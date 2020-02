L’US Space Force nomme son premier conseiller senior recruté

Le sergent-chef en chef. Roger Towberman sera le premier conseiller principal engagé de l’US Space Force.

WASHINGTON – Chef Master Sgt. Roger Towberman sera le premier conseiller principal engagé de l’US Space Force, a annoncé le 13 février le chef des opérations spatiales, le général John Raymond.

L’année dernière, Towberman a été nommé chef enrôlé du US Space Command. Il sera à double casquette en tant que meilleur conseiller enrôlé à la fois du U.S. Space Command et de l’US Space Force.

Towberman conseillera le corps enrôlé de la Force spatiale et servira de conseiller personnel au chef des opérations spatiales et au secrétaire de la Force aérienne sur des questions telles que le bien-être, l’état de préparation et le moral de la force.

L’US Space Force, qui a été créée le 20 décembre, doit développer des professionnels de l’espace militaire, acquérir des systèmes spatiaux militaires, affiner la doctrine militaire de la puissance spatiale et organiser les forces spatiales à l’usage des commandants combattants.

“Il y a beaucoup de travail à faire et nous rassemblons des talents d’élite pour les assumer”, a déclaré Towberman dans un communiqué.

Towberman a rejoint l’US Air Force en 1990. Avant d’être nommé le leader le mieux enrôlé du U.S. Space Command, il a servi dans des missions de renseignement militaire à la 480th Intelligence, Surveillance and Reconnaissance Wing, Joint Base Langley-Eustis, Virginie; la 25th Air Force, Joint Base San Antonio-Lackland, Texas; et Air Force Space Command à Peterson Air Force Base, Colorado.