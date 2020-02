L’US Space Force déploie un plan pour changer la façon dont elle achète des services satcom

La «Vision de la Force spatiale des États-Unis pour les communications par satellite» appelle un réseau intégré de services satcom commerciaux et militaires.

WASHINGTON – L’US Space Force a dévoilé le 19 février un plan visant à modifier la façon dont elle acquiert les communications par satellite pour le ministère de la Défense. L’essence du plan est de combiner les systèmes satcom militaires et commerciaux en un réseau unifié.

La stratégie satcom intitulée «Vision des forces spatiales des États-Unis pour les communications par satellite» a été approuvée par le chef des opérations spatiales du général John Raymond des Forces spatiales des États-Unis le 23 janvier.

La question de savoir comment le DoD devrait acquérir des services satcom a été débattue et étudiée pendant des années. L’Air Force Space Command – qui a été rebaptisé US Space Force le 20 décembre – a été chargé par le Congrès en décembre 2018 de prendre en charge l’achat de satcom commerciale et de comprendre comment construire une architecture «d’entreprise» de satellites militaires et privés. . Cela permettrait aux terminaux satcom de se déplacer entre les réseaux de la même manière que les téléphones portables grand public passent d’un fournisseur à l’autre lorsque les utilisateurs voyagent d’un pays à un autre.

Mais comment réaliser cette vision n’est pas encore réglée. La Force spatiale nommera une équipe d’experts pour aider à élaborer une feuille de route pour guider les efforts futurs.

«Malgré la portée mondiale et instantanée de nos systèmes de communication par satellite, qui comprend à la fois des capacités militaires et commerciales, la fédération lâche actuelle des systèmes satcom doit améliorer sa résilience, sa robustesse, sa flexibilité et sa facilité de gestion», a déclaré le major-général Bill Liquori, Space Directeur de la force des exigences stratégiques, des architectures et des analyses, a déclaré dans un communiqué le 19 février.

L’entreprise commerciale et militaire intégrée, a déclaré M. Liquori, «offrira aux combattants la possibilité de faire la transition entre leurs réseaux et leurs terminaux pour alterner les ressources avec peu ou pas de perturbation».

L’un des obstacles à l’utilisation des services satcom commerciaux est l’incompatibilité des terminaux militaires. Ce problème serait résolu par la mise à niveau des terminaux avec des «interfaces modem flexibles», explique le document Space Force.

La Force spatiale développera également un plan pour compléter et remplacer la capacité fournie aujourd’hui par la constellation WGS (Wideband Global Satcom Global Satcom) au cours de la prochaine décennie, lorsque ces satellites commenceront à être hors service. «Nous continuerons à engager des partenaires commerciaux pour évaluer les opportunités qui pourraient compléter ou éventuellement remplacer des parties d’un système militaire traditionnel conçu spécialement pour les satcom», indique le document.

La cybersécurité sera une exigence centrale dans tout futur réseau, car les adversaires déploieront des brouilleurs plus avancés et d’autres armes électroniques. Dans cet esprit, la Force spatiale a nommé sa vision de l’avenir “Fighting Satcom”. La demande de budget 2021 pour la Force spatiale comprend 43 millions de dollars pour Fighting Satcom.

La stratégie Space Force nécessite une gestion centralisée des achats de satcom qui sont actuellement effectués par plusieurs organisations.

«La pratique selon laquelle plusieurs autorités (commandements de combattants, services / agences et organisations d’acquisition) achètent plusieurs produits et services satcom a conduit à des systèmes satcom cloisonnés, intégrés verticalement dans chaque système, mais avec pratiquement aucune possibilité pour les utilisateurs de recevoir simultanément des avantages opérationnels de plusieurs systèmes en raison de leurs disparités », explique le document de vision.

Pour obtenir de meilleurs prix de la part des fournisseurs, une partie de la satcom commerciale sera fournie via des services gérés, indique le journal. «Dans certains cas, une bande passante de puissance spécifique pour les terminaux utilisateurs spéciaux et hérités sera acquise au moyen de contrats pluriannuels à ressources partagées lorsque cela sera possible. Les baux individuels d’un an seront rares et ne seront utilisés qu’en l’absence d’autres options. »

La stratégie de satcom Space Force est en préparation depuis longtemps et très attendue, a déclaré à SpaceNews le 19 février le consultant industriel Mike Tierney, de la société de conseil Velos.

«L’industrie est encouragée par la vision globale et le rôle de la satcom commerciale», a déclaré Tierney. «L’industrie plaide depuis longtemps pour une vision publiée de l’entreprise et a été consultée lors de l’élaboration de cette vision.»

Mais Tierney a noté qu’il s’agit d’un document de vision stratégique et «il reste un travail tactique important pour mettre en œuvre la vision et ajuster les politiques et les processus».

Ken Peterman, président de Government Systems de Viasat, a déclaré que le document est une “étape claire vers la création d’une architecture de réseau hybride intégrée qui tire parti du meilleur de la technologie satcom du secteur privé et militaire.”

Dave Fields, vice-président senior et directeur général de Leonardo DRS Global Enterprise Solutions, a averti qu’un réseau satcom qui fait appel à plusieurs fournisseurs de manière transparente est plus facile à dire qu’à faire.

Dans les communications par satellite, a-t-il dit, il n’y a pas de normes comme dans le service cellulaire. L’idée que l’on peut acheter un terminal satcom qui fonctionne comme un téléphone portable, l’itinérance d’un réseau à l’autre semble attrayante mais peut ne pas être réaliste, a déclaré Fields. Les fournisseurs de services cellulaires acceptent des normes communes car ils peuvent répartir le coût entre des millions d’utilisateurs. Mais le calcul financier est différent pour l’industrie de la satcom qui vend du matériel en beaucoup plus petites quantités.