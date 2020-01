Mathématicien debout; soins de santé à domicile; musique geek; et plus – .

– Les mathématiques font partie de ces matières qui semblent diviser les élèves à mesure qu’ils grandissent. En gros, vous l’aimez ou vous le détestez. Il n’y a pas beaucoup d’opinions intermédiaires à ce sujet. Et de nombreux étudiants qui le détestent ne voient pas comment l’apprentissage du calcul les aidera dans le monde réel. Matt Parker est un «mathématicien debout» qui aime souligner combien de mathématiques sont utilisées dans le monde réel, même si cela n’est pas apparent à première vue. Parker parlera de son livre, Humble Pi: Quand les maths tournent mal dans le monde réel, au Forum à la mairie à 14 heures. le 1er février. La conférence de Parker se concentrera sur la façon dont les erreurs numériques peuvent causer de gros problèmes dans de nombreux domaines, notamment Internet, les élections et même les panneaux de signalisation.

– Un sujet désormais au premier plan du discours national est le sort de la classe ouvrière. Tightrope, un livre de Nicholas Kristof et Sheryl WuDunn, aborde cette question à travers les histoires d’Américains qui ressentent les effets de ce problème de première main. Kristof et WuDunn, lauréats du prix Pulitzer, parleront de leur livre dans le cadre de la série Seattle Arts and Lectures au Benaroya Hall à 19h30. le 5 février.

Voici d’autres faits saillants du calendrier .:

DeviceConnect: Amener les soins de santé à domicile: Un événement sur la façon dont les appareils intelligents peuvent aider à répondre aux besoins de santé courants à Life Science Washington à Seattle; 16 h à 18 h 30, le jeudi 30 janvier.

Les fondateurs vivent à Seattle: Un événement où cinq startups lancent leur entreprise en 99 secondes ou moins au Hard Rock Cafe de Seattle; 18 h à 21 h, jeudi 30 janvier.

Kirby Krackle et le Nerd Rock Orchestra: Une performance mettant en vedette de la bande dessinée, des jeux vidéo et d’autres passe-temps geek à The Triple Door à Seattle; 19 h 30 à 21 h, le jeudi 30 janvier.

Fondamentaux pour les startups: comment créer une société de logiciels d’entreprise Deep Tech en tant que fondateur technique: Présentation des stratégies de création d’une start-up d’entreprise au Fluke Hall de l’Université de Washington à Seattle; 12 h à 13 h, vendredi 31 janvier.

NerdFair Con 2020: Une conférence sur les jeux, les bandes dessinées et autres passe-temps geek au Lynwood Convention Center de Lynwood; 10 h à 21 h 30, le samedi 1er février.

L’Oregon Symphony présente le jeu ON!: Une performance mettant en vedette de la musique de jeux vidéo célèbres comme World of Warcraft et Assassin’s Creed au Arlene Schnitzer Concert Hall à Portland, OR; 19 h 30 à 21 h, le samedi 1er février.

Succès et défis de l’IoT: Une conférence sur les utilisations commerciales et industrielles de l’IoT à Davis Wright Tremaine à Bellevue; 12 h 45 à 18 h, le mardi 4 février.

Seattle Angel: Due Diligence 101: Une présentation sur les stratégies de recherche en tant qu’investisseur providentiel à WeWork à Seattle; 18 h à 20 h, mardi 4 février.

Abeilles, tripes, sols et cancer: Un panel sur la façon dont les éléments du monde naturel affectent la santé au Forum de la mairie de Seattle; 19 h 30 à 21 h 30, le mardi 4 février.

Atelier sur la sécurisation de votre entreprise: Une présentation sur les stratégies de cybersécurité à Total Wine and More à Bellevue; 10 h à 12 h, mercredi 5 février.

Fondateurs Live South Sound: L’événement inaugural des fondateurs en direct dans la région sud de Puget Sound au Pioneer Collective à Tacoma; 18 h à 21 h, mercredi 5 février.

Clinique AoA Pitch: Un atelier pour les startups pour parfaire leurs pitchs d’investissement à Galvanize à Seattle; 11 h à 12 h 30, le jeudi 6 février.

Clinique AoA Pitch: Un atelier pour les startups pour parfaire leurs pitchs d'investissement à Galvanize à Seattle; 11 h à 12 h 30, le jeudi 6 février.