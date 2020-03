L’US Space Force attribue un contrat de 655 millions de dollars pour les systèmes au sol à SAIC après une bataille juridique

Le contrat porte sur le programme EDIS (ingénierie, développement, intégration et maintien en puissance).

WASHINGTON – SAIC a de nouveau obtenu un contrat de 655 millions de dollars pour des services de systèmes sol par satellite, qu’elle avait initialement remporté en janvier 2019 et a été protesté avec succès par Peraton.

Le contrat attribué par le Space and Missile Systems Center de l’US Space Force concerne le programme EDIS (ingénierie, développement, intégration et maintien en puissance). L’entrepreneur modernisera les systèmes au sol des satellites à la base aérienne de Kirtland, au Nouveau-Mexique, et à la base aérienne de Schriever, au Colorado.

À la suite de l’attribution de janvier 2019 à Engility Corp. (acquise plus tard par SAIC), Peraton a déposé une réclamation auprès du Government Accountability Office en mars 2019, alléguant qu’Engility ne satisfaisait pas aux exigences de participation des petites entreprises. Peraton a également contesté l’évaluation par SMC des propositions des entreprises.

GAO a soutenu la protestation de Peraton en juin 2019. SMC a organisé un nouveau concours et en février 2020 a de nouveau sélectionné SAIC.

Le 7 février, SMC a attribué un contrat pour les services EDIS à SAIC, a déclaré un porte-parole à SpaceNews dans un communiqué. Le contrat est de cinq ans plus deux options d’un an. «L’acquisition d’EDIS fournira également une assistance à l’intégration pour les efforts de prototypage et d’orientation de systèmes terrestres à l’appui de la prochaine génération de capacités de combat spatial», indique le communiqué.