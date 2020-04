Maingear construira des ventilateurs pour la lutte contre le COVID-19

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Le fabricant de PC de boutique Maingear a annoncé qu’il a modernisé ses usines pour construire des ventilateurs plutôt que des PC haut de gamme. Le nouveau Maingear LIV devrait être produit à grande échelle pour environ le quart du coût d’un ventilateur d’urgence. Étant donné que Maingear a son siège à 24 kilomètres de New York, la pandémie en cours est une préoccupation majeure.

Voici comment Maingear décrit le produit:

Le Maingear Liv combine des circuits d’alimentation redondants, plusieurs dispositifs de sécurité et un dispositif de couplage unique qui contient et draine le virus aérosol exhalé du patient tout en permettant un entretien de routine dans des conditions sévères. Chaque unité a des valeurs standard prédéfinies pour une utilisation par du personnel non formé, ainsi qu’un logiciel dédié qui est contrôlé via une interface à écran tactile, donnant accès à des réglages fins en plus des commandes de régulation manuelles sur l’appareil. En collaboration avec son conseil consultatif, Maingear cherche à recueillir le soutien d’une approbation rapide de la FDA dans ces circonstances extrêmes.

Le PDG de Maingear, Wallace Santos, s’est rendu sur YouTube pour expliquer le produit et discuter de ses fonctionnalités:

Je vais énumérer certaines fonctionnalités de l’unité, mais si je suis honnête, je n’ai pas exactement une connaissance encyclopédique de la mécanique comparative des ventilateurs. Le Maingear Liv peut commencer à fournir de l’oxygène en 1,5 seconde et est capable de fournir entre 40% et 100% d’O2. La PEP (pression expiratoire positive finale) est de 0-14 cmH2O, tandis que V2 supportera 0-30 cmH2O. Il peut supporter 12 à 30 respirations par minute (V2: 45 BPM) et la pression de fonctionnement du premier étage varie de 2,5 bar (min) à 8 bar (max) avec un réglage optimal de 4 bar. L’appareil comprend également des alarmes pour:

Faible volume pulmonaire

Faible débit d’air pulmonaire

Basse pression pulmonaire

Différence entre le volume pulmonaire inspiratoire et expiratoire

Mauvaise compliance pulmonaire mécanique

CO2 absent ou basse pression de l’alimentation principale

Perte d’énergie électrique

Maingear espère prendre contact avec les prestataires de soins de santé et les médecins qui ont besoin de ventilateurs et a formé un comité consultatif médical pour guider sa conception initiale du ventilateur. La société a l’intention de livrer à l’international dès que possible et cherche l’approbation rapide de la FDA pour le nouveau dispositif.

Santos a déclaré:

Il était clair une fois que la situation a commencé à dégénérer qu’il fallait faire quelque chose. Quelques jours après avoir assemblé notre équipe, nous avions notre premier prototype de ventilateur prêt à fonctionner. Outre le manque de fournitures et d’équipements médicaux, nous pensons qu’il y aura une pénurie de professionnels de la santé capables de faire fonctionner ces appareils, en particulier dans les hôpitaux de campagne, nous l’avons donc rendu incroyablement simple à utiliser. Nous avons maintenant besoin d’aide pour faire passer le mot aux personnes appropriées.

La demande de ventilateurs devrait augmenter à travers les États-Unis dans les semaines à venir, de nombreux États prévoyant des pénuries urgentes et appelant à l’aide de n’importe quel quartier alors qu’ils intensifient le système médical pour faire face à la pandémie. Je ne suis absolument pas qualifié pour commenter la conception du Maingear Liv et les difficultés de production en cours dans l’économie mondiale vont rendre plus difficile la construction de presque tout, y compris les ventilateurs.

Ce qui me frappe dans cet effort, c’est que c’est le premier projet dirigé par des OEM dont j’ai entendu parler, destiné à apporter un soulagement à l’échelle humaine. Pour être clair, il n’y a rien de mal à la montée en charge du soutien au HPC et aux projets informatiques distribués pour analyser COVID-19, mais ce que Maingear fait ici aidera directement les personnes qui pourraient autrement mourir sans traitement. Évidemment, les ventilateurs doivent être testés pour s’assurer qu’ils fonctionnent comme promis dans des conditions de soins traumatologiques, mais c’est un projet remarquable pour toute entreprise. Plus de détails sur le Liv sont disponibles ici.

