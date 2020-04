Mark Cerny partage Boost sur PlayStation 5, vitesse SSD et détails audio Tempest

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Mark Cerny de Sony, architecte système principal de la PlayStation 5, a partagé plus de détails sur la nouvelle console et certains aspects de son comportement de sous-système. Certains des nouveaux détails confirment nos spéculations de mars, tandis que d’autres mettent en lumière des aspects de la plateforme jusque-là inexplorés.

Eurogamer a une nouvelle description complète des détails. Nous discuterons de trois sujets principaux aujourd’hui: des détails sur le fonctionnement du mode boost de la PS5, un peu d’informations sur le SSD qui confirment nos spéculations précédentes, et beaucoup d’informations sur le nouveau moteur audio Tempest.

Fonctionnement du mode Boost de la PS5

L’une des principales distinctions entre la Xbox Series X et la PlayStation 5 est la façon dont ils gèrent la synchronisation. Microsoft a fait grand cas du fait que ses pièces fonctionnent à une vitesse d’horloge statique, tandis que Sony veut parler de son schéma de boost atypique. Lorsque les modes de boost standard varient d’une partie à l’autre, la PlayStation 5 ne fonctionne pas de cette façon – Sony ne veut pas que différentes consoles offrent différents niveaux de performances.

Sur les PC, le boost est contrôlé par les relevés de température et de courant du SoC, mais ceux-ci sont à leur tour influencés par des facteurs tels que le binning des pièces et la température ambiante. Le mode boost de Sony ne prend pas ces facteurs en considération. Au lieu de cela, les fréquences d’horloge du processeur et du processeur graphique sont déterminées en fonction de l’activité système surveillée. Au lieu de surveiller les performances de votre SoC spécifique, le modèle boost que Sony déploie est basé sur un modèle SoC. Chaque console utilise le même modèle pour savoir comment et quand augmenter les fréquences, en gardant les performances identiques même lorsque la température de l’air ou la consommation d’énergie peuvent permettre à certaines puces de pousser plus haut. Les performances restent ainsi identiques, quelle que soit la température ambiante.

ET spécule: Il me semble que ce type de capacité dérive de l’AVFS (Adaptive Voltage and Frequency Scaling) d’AMD. Le point d’utilisation d’AVFS par opposition à DVFS (Dynamic Voltage and Frequency Scaling) est qu’il réduit l’impact des variations de processus. Les capteurs sur la puce surveillent de près son activité et changent de tension en fonction des caractéristiques spécifiques du CPU. Nous sommes allés plus en détail sur AVFS dans cet article il y a plusieurs années, quand AMD a adopté la technologie.

Cerny spécifie que les développeurs ne veulent pas que les fréquences boost soient disponibles pendant une courte période avant que le système ne revienne à des fréquences plus basses. Les cibles durables sont beaucoup plus utiles, et les programmeurs auront des rapports détaillés sur la consommation d’énergie et la fréquence du processeur / GPU. Ils auront également la possibilité d’améliorer les performances en optimisant l’efficacité énergétique – le fait de pouvoir atteindre la même fréquence d’images avec moins de puissance permettra au GPU de maintenir des horloges plus élevées pendant de plus longues périodes. Cerny souligne également un point que nous avons discuté à plusieurs reprises dans le passé, à savoir que la relation entre la fréquence et la consommation d’énergie est non linéaire. Selon lui, une baisse de 10% de la fréquence du CPU ou du GPU réduit la consommation d’énergie de 27% en moyenne. Radeon Nano est l’exemple le plus clair que nous ayons jamais vu de la façon dont le binning et la réduction de fréquence peuvent améliorer considérablement l’efficacité énergétique, et ce GPU n’a pas atteint un rapport aussi élevé que ce que Cerny prétend pour la PlayStation 5.

Cerny a également précisé que les cœurs Zen 2 sur la PS5 ont des modes spéciaux dans lesquels ils peuvent fonctionner pour fournir le timing Jaguar pour l’émulation, mais que Sony garde cette capacité «dans sa poche arrière».

SSD propriétaire de Sony

Les détails de conception du SSD Sony confirment certaines de nos idées précédentes et témoignent en fait d’une préoccupation sous-jacente quant à la quantité de RAM disponible sur ces nouvelles consoles. Dans le passé, les consoles ont généralement augmenté considérablement le chargement de la RAM. La PS1 avait 2 Mo de RAM, la PS2 32 Mo, la PS3 512 Mo (256 Mo répartis entre CPU et GPU) et la PS4 8 Go. Selon les normes historiques, la PS5 devrait être une console de 128 Go. Au lieu de cela, il contient un 16 Go relativement svelte.

La fonction du SSD intégré est essentielle à la manière dont Sony fait progresser les performances sans compter sur d’énormes quantités de RAM pour le faire. Selon Cerny, l’une des raisons pour lesquelles les exigences de stockage de la console ont explosé est que les actifs sont copiés sur le disque dur dans de nombreux endroits différents pour accélérer le processus de chargement des données. Pour le jeu Spider-Man PS4, Insomniac a copié tout actif utilisé plus de 400 fois dans la RAM, ce qui évite le problème de charge mais augmente les besoins en RAM.

Un point subtil que Cerny n’a pas abordé est de savoir si les jeux fonctionneront mieux sur le SSD personnalisé de Sony, par opposition à tout stockage tiers que l’utilisateur final attache au système. La société a passé du temps à parler de son contrôleur de firmware personnalisé, mais il ne peut pas y avoir autant de sauce spéciale. Ce que nous savons, c’est que Sony validera des SSD spécifiques compatibles PCIe 4.0 pour fonctionner avec la PS5, mais cela suggère que les disques devront atteindre des objectifs de performances assez avancés plutôt que d’être construits avec des contrôleurs spécifiques compatibles Sony.

Nous maintenons notre analyse de la semaine dernière – l’objectif d’adopter des SSD de cette génération ne semble pas simplement accélérer les charges de jeu enregistrées, mais aussi réduire la pression sur la RAM du système.

Traitement audio Tempest

Enfin, il existe le moteur Tempest, qui pilote le système audio de la PlayStation 5. Je ne sais même pas combien de détails consacrer à cette conversation car, si je suis honnête, il ne semble pas que beaucoup de gens se soucient beaucoup de l’audio dans les jeux. Ceux d’entre vous qui le font, ne me battez pas à mort avec des câbles audio de 10 000 $ – le fait est que nous sommes une minorité. La plupart des gens n’expérimentent pas le jeu grâce à de vastes configurations de haut-parleurs 5.1 ou 7.1 avec un système audio de premier ordre. AMD a déjà parlé du traitement audio avancé, à la fois avec sa gamme de GPU Hawaii et Fury et dans le cadre des lancements de la console Sony et Microsoft en 2013, et pour tout le texte qui y est prodigué, le nombre de joueurs qui exploitent ces capacités semble être faible.

Sony fait une énorme percée dans l’audio positionnel avec la PlayStation 5, qui étend les capacités avancées activées par PlayStation VR. La PS5 utilisera les fonctions de transfert liées à la tête pour l’audio positionnel. Le son que vous entendez ne sera pas affecté uniquement par la qualité de vos écouteurs – la PS5 calculera un HRTF pour délivrer un son en fonction de la taille et de la forme spécifiques de votre tête et de vos oreilles. Des algorithmes spatiaux 3D améliorés permettent aux sons d’être positionnés beaucoup plus précisément dans l’espace. Tout cela est géré par le moteur Tempest, qui est en fait une unité de calcul AMD réutilisée conçue spécifiquement pour le traitement audio.

Ces fonctionnalités sont également prises en charge sur les haut-parleurs externes dans une certaine mesure, mais la quantité dépendra en partie du type de système audio que vous utilisez. Eurogamer a beaucoup plus d’informations sur le moteur Tempest, et quelques détails sur les autres points que nous n’avons abordés que légèrement.

Jusqu’à présent, la Xbox Series X semble être plus puissante graphiquement que la PlayStation 5, mais nous ne savons pas quel sera l’écart ou quelle sera la différence de prix entre les deux consoles. Sans ces informations, il est difficile de dire grand-chose sur la façon dont ils se compareront probablement les uns aux autres.

