Mars 2020 reste sur la bonne voie pour son lancement en juillet

WASHINGTON – La mission du rover Mars 2020 de la NASA, l’une des plus hautes priorités de l’agence pendant la pandémie de coronavirus, reste prévue pour un lancement à la mi-juillet, ont annoncé des responsables le 15 avril.

La mission de 2,4 milliards de dollars, qui recherchera des preuves de la vie passée sur Mars et des échantillons de cache pour le retour sur Terre par de futures missions utilisant un rover nommé Persévérance, est une priorité absolue en raison de sa fenêtre de lancement étroite. Le vaisseau spatial doit être lancé entre le 17 juillet et le 5 août afin de réaliser son atterrissage sur Mars en février 2021. Si Mars 2020 ne se lance pas avant le 5 août, il devra attendre que la prochaine fenêtre de lancement s’ouvre plus de deux ans plus tard. .

Cette échéance inamovible a signifié que la NASA a fait de grands efforts pour poursuivre les préparatifs de la mission alors que de nombreuses autres activités de l’agence ont ralenti ou cessé en raison de la pandémie. Cet effort a jusqu’à présent porté ses fruits.

“Nous avons fait tout notre possible pour essayer de mettre la santé et la sécurité des individus en premier, tout en essayant de garder les choses à l’heure”, a déclaré Lori Glaze, directrice de la division des sciences planétaires de la NASA, lors d’une réunion virtuelle de Mars Exploration de la NASA. Groupe d’analyse de programme (MEPAG), 15 avril. “Actuellement, le rover est au Kennedy Space Center et est dans les temps.”

Glaze a décrit Mars 2020 comme l’une des deux principales priorités de la Direction des missions scientifiques de la NASA, aux côtés du télescope spatial James Webb. Cependant, les travaux de JWST ont ralenti fin mars après le départ de nombreux membres du personnel de la NASA affectés à l’installation de Northrop Grumman où le vaisseau spatial subit les derniers tests, et les responsables du projet ont déclaré fin mars que les travaux à grande échelle ne reprendraient pas avant les équipes complètes de la NASA et de l’industrie peuvent revenir.

Le rover est arrivé au KSC en février pour les derniers préparatifs de lancement. Dans une présentation ultérieure à la réunion du MEPAG, Jim Watzin, directeur du programme d’exploration de la NASA sur Mars, a déclaré qu’environ 80 personnes travaillaient sur le vaisseau spatial Mars 2020 au KSC, avec 80 autres au Jet Propulsion Laboratory pour conclure les travaux sur le dernier ensemble de matériel. pour la mission. Le personnel du JPL, a-t-il ajouté, est en “transition rapide” vers le télétravail, le matériel étant terminé.

Le personnel travaillant au KSC a poursuivi les préparatifs de lancement. “Nous sommes écologiques dans tous les aspects de la mission”, y compris le calendrier, a déclaré Watzin. Les travaux récents ont inclus l’installation de l’hélicoptère Mars, un petit hélicoptère qui sera déployé depuis le rover après l’atterrissage, ainsi que l’alimentation de la phase de descente du vaisseau spatial.

“L’équipe travaille et a pu respecter son calendrier”, a-t-il déclaré. «Nous avons fait tout notre possible pour essayer de protéger et de soutenir cette équipe au Cap.» Un exemple de ces efforts consiste à utiliser des bureaux supplémentaires au KSC afin que le personnel, lorsqu’il ne travaille pas sur le vaisseau spatial dans la salle blanche, puisse maintenir une distance physique adéquate.

Lors d’une réunion de discussion scientifique de la NASA le 20 mars, Thomas Zurbuchen, administrateur associé de la NASA pour la science, a déclaré que l’agence envisageait d’utiliser des avions de la NASA pour transporter du matériel et du personnel vers KSC si l’utilisation de l’aviation commerciale n’était plus considérée comme sûre, une proposition il a surnommé «Perseverance Airlines». Watzin a confirmé lors de la réunion que la NASA avait adopté cette proposition.

“Nous avons été en mesure de sécuriser l’utilisation des avions de recherche de la NASA pour faire la navette entre le Cap et la Californie, nous avons donc pu les éloigner des lieux publics et des compagnies aériennes publiques, ce qui, je pense, a puissamment contribué non seulement pour le moral mais aussi pour leur sécurité et leur exposition au COVID-19 », a-t-il déclaré.

En plus d’être une priorité absolue pour le programme scientifique de la NASA, Mars 2020 est devenu une priorité majeure pour l’agence dans son ensemble. L’administrateur de la NASA, Jim Bridenstine, l’a identifié à plusieurs reprises ainsi que le prochain vol d’essai en équipage du vaisseau spatial Crew Dragon de SpaceX comme les deux programmes clés de l’agence au cours des prochains mois.

“Ce que nous allons faire cet été va absolument étonner le monde”, a déclaré Bridenstine dans une vidéo du 2 avril remerciant les employés de la NASA pour leur travail continu pendant la pandémie. “Nous allons lancer des astronautes américains sur des fusées américaines pour la première fois depuis le retrait des navettes spatiales en 2011, puis nous allons faire demi-tour et lancer Mars Persévérance.”

Bridenstine a réitéré l’importance de Mars 2020 dans une interview publiée le 15 avril par The Planetary Society, un groupe de défense de l’espace, affirmant que l’équipage commercial et Mars 2020 étaient “les deux grandes fonctions essentielles à la mission que nous avons en tant qu’agence en ce moment”.

Bridenstine a également reconnu que Mars 2020 était une priorité en raison du coût que la NASA encourrait si la mission ne se lance pas cet été. “Si nous ratons cette fenêtre de lancement, cela nous coûtera plus de 500 millions de dollars sur deux ans, sinon la destruction totale de la mission, ce que nous ne voulons pas voir se produire”, a-t-il déclaré.