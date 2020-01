Made In Space agrandit ses installations et déménage son siège social à Floria

SAN FRANCISCO – Made In Space déménage son siège social de Mountain View, en Californie, à Jacksonville, en Floride.

La société fondée à Mountain View en 2010 a établi une présence à Jacksonville en 2015 et un partenariat avec Space Florida en 2017. Depuis lors, Space Florida a fourni un financement pour aider le démarrage de l’espace commercial à étendre ses opérations dans le Sunshine State.

“Avec cette décision, ils investissent près de 3 millions de dollars”, a déclaré le gouverneur de Floride, Ron DeSantis, lors d’une conférence de presse le 17 janvier au nouveau siège social de l’entreprise. «Leur superficie est passée d’une installation de deux pièces à cette installation de 19 000 pieds carrés.»

Le campus de Jacksonville de Made In Space comprend des installations de fabrication, d’intégration, de test et de contrôle des engins spatiaux ainsi que des équipements de fabrication dans l’espace. Il rassemble également les équipes administratives, d’ingénierie, d’exploitation et de production de l’entreprise pour les grands programmes sous un même toit.

“La Floride est au milieu d’une grande renaissance en ce qui concerne l’espace”, a déclaré DeSantis. Made In Space est un excellent exemple du rôle du secteur privé dans la renaissance, a-t-il ajouté.

«Le déménagement de notre siège social à Jacksonville est une étape stratégique pour positionner l’entreprise pour une croissance à long terme», a déclaré Andrew Rush, président et chef de la direction de Made In Space, dans un communiqué. «En étendant notre présence en Floride, nous pouvons tirer parti d’une main-d’œuvre aérospatiale qualifiée, d’une infrastructure à grande échelle pour soutenir notre croissance et de partenaires stratégiques clés comme Space Florida qui accéléreront notre élan alors que nous continuons à développer une technologie spatiale de classe mondiale.»

Made In Space maintiendra une présence dans la Silicon Valley pour soutenir des programmes technologiques supplémentaires et des relations stratégiques avec des partenaires de l’industrie, a déclaré par e-mail Trey Clinton, porte-parole de Made In Space.

Made In Space n’a pas déterminé combien d’emplois seront transférés de la Californie à la Floride. Les employés touchés par cette décision se verront offrir des postes en Floride, a-t-il ajouté.