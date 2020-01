L’US Space Force commence à organiser le personnel du Pentagone et les opérations sur le terrain

Dans une interview exclusive, le général John Raymond, le premier chef des opérations spatiales de l’US Space Force, parle des premières étapes de l’organisation du nouveau service.

WASHINGTON – Le premier chef des opérations spatiales des États-Unis pour l’US Space Force porte toujours son uniforme de l’US Air Force.

“Mais je ne suis plus dans l’Air Force”, explique le général John “Jay” Raymond. “Je suis dans la Force spatiale.”

Deux jours après avoir été assermenté par le vice-président Mike Pence en tant que chef des opérations spatiales, Raymond reste, pour l’instant, le seul membre officiel de la nouvelle branche des forces armées américaines. La Force spatiale a été promulguée le 20 décembre par le président Donald Trump.

“Il y a beaucoup de planification en cours”, a déclaré Raymond à SpaceNews le 16 janvier dans sa première interview aux médias depuis qu’il est devenu chef de l’US Space Force.

Le 15 janvier, Raymond et le secrétaire à la Défense Mark Esper ont informé Trump des premières étapes de l’organisation de la Force spatiale.

«Je pensais qu’il était important que nous lui donnions une mise à jour sur ce que nous avons fait le premier jour et où nous nous dirigeons», a déclaré Raymond. “Ce fut une très bonne conversation.”

C’est Trump qui a dirigé le Pentagone en juin 2018 pour établir une force spatiale américaine, mais ce n’est que lorsque le Congrès a adopté la loi sur l’autorisation de la défense nationale et que le président l’a signée le 20 décembre que la sixième branche des forces armées a vu le jour. “Telle est la vision du président”, a déclaré Raymond. “Nous allons déménager pour le mettre en œuvre.”

Raymond relève directement de la secrétaire de l’Air Force, Barbara Barrett. Au cours de la prochaine année, il aura la double casquette en tant que commandant du U.S. Space Command et chef de l’US Space Force. Il supervise le personnel de Colorado Springs et du Pentagone qui aide à planifier le nouveau service. “Il y a beaucoup de décisions à prendre”, a-t-il déclaré.

Même si son uniforme porte la mention Air Force, la carte d’identité militaire de Raymond indique «Space Force».

La Force spatiale aura finalement ses propres uniformes, logo et sceau qui feront partie de l’identité unique du service. Ceux-ci sont toujours en cours de conception, a-t-il déclaré. “Nous travaillons très dur.”

Raymond partagera son temps entre le Pentagone et le siège de l’US Space Command à Colorado Springs, peu importe où il pourrait être physiquement situé: «Je suis à 100 pour cent du temps commandant de l’US Space Command et à 100 pour cent du temps chef de l’espace opérations », at-il dit.

“Il a été utile d’être à double casquette”, a déclaré Raymond. Cela lui permet de «faire des échanges» à mesure que les deux U.S. Space Command et U.S. Space Force se développent. Après la première année, quelqu’un d’autre sera nommé pour diriger la Force spatiale. “Diviser les chapeaux est absolument la bonne chose à faire pour se concentrer singulièrement sur le côté de la guerre et sur le côté organiser-former-équiper”, a-t-il déclaré. La transition d’un an «nous donne un délai de grâce pour effectuer ce changement».

La NDAA a déclaré que le chef des opérations spatiales pourrait devenir membre des chefs d’état-major interarmées dans un an. Mais Esper et le président du chef d’état-major interarmées, le général Mark Milley, ont demandé que Raymond fasse immédiatement partie des chefs d’état-major en raison de l’importance de l’espace pour la sécurité nationale. “Je suis membre des chefs d’état-major interarmées aujourd’hui”, a déclaré Raymond.

Le major-général Stephen Whiting est le commandant adjoint de l’US Space Force basé à Colorado Springs. Au Pentagone, le lieutenant-général David «DT» Thompson sert de vice-commandant. À l’avenir, quelqu’un sera nommé vice-chef de cabinet de la Force spatiale. “Nous n’avons pas encore commencé à travailler cela”, a déclaré Raymond.

Le personnel basé au Pentagone compte maintenant environ 40 personnes mais passera à 200 d’ici mars. Le premier fonctionnaire engagé était un civil pour superviser l’administration et la politique du personnel.

Patricia Mulcahy, membre de la haute direction qui était secrétaire adjointe adjointe de l’Air Force pour l’intégration de la gestion des forces, est maintenant chef du personnel de la Space Force. C’est une embauche clé, a déclaré Raymond, car Mulcahy aidera à «ouvrir les processus pour amener les autres à bord».

Le plan est de transférer des milliers d’aviateurs qui effectuent actuellement des tâches spatiales dans la Force spatiale. Le 20 décembre, Barrett a affecté à la Force spatiale 16 000 aviateurs et civils qui travaillaient sous le commandement de l’Air Force Space. Mais aucun d’entre eux, à part Raymond, n’a encore quitté l’Air Force.

«Certains de ces aviateurs sortiront des livres de l’Air Force et entreront dans la Force spatiale. Et certains ne le feront pas », a déclaré Raymond. L’identification des unités qui rejoindront la Force spatiale fait partie de la planification en cours. En plus du personnel de l’ancien Air Force Space Command, des unités de formation basées à Vandenberg Air Force Base, en Californie, ainsi que des laboratoires de science et de technologie pourraient être déplacés. Par rapport aux autres branches, a déclaré Raymond, la Force spatiale sera «davantage un service axé sur la technologie».

Un autre objectif est de faire venir des membres des autres services militaires. “L’un des devoirs est de revenir avec une proposition au Congrès pour l’année prochaine pour l’ouvrir à d’autres services”, a déclaré Raymond. Il y aura également un plan pour intégrer la Garde nationale et les forces de réserve. “Nous comptons beaucoup sur la Garde et les Réserves aujourd’hui”, a-t-il déclaré. “Nous allons trouver la meilleure façon d’utiliser ces forces.”

Il n’y a pas de playbook

Les États-Unis n’ont pas créé de service distinct depuis 1947, date à laquelle l’Air Force a été constituée. “Ce n’est pas comme s’il y avait ce livre de jeu qui disait” première étape, “, a déclaré Raymond.

Beaucoup de gens sont curieux des uniformes, des logos et des patchs, mais il y a tellement plus à faire pour créer un service. “Comment appelez-vous un aviateur qui est dans l’espace? Finalement, nous devrons avoir une chanson de service. Il y a beaucoup de pensées différentes », a-t-il déclaré. «Certaines pièces vont bientôt être annoncées. D’autres pièces vont prendre quelques mois alors que nous continuons à affiner les choses. »

Les commandes sur le terrain qui seront créées sous la Force spatiale sont une autre décision clé. La semaine dernière, un groupe de 120 dirigeants militaires et civils s’est réuni pour discuter d’éventuelles organisations sur le terrain. “Je ne suis pas encore prêt à annoncer de décision”, a déclaré Raymond. “Nous continuerons de l’affiner.”

La Force spatiale pourrait se retrouver avec trois grandes organisations de terrain, mais cela fait toujours l’objet de débats. L’un serait axé sur les opérations, un autre sur les acquisitions et un troisième sur la formation et le développement professionnel. Le 20 décembre, Barrett a renommé la 14th Air Force Commandement des opérations spatiales, qui serait l’une des organisations sur le terrain. La commande d’acquisition absorberait le Space and Missile Systems Center et d’autres petites organisations.

La NDAA a dirigé la création d’un Space Acquisition Council et a créé un nouveau secrétaire adjoint de l’Air Force pour le poste d’acquisition et d’intégration de l’espace.

La manière dont la Force spatiale organisera son bureau d’acquisition est en cours de discussion, a déclaré Raymond. “Nous allons présenter cela au Congrès” dans les prochains mois. L’objectif est de créer une organisation qui sera agile et se déplacera plus rapidement que les bureaux d’approvisionnement militaire traditionnels.

Les bases de l’Air Force seront renommées

Les bases de la Force aérienne qui effectuent principalement des opérations spatiales seront renommées bases de la Force spatiale, a déclaré Raymond. Cela comprendrait la Peterson Air Force Base, la Schriever Air Force Base et la Buckley Air Force Base au Colorado; Patrick Air Force en Floride; La base aérienne de Vandenberg en Californie; La Cavalier Air Force Station dans le Dakota du Nord; La station Clear Air Force de l’Alaska et la base aérienne de Thulé au Groenland.

“Je m’attends à ce que nous travaillions au cours des prochains mois pour les renommer”, a déclaré Raymond.

L’Air Force continuera cependant à gérer ces bases. «Nous ne transférons pas à la Force spatiale toutes les fonctions de soutien qui seraient nécessaires pour faire fonctionner des bases.»

Raymond a déclaré que le changement de nom des bases est l’un des nombreux changements qui aideront à créer une culture axée sur l’espace qui, au fil du temps, façonnera l’identité du service.

“Il y a tellement d’excitation”, a déclaré Raymond. La première question qui lui est posée est «comment puis-je devenir membre?», A-t-il dit. La Force spatiale a l’occasion d’attirer des recrues qui, en règle générale, ne songeraient pas à se joindre à l’armée mais sont passionnées par l’espace, a déclaré Raymond. «Nous avons beaucoup de gens qui frappent à notre porte qui veulent en faire partie.»

Certains se sont dits préoccupés par le fait que les programmes et activités spatiales mis en place par l’Air Force seront ralentis ou interrompus en raison de la réorganisation.

C’est une préoccupation valable, a déclaré Raymond. Il rappelle constamment à son personnel de «garder un œil sur le ballon», a-t-il déclaré. “Je crois en fait qu’il y aura un niveau de perturbation chaque fois que vous procéderez à une réorganisation de cette taille.”

Au cours des deux dernières années, l’Air Force Space Command avait subi des changements avant de devenir une Force spatiale américaine distincte. «Nous évoluons parce que l’environnement stratégique de l’espace évolue. Ce n’est plus un domaine bénin, c’est un domaine de guerre. Et cela nécessite des changements importants dans tous les domaines dans la façon dont nous formons, comment nous développons les gens, quelles architectures nous avons. Tout cela est en train d’être exposé. »