L’US Space Force déclare qu’un brouilleur de communications «offensif» est prêt à être déployé

WASHINGTON – Une nouvelle version d’un brouilleur de communications au sol utilisé pour bloquer les transmissions par satellite des adversaires est prête à être utilisée dans les opérations de combat, a annoncé la Force spatiale américaine le 13 mars.

Le bloc 10.2 du système de contre-communication a été déclaré opérationnel par la direction des programmes spéciaux du Space and Missile Systems Center. Après avoir testé le système au cours de la dernière année, SMC l’a remis le 12 mars au 4e Escadron de contrôle spatial basé à Peterson Air Force Base, Colo.

Le CCS est un système de guerre électronique transportable qui refuse temporairement les communications par satellite de l’adversaire. L’U.S. Air Force a déployé le CCS pour la première fois en 2004 en réponse à des systèmes de guerre électronique que d’autres pays utilisaient pour perturber les satellites américains. Un bloc CCS 10.1 amélioré a été développé en 2014.

L3Harris est le maître d’œuvre des deux versions 10.1 et 10.2. SMC a déclaré que la dernière mise à jour comprend plus de bandes de fréquences et d’autres fonctionnalités pour donner aux opérateurs plus d’options pour perturber les communications par satellite des ennemis. Le système continuera d’être mis à jour à l’aide de méthodes de développement logiciel agiles, a déclaré le colonel Stephen Purdy, directeur des programmes spéciaux de SMC, dans un communiqué.

Les utilisateurs du CCS comprennent des unités de la Garde nationale aérienne en Californie, au Colorado et en Floride, et des unités de service actif de la Force spatiale comme le 4e Escadron de contrôle spatial. Des membres de la Garde nationale aérienne, y compris certains qui sont également des employés civils de L3Harris, ont travaillé au développement du système.

Le lieutenant-colonel Steve Brogan, chef du matériel de la direction des programmes spéciaux du SMC, a expliqué que le CCS 10.2 a atteint ce qu’on appelle la «capacité opérationnelle initiale», ce qui signifie que les unités peuvent commencer à l’utiliser dans les opérations réelles. Brogan a appelé CCS le «seul système offensif de l’arsenal de la Force spatiale américaine».