovant et capable d’aller vite afin de garder une longueur d’avance sur une menace importante et croissante.»

Goldfein a déclaré que même si l’Air Force et la Space Force sont des services distincts, ils sont étroitement liés. “Tout comme la Marine et le Marine Corps sont les services navals de notre pays, nous sommes le service aérospatial de notre pays”, a-t-il déclaré.

La plupart des nouveaux diplômés ont été affectés au domaine de carrière des opérations spatiales et déménageront à la base aérienne de Vandenberg, en Californie, pour commencer une formation spatiale de premier cycle. Certains suivront une formation sur les opérations, l’intelligence, l’ingénierie et l’acquisition dans le cyberespace. À la fin de la formation, les 86 seront affectés à une unité de la Force spatiale.