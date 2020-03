Maintenant sûr quel VPN obtenir? Consultez ce guide d’achat

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Nous savons tous que la protection d’un réseau privé virtuel (VPN) est la clé pour surfer sur le vieux Internet effrayant de nos jours. Personne ne veut être exposé aux pirates et aux cybercriminels sans la couverture des adresses IP masquées et de l’accès Web protégé.

Bien sûr, avec des centaines d’entreprises fournissant des services VPN, chacune avec des fonctionnalités, des prix et des conditions variables, il est difficile de savoir dans quelle direction se tourner pour une protection fiable.

Pour vous aider, nous avons rassemblé 14 services VPN respectés et les avons décomposés par certaines des questions les plus importantes que les clients auraient à propos de ces fournisseurs. En plus des atouts variés de ces services, chacun a une grande offre de réduction en ce moment – et si vous décidez d’en acheter un, vous pouvez également économiser 15% de plus sur votre prix total en utilisant le code SPRINGSAVE15 à la caisse.

N’est-ce pas le plus grand le meilleur?

Soyons honnêtes – la taille compte. Mais dans le jeu VPN, ce n’est certainement pas la seule statistique qu’un acheteur potentiel devrait vérifier avant de prendre une décision finale. Cela étant dit, plus il y a de serveurs et d’emplacements dans le monde dans le réseau d’un fournisseur de VPN, plus vous êtes susceptible d’obtenir les vitesses rapides et les options d’accès régional dont vous avez vraiment besoin.

À l’heure actuelle, il n’y a pas beaucoup de fournisseurs plus gros que NordVPN (abonnement de 2 ans – 81,59 $ après le code de réduction; à l’origine 286,80 $). Leur réseau comprend plus de 3 500 emplacements de serveurs dans plus de 60 pays à travers le monde, vous assurant de larges possibilités de connexion pratiquement partout. NordVPN détient également une rare cote «exceptionnelle» de PC Mag, de sorte que leurs références sont bien établies dans l’industrie.

Si vous souhaitez profiter de cette opportunité pour étendre sérieusement vos ressources, vous pouvez également obtenir la protection NordVPN dans le cadre d’un ensemble plus large de services dans le package The Vault Online Security Cloud (84,15 $ après le code de réduction; à l’origine 37,91 $). En plus de votre couverture Nord, la collection comprend également le gestionnaire de mots de passe Dashlane, le bloqueur de publicité AdGuard, la couverture anti-malware Panda et l’espace de sauvegarde cloud Degoo pour une protection à 360 degrés à tout moment.

Quant aux autres fournisseurs avec des réseaux étendus, VPN by VeePN (abonnement à vie – 25,49 $ après le code de réduction; à l’origine 659,40 $) est également assez géant, avec plus de 2500 serveurs pour leurs clients. Ivacy VPN (abonnement à vie – 33,99 $ après remise; à l’origine 1 194 $) fait également partie des grands garçons du VPN, avec des emplacements sportifs avec plus de 1000 serveurs dans le cadre de son réseau en pleine croissance.

Mais combien d’utilisateurs ont-ils?

C’est toujours une bonne question, car la taille de la base de clients d’un VPN est un autre indicateur fort de leurs capacités. Sur ce point, vous ne trouvez pas souvent de services avec l’armée d’utilisateurs actuellement sous la bannière Hola VPN Plus (abonnement à vie – 33,15 $ après le code de réduction; à l’origine 717 $). Ils ont 200 millions d’utilisateurs Hola dédiés situés dans près de 200 pays. Hola, en effet!

Vos connexions sont-elles fiables?

Un fournisseur VPN n’est aussi utile que la disponibilité et la vitesse de sa connexion – et heureusement, la plupart des VPN prennent très au sérieux les considérations de connexion des clients.

Si vous avez une grande famille ou une petite entreprise, le nombre total d’appareils couverts par un plan VPN proposé pourrait finalement être un décideur. Surfshark VPN (abonnement de 3 ans – 58,65 $ après le code de réduction; à l’origine 430 $) est le seul service VPN ici qui permet des connexions illimitées, donc quelle que soit la taille de votre famille ou de votre entreprise, chaque smartphone, ordinateur portable, tablette et autre appareil restera protégé.

Si vous n’avez pas beaucoup d’expérience avec un VPN et que vous vous sentez un peu prudent à propos de l’expérience, Bullet VPN (abonnement à vie – 33,15 $ après le code de réduction; à l’origine 540 $) peut être le chemin à parcourir. Ils vantent leur interface facile à utiliser et ont même une option de configuration à distance pour aider à placer les débutants sous le parapluie VPN rapidement et en toute transparence.

Bien sûr, la vitesse reste le pain et le beurre de tout service Web, c’est pourquoi SlickVPN (abonnement à vie – 16,99 $ après le code de réduction; à l’origine 1200 $) a un gros argument de vente avec ses revendications de vitesse sans aucune limitation. Et si vous voulez éviter les obstacles en ligne qui peuvent vous ralentir, WifiMask VPN (abonnement de 3 ans – 33,99 $ après le code de réduction; à l’origine 143,64 $) utilise des listes de blocage mises à jour chaque jour, garantissant que leurs utilisateurs ne sont pas gênés par les publicités Web qui peuvent ralentir sur votre connexion.

Et bien qu’aucun service ne puisse vous garantir que leur réseau n’échouera jamais, FastestVPN (abonnement à vie [5 Devices] – 16,99 $ après le code de réduction; à l’origine 600 $) se vante de la meilleure chose suivante, avec un taux de disponibilité de 99,9 pour cent.

Dans quelle mesure suis-je en sécurité sur ce service?

C’est probablement la question pertinente que tout utilisateur peut poser à un fournisseur de VPN. Un signe encourageant de la bonne foi d’un fournisseur pour la confidentialité des clients est qu’il ne s’agit pas d’un service de journalisation – et nous ne parlons pas d’arbres.

VPNSecure (abonnement à vie – 29,74 $ après le code de réduction; initialement 450 $) est l’un de ces fournisseurs, garantissant aux utilisateurs qu’ils ne conservent jamais de journal d’activité des clients, rendant toutes vos actions en ligne pratiquement introuvables.

La confidentialité est également une considération majeure pour ceux qui participent au téléchargement peer-to-peer comme le torrent. VPN.asia (abonnement à vie – 41,65 $ après le code de réduction; à l’origine 1 296 $) est l’un des environnements les plus conviviaux pour les utilisateurs, offrant des précautions de sécurité supplémentaires pour ceux qui téléchargent à partir de services de torrent.

Quelles autres choses intéressantes votre service peut-il faire?

Alors que les utilisateurs se concentrent à juste titre sur des questions telles que la vitesse et les mesures de sécurité comme clés de l’utilité d’un VPN, beaucoup arborent encore une poignée de fonctionnalités qui peuvent ne pas rendre ou casser votre décision finale… mais diable, elles ne pourraient certainement pas faire de mal!

KeepSolid VPN Unlimited (abonnement à vie – 33,15 $ après le code de réduction; à l’origine 199,99 $) est l’une des options les plus riches en fonctionnalités du marché. Leurs clients bénéficient d’avantages tels que les tests ping, des désignations spéciales pour les serveurs préférés, un protocole Wise pour une protection accrue et une liste blanche de réseaux de confiance pour accélérer les connexions sur les réseaux que vous connaissez et aimez déjà.

Pendant ce temps, TigerVPN (abonnement de 3 ans – 59,49 $ après le code de réduction; à l’origine 429 $), propose des applications natives pour les utilisateurs de Windows, Mac, Android et iOS … donc en gros, presque partout où vous pourriez être.

