L’US Space Force et le Space Command obtiennent des installations de pointe au Colorado

Le Congrès a approuvé 148 millions de dollars pour la facilité des opérations spatiales consolidées.

WASHINGTON – La demande de budget du Pentagone pour l’exercice 2021 comprend 88 millions de dollars pour achever la construction d’une installation des opérations spatiales consolidées à la base aérienne de Schriever, dans le Colorado.

Le CSOF a été demandé il y a deux ans par l’US Air Force Space Command et le U.S. Strategic Command pour répondre à la demande croissante d’installations sécurisées pour les opérateurs spatiaux militaires et les analystes de la communauté du renseignement. L’installation est financée par le budget de l’US Air Force et sera utilisée par l’US Space Force et l’US Space Command.

Le Congrès dans la Loi sur l’autorisation de la défense nationale de 2020 a approuvé 148 millions de dollars pour le CSOF. Une partie des fonds a été affectée au budget de l’année dernière pour payer la conception et certains travaux de construction. Les 88 millions de dollars demandés en 2021 – dans le cadre du budget de construction militaire de 767 millions de dollars de l’Air Force – permettraient à l’Air Force de terminer l’installation d’ici mars 2022, selon les documents budgétaires.

“Le CSOF est une installation de nouvelle génération”, a déclaré le représentant Doug Lamborn (R-Colo.) Le 11 février au National Press Club lors d’une conférence organisée par la Space Foundation.

Il a déclaré que l’installation est une priorité absolue de la Force opérationnelle interarmées de défense spatiale, une nouvelle organisation qui fait partie du Commandement spatial américain. La JTF-SD, avec la communauté du renseignement américain, exploite le National Space Defence Center classé, où les opérateurs et les analystes surveillent les menaces potentielles dans l’espace et élaborent des options pour défendre les satellites en cas d’attaque.

Selon les documents de justification de l’Air Force soumis au Congrès en mars, le CSOF sera une installation sécurisée de trois étages. «L’ensemble du CSOF est un système d’information à compartiments sensibles (SCIF)», indiquent les documents. Il disposera d’un auditorium SCIF de 500 personnes pour des réunions et conférences sécurisées et d’une salle à manger pour soutenir les opérations 24h / 24 et 7j / 7.

L’Air Force a déclaré que la colocalisation de la Force opérationnelle interarmées avec le Centre national de défense spatiale est «impérative pour obtenir des directives de commandement et de contrôle opérationnels».

Le National Space Defence Center a été créé en 2016 et a connu une croissance importante, selon les documents de justification de l’Air Force. «L’installation rénovée qui dessert actuellement NSDC est sous-dimensionnée et ne peut continuer de répondre à toutes les exigences opérationnelles.»

Lors de l’événement de la Space Foundation, Lamborn a déclaré que les investissements réalisés par l’Air Force dans les infrastructures spatiales militaires du Colorado telles que le CSOF étaient l’une des raisons pour lesquelles le Pentagone “devait prendre une décision permanente quant à l’emplacement du U.S. Space Command”.

La décision d’annoncer le site permanent du siège de l’US Space Command a été retardée sans explication, a déclaré Lamborn.

L’année dernière, l’Air Force a déclaré que les finalistes étaient Redstone Arsenal de l’Alabama, la Vandenberg Air Force Base de Californie et la Peterson Air Force Base du Colorado, la Buckley Air Force Base, la Cheyenne Mountain Air Force Station et la Schriever Air Force Base. Le commandement est actuellement basé à Peterson et devrait déménager dès qu’une décision sera prise. D’autres États, dont la Floride et le Texas, ont fait pression sur l’administration Trump pour que leurs bases soient ajoutées à la liste restreinte.