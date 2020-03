Mars Rover prend un nouveau selfie avant une ascension record

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La NASA vise toujours à amener le rover Persévérance sur son chemin vers Mars cet été malgré la pandémie de coronavirus en cours, mais le rover Curiosity établit toujours des records et fait de la science sur la planète rouge même s’il doit attendre plus longtemps pour une entreprise. Curiosity a récemment pris un nouveau selfie sur Mars juste avant de gravir sa pente la plus raide. La NASA a également partagé une vidéo détaillant comment le rover prend tous ces selfies impressionnants.

Curiosity a atterri sur Mars dans le cratère de Gale en 2012. Pendant les premières années, il a exploré le terrain plat autour du site d’atterrissage, mais il a commencé à remonter les pentes du mont Sharp en 2014. Le mont Sharp est le pic central du cratère de Gale avec une hauteur de 3 milles (5 kilomètres). L’escalade de cette structure escarpée permet à Curiosity d’analyser de nombreuses couches et caractéristiques géologiques, et il vient d’atteindre de nouveaux sommets.

Le 6 mars, Curiosity a gravi une pente raide sur trois disques soigneusement orchestrés. Selon la NASA, le deuxième de ces disques a incliné le rover à 31 degrés, l’angle le plus élevé qu’il ait encore atteint, et seulement un peu derrière le record d’Opportunity de 32 degrés. Les opérateurs de rover sur Terre veillent à éviter de faire basculer la curiosité lorsqu’ils montent, mais cette manœuvre était bien dans les tolérances de conception. Le système de roues à bascule de Curiosity peut garder le rover droit même à une inclinaison de 45 degrés. Cependant, monter des pentes abruptes comme celle-ci peut entraîner le patinage des roues, ce qui peut affecter la stabilité.

Avant cette ascension, le rover a pris un moment pour capturer un autre selfie incroyable avec son imageur Mars Hand Lens (MAHLI). Cet instrument est en fait pour prendre des images rapprochées de formations rocheuses, mais c’est aussi un bon selfie-stick. Curiosity a également utilisé ses caméras de navigation en noir et blanc pour enregistrer une vidéo rapide du processus pour la première fois. La curiosité a capturé 86 images individuelles avec MAHLI – vous pouvez voir la caméra tourner pour obtenir tous les angles nécessaires dans la vidéo ci-dessus.

De retour sur Terre, la NASA peut assembler les images pour produire un selfie panoramique avec Curiosity au centre (l’image du haut). En déplaçant le bras pendant les captures, l’équipe peut même recadrer le bras pour donner l’impression que la caméra flottait devant le mobile. La curiosité a encore beaucoup de travail à faire et des selfies à prendre sur Mars. Il sera probablement encore en train de se déplacer à chaque fois que le rover Persévérance arrivera.

