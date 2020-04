Maîtrisez les outils de développement de jeux à domicile avec ces cours de formation

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Face aux événements mondiaux, il n’y a jamais eu de meilleur moment pour penser à de grands changements de carrière. Malgré la peur et l’incertitude quant à l’avenir du marché du travail, il existe également une opportunité pour ceux qui ne sont pas satisfaits de leur cheminement de carrière actuel de commencer à forger de nouveaux sentiers, les laissant prêts à capitaliser une fois que le monde rouvrira ses portes.

Si votre bonheur est le jeu vidéo, ce temps d’arrêt est une porte ouverte pour transformer cet amour en profession. Cela peut commencer par la formation sur le lot de développement de jeu pratique, disponible dès maintenant pour seulement 34,99 $, soit une remise de plus de 90%.

Cette collection est composée de 10 cours qui peuvent offrir aux codeurs inexpérimentés les connaissances et les conseils nécessaires pour apprendre les outils de création de jeux et commencer à façonner leurs propres mondes numériques.

La formation commence par une exploration du langage de programmation au cœur de beaucoup de codage de jeu, C ++. Programmation C ++ pour débutants et Apprenez le C ++ en créant un RPG basé sur du texte servir d’introduction sonore pendant que les élèves apprennent les bases de la langue tout en créant un jeu de crawler basé sur du texte.

Ensuite, les utilisateurs peuvent suivre une poignée de cours couvrant l’une des plateformes de moteur de jeu les plus populaires au monde, Unity. Au cours de trois cours distincts, les étudiants se familiariseront avec l’utilisation de Unity lorsqu’ils construiront trois jeux différents axés sur le développement de certains ensembles de compétences, y compris un jeu de micro-stratégie pour apprendre la gestion des ressources; un jeu de tir spatial AR pour comprendre les jeux de réalité augmentée; et un jeu de stratégie en temps réel pour avoir une compréhension ferme de l’évolutivité afin que vos futurs jeux puissent s’étendre en termes de portée et de complexité.

Vous aurez également un aperçu complet d’un autre moteur de jeu émergent Godot pour développer un jeu de plateforme à partir de zéro.

L’ensemble du package est régulièrement d’une valeur de 2 000 $, mais avec cette offre à durée limitée, il est maintenant disponible pour seulement 34,99 $.

