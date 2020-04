L’utilisation du VPN monte en flèche. Soyez couvert à 76% avec SurfShark

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous pensiez que l’avènement des verrouillages de virus et du travail à partir des commandes à domicile envoyait probablement l’utilisation du VPN à travers le toit, même vous pourriez être surpris de voir à quel point vous avez raison. Selon un rapport de chercheurs de Top10VPN, la demande de services VPN a grimpé en flèche de 44% au cours de la deuxième moitié de mars et reste toujours supérieure de 22% à celle d’avant l’épidémie de COVID-19.

Et cette escalade se produit en plus de la croissance exponentielle précédente du VPN, avec des estimations que plus de 30% de tous les utilisateurs Web se sont connectés via un VPN avant même la récente poussée.

La protection de vos données personnelles et professionnelles sur tous vos appareils domestiques et mobiles n’a jamais été aussi critique. Et en tant que l’un des fournisseurs de services VPN hérités du bloc, un abonnement de 2 ans au Surfshark VPN (69 $, 76% de réduction) contribue grandement à protéger tout ce que vous faites en ligne.

Le réseau de Surfshark est pour le moins robuste. Leur service est disponible sur plus de 1 200 serveurs à travers le monde dans plus de 60 pays, chacun fournissant un service Web rapide et anonyme avec une protection à toute épreuve. Enfermé dans le cryptage AES-256-GCM de qualité militaire et les protocoles IKEv2 et OpenVPN, personne, des cyber-escrocs aux chiens de garde du gouvernement, ne pourra jamais suivre vos mouvements.

Pendant ce temps, cette cape de protection permet également d’accéder au streaming et à d’autres contenus en ligne partout dans le monde, même en cas de restrictions géographiques mondiales frustrantes. Votre bouclier Surfshark vous permet d’accéder à Netflix, Hulu, Disney Plus ou à n’importe lequel de vos autres favoris en streaming, même lorsque vous êtes en dehors des frontières américaines. Ou, vous pouvez goûter à ce qui est disponible dans le monde, mais bloqué hors des marchés américains. Connectez-vous simplement à un serveur dans cette région – et votre IP vous fera apparaître comme un local.

Bien sûr, Surfshark n’a pas seulement obtenu l’approbation des clients Apple App Store et Google Play pour la viande et les pommes de terre. Ils fournissent également une multitude de fonctionnalités spéciales telles que les capacités de blocage des publicités et de suppression des logiciels malveillants de CleanWeb; un kill switch qui coupe instantanément votre connexion et protège vos données si votre lien vers le web tombe soudainement; et bien plus encore.

Surfshark est également un fournisseur sans enregistrement, ce qui signifie qu’ils ne suivent ni ne conservent aucun enregistrement de vos mouvements en ligne, garantissant un anonymat complet et total à tout moment.

Un abonnement de 2 ans au VPN Surfshark est d’une valeur de 290 $, mais il est maintenant disponible pour seulement 69 $, soit 76% de réduction, avec cette dernière offre.

