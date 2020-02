Mars aime secouer son butin, confirme la NASA – .

La NASA a envoyé le robot InSight sur Mars avec un certain nombre d’objectifs en tête. Depuis son passage sur la planète, le robot est devenu le premier météorologue martien et a fait de son mieux pour coincer sa sonde dans un trou de Mars qui ne coopère tout simplement pas. Il a également écouté attentivement le fonctionnement interne de la planète, ce qui explique en grande partie pourquoi il porte le surnom «InSight», et la NASA vient de partager certaines de ses plus grandes découvertes avec le monde.

Les instruments sensibles d’InSight peuvent écouter les grondements qui se produisent profondément sous la surface martienne. Détecter les soi-disant «tremblements de Mars» n’est pas facile, mais les scientifiques sont devenus assez bons pour séparer les vrais signaux de Marsquake des autres données qui pourraient être le résultat du vent ou d’autres caprices environnementaux.

La Terre a beaucoup d’activité sismique, et avec Mars apparaissant déjà comme la Terre, les scientifiques voulaient savoir si Mars avait une personnalité similaire. Il s’avère que Mars aime en effet trembler de temps en temps.

Le Jet Propulsion Laboratory de la NASA explique:

Mars tremble plus souvent – mais aussi plus modérément – que prévu. SEIS a trouvé plus de 450 signaux sismiques à ce jour, dont la grande majorité sont probablement des tremblements de terre (par opposition au bruit de données créé par des facteurs environnementaux, comme le vent). Le tremblement de terre le plus important avait une magnitude d’environ 4,0 – pas assez grand pour descendre sous la croûte dans le manteau et le noyau inférieurs de la planète. Ce sont “les parties les plus juteuses de la pomme” quand il s’agit d’étudier la structure interne de la planète, a déclaré Bruce Banerdt, chercheur principal d’InSight au JPL.

Comprendre ce qui se passe au plus profond de Mars peut aider les chercheurs à brosser un tableau plus clair de ses origines et de sa longue histoire. Si nous pensons que Mars ressemblait autrefois à la Terre, voir les restes de caractéristiques semblables à la Terre a beaucoup de sens. L’humanité semble déterminée à explorer Mars en personne le plus tôt possible, et bien qu’il ne semble pas que ces premiers voyageurs devront faire face à des tremblements de Mars comme un danger, plus nous avons d’informations, meilleures seront les premières missions.

Source de l’image: NASA / JPL-Caltech / MSSS

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et tendances en matière de réalité virtuelle, de vêtements, de smartphones et de technologies futures.

Plus récemment, Mike a été rédacteur technique au Daily Dot, et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste derrière sa dépendance au jeu.

