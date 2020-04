Masten remporte le prix de l’atterrisseur lunaire de la NASA

WASHINGTON – La NASA a annoncé le 8 avril qu’elle avait choisi Masten Space Systems pour piloter une suite de charges utiles vers le pôle sud de la lune fin 2022.

Masten a remporté une commande pour le programme Commercial Lunar Payload Services (CLPS) de la NASA d’une valeur de 75,9 millions de dollars. Masten fournira neuf charges utiles de démonstration scientifique et technologique à la surface lunaire près du pôle sud d’ici décembre 2022 sur l’atterrisseur XL-1 de la société.

Les charges utiles du CLPS, d’une masse d’environ 80 kilogrammes, serviront de client d’ancrage initial pour cette mission, a déclaré Sean Mahoney, directeur général de Masten, dans une interview. Il a dit qu’il y avait des «centaines» de kilogrammes d’espace de charge utile supplémentaire disponibles sur l’atterrisseur, et que la société travaillait pour aligner d’autres clients.

“Il couvre toute la gamme”, a déclaré Mahoney à propos d’autres clients potentiels. D’autres programmes complémentaires de la NASA pourraient faire voler des charges utiles sur l’atterrisseur, a-t-il déclaré, ainsi que l’intérêt de l’US Air Force et de la Space Force. Les groupes commerciaux et philanthropiques sont un autre ensemble de clients potentiels.

L’atterrisseur XL-1 approche de sa revue de conception préliminaire. Il s’appuie sur l’expérience de la société dans le développement de véhicules terrestres capables de décollages et d’atterrissages verticaux, avec plus de 600 vols à ce jour. En 2009, la société a remporté le concours Northrop Grumman Lunar Lander Challenge, dans le cadre du programme de prix Centennial Challenges de la NASA, avec des atterrisseurs nommés Xombie and Xoie.

“Cette expérience nous a aidés à développer la technologie permettant l’entrée, la descente et l’atterrissage qui garantira des atterrissages précis et sûrs sur d’autres corps célestes”, a déclaré David Masten, fondateur et directeur de la technologie de la société, dans un communiqué.

Masten a apporté quelques modifications à la conception de l’atterrisseur depuis qu’il a été sélectionné comme l’une des neuf entreprises en novembre 2018 éligibles pour concourir pour les commandes de tâches CLPS. Mahoney a déclaré que l’entreprise est passée d’une conception avec trois réservoirs de propulseur à une avec six. «Cela nous a permis une certaine flexibilité supplémentaire», a-t-il déclaré à propos de la conception mise à jour.

Mahoney a déclaré que la société étendra ses installations à Mojave, en Californie, et embauchera d’autres employés pour travailler sur XL-1. «Ce sera toujours un projet de style Masten. Cela va être simple et efficace », a-t-il déclaré. “Bien que ce soit un gros montant, c’est une grosse tâche à accomplir.”

Il a déclaré que la société étudiait des options pour financer le développement du lander, mais que le plan principal était d’utiliser les revenus des ventes de charges utiles à la NASA et à d’autres clients pour payer la construction et le lancement. Il a noté que l’entreprise avait déjà fait beaucoup de développement technologique nécessaire pour l’atterrisseur à partir de ses années de travail sur les atterrisseurs terrestres, y compris ceux pour le défi de la NASA il y a plus d’une décennie.

“Nous avons eu l’avantage de passer 15 ans et plusieurs dizaines de millions de dollars déjà à développer les choses”, a-t-il déclaré. “À cette fin, nous avons déjà fait des investissements importants.”

Masten étudie les options de lancement, bien que Mahoney ait refusé de nommer les véhicules spécifiques que la société envisage. Le XL-1 sera probablement lancé en tant que charge utile principale sur le véhicule que la société sélectionne, a-t-il déclaré, afin de garder le contrôle sur le calendrier de lancement.

Mahoney a déclaré que Masten poursuivra ses autres travaux de développement technologique alors qu’il accélère les travaux sur l’atterrisseur XL-1. La société, par exemple, a remporté le 7 avril un prix de la NASA Innovative Advanced Concepts (NIAC) pour une approche visant à créer des atterrissages «instantanés» sur la lune pour de futures missions de débarquement.

“Alors que nous, comme le reste du monde, travaillons pour assurer la sécurité de nos employés et de nos familles en ces temps difficiles, nous sommes heureux de voir le retour des États-Unis sur la Lune et le commerce spatial aller de l’avant”, a-t-il déclaré.

Masten est la quatrième entreprise à remporter un prix CLPS de la NASA. L’agence a sélectionné Astrobotic, Intuitive Machines et Orbit Beyond pour les premiers prix en mai 2019, bien qu’Orbit Beyond ait renoncé à son prix deux mois plus tard en raison de problèmes commerciaux internes. Les machines astrobotiques et intuitives prévoient de lancer leurs missions en 2021.

L’ordre de mission remporté par Masten, appelé Ordre de tâches 19C par la NASA, a été initialement publié en janvier, puis retiré sans explication une semaine plus tard, à la perplexité des entreprises en lice pour le prix. La NASA a réédité l’ordre de mission début février après ce que l’agence a déclaré être un examen des exigences, y compris l’approvisionnement national, “pour s’assurer qu’elles sont complètes et conformes à la stratégie d’approvisionnement de l’Agence”.

La NASA a depuis émis un autre ordre de mission CLPS pour la mission Volatiles Investigating Polar Exploration Rover (VIPER) afin de rechercher de la glace d’eau dans la région polaire sud de la lune. Lors d’une réunion du 31 mars du Comité national des académies sur l’astrobiologie et les sciences planétaires, Steve Clarke, administrateur adjoint adjoint pour l’exploration à la Direction de la mission scientifique de la NASA, a déclaré que les propositions pour cet ordre de travail étaient dues à la NASA le 10 avril avec une sélection attendue entre le milieu et le fin mai pour un lancement en 2023.

L’ordre des tâches VIPER sera suivi de l’ordre des tâches 19D, qui fera voler une autre suite de charges utiles de la NASA, cette fois vers une région de la lune à l’extérieur des pôles. Cet ordre de mission sera publié en juin ou juillet, a déclaré Clarke.