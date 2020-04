L’US Space Force commencera à accepter les candidatures le 1er mai

La Force spatiale doit commencer à planifier son avenir, a déclaré le sergent-chef en chef. Roger Towberman.

WASHINGTON – L’US Space Force le mois prochain commencera à accepter les candidatures des membres actuels du service militaire qui souhaitent déménager dans la nouvelle branche spatiale. La fenêtre initiale pour les candidats commence le 1er mai et ne dure que 30 jours, ont déclaré des responsables le 16 avril lors d’un événement en mairie diffusé en direct sur Facebook.

Le calendrier semble rapide, mais il est nécessaire pour que la Force spatiale puisse commencer à planifier son avenir, a déclaré le Chef Master Sgt. Roger Towberman.

Towberman, le 3 avril, a prêté serment en tant que leader le mieux enrôlé de l’US Space Force. Lors du forum de la mairie, Towberman et le chef des opérations spatiales, le général John Raymond, ont répondu à des questions sur divers sujets, principalement des questions administratives et de personnel.

Le transfert à la Force spatiale est entièrement volontaire, a déclaré Raymond. La Force spatiale prévoit que les aviateurs actuels travaillant comme opérateurs spatiaux ou dans d’autres emplois liés à l’espace seront les premiers à se porter volontaires pour être mutés. Mais les membres de l’un des services armés américains peuvent postuler à condition que leur chaîne de commandement soit informée de la décision.

Towberman a dû défendre la fenêtre de 30 jours après avoir entendu des commentaires selon lesquels un mois ne suffisait pas pour faire un changement radical de carrière qui pourrait changer la vie.

Les dirigeants de la Force spatiale sont conscients de ces préoccupations, a-t-il déclaré. Towberman a demandé aux gens qui pourraient avoir du mal à prendre une décision de lui envoyer un courriel directement. «Nous voulons aider», a-t-il déclaré.

Au cours de la pandémie de coronavirus, la Force spatiale a dû suspendre ses visites dans les bases militaires du pays, mais a mis à disposition des informations en ligne pour aider les militaires à se faire une opinion, a déclaré Towberman.

Cela dit, si quelqu’un croit fermement qu’il lui faut plus de 30 jours pour décider, Towberman a déclaré qu’il voulait en connaître la raison et ferait autant que possible pour aider cette personne dans le processus de décision.

Les militaires qui acceptent d’être mutés et sont acceptés dans la Force spatiale doivent prendre un engagement de deux ans pour servir à partir de septembre.

La fenêtre d’application de 30 jours est nécessaire pour que la Force spatiale puisse prévoir combien de personnes se joindront à l’Air Force ou à d’autres services, puis déterminer comment aller de l’avant, a déclaré Towberman.

«Nous avons un service que nous devons planifier», a-t-il déclaré. «Chaque service connaît sa force finale, le nombre de personnes dont il dispose. Nous n’avons pas ces réponses avant d’avoir franchi cette fenêtre et les gens disent qu’ils sont entrés ou sortis. “

Jusqu’à ce que la Force spatiale ait une estimation du nombre de personnes qui se porteront volontaires, a déclaré Towberman, «nous ne pouvons pas planifier les adhésions, nous ne pouvons pas planifier les stratégies de recrutement, les leviers de rétention, nous ne pouvons pas faire la planification normale que tout le service doit faire », a-t-il dit. “Nous vous demandons de comprendre cela.”

Towberman a servi dans l’Air Force pendant 30 ans et a gravi les échelons supérieurs lorsqu’il a été engagé par Raymond pour devenir le conseiller principal engagé du U.S. Space Command et de la Space Force.

“Pour moi, c’était une décision très personnelle”, a-t-il déclaré. «Je suis aviateur depuis longtemps. Je savais ce que j’avais dans l’Air Force. » Towberman a comparé l’adhésion à un nouveau service à l’investissement dans une start-up. “Il y a un peu d’émerveillement mais il y a aussi beaucoup d’excitation.”

Certaines des questions posées à l’hôtel de ville portaient sur le nom des grades enrôlés, les insignes et les uniformes que porteront les membres.

“Nous ne l’avons pas encore compris”, a déclaré Towberman. La Force spatiale a reçu des milliers d’idées de crowdsourcing mais rien n’a encore été décidé, a-t-il déclaré. “Nous approchons.”

La pandémie ralentit le calendrier des annonces “festives”, a-t-il déclaré. Il y a d’autres priorités qui ont priorité en ce moment, a-t-il dit.