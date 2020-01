MacKenzie Bezos vend 400 millions de dollars d’actions d’Amazon après un engagement philanthropique – .

MacKenzie Bezos fera don de plus de la moitié de sa fortune à des œuvres caritatives. (Photo via Bystander Revolution)

L’ex-femme du PDG d’Amazon, Jeff Bezos, MacKenzie Bezos, a vendu environ 400 millions de dollars des actions d’Amazon qu’elle a reçues dans le cadre du règlement du divorce du couple – ce qui pourrait potentiellement fournir les moyens nécessaires aux activités de bienfaisance qu’elle planifie.

Le mot de la vente est venu indirectement, dans un dossier de fin d’année que Jeff Bezos a déposé auprès de la Securities and Exchange Commission. Le dossier note que le PDG d’Amazon exerce le droit de vote exclusif sur près de 19,5 millions d’actions Amazon qu’il n’a pas le pouvoir exclusif de céder. Cela correspond à la participation que détient MacKenzie Bezos – et CNBC note qu’il s’agit d’environ 200 000 actions de moins que ce qu’elle avait reçu lors du règlement en avril dernier.

Ces 200 000 actions se traduisent par environ 400 millions de dollars au prix actuel. Même après la vente, les avoirs de MacKenzie Bezos sur Amazon s’élèvent à près de 36 milliards de dollars, ce qui la place parmi les meilleurs milliardaires du monde.

Rien n’indique à quoi le produit de la vente a été utilisé, mais peu de temps après l’annonce du divorce, MacKenzie Bezos a déclaré qu’elle avait signé le Giving Pledge, qui l’engage à donner la moitié de sa fortune à des causes philanthropiques. Son organisme de bienfaisance le plus connu est la révolution Bystander, qui se concentre sur les campagnes anti-intimidation, et elle a également joué un rôle de premier plan au sein de la Fondation de la famille Bezos, du Day One Fund, de TheDream.US et d’autres organismes de bienfaisance.