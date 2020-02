Maxar dit que la commande GEO sans nom de l’année dernière est un nouveau satellite Intelsat

WASHINGTON – Maxar Technologies indique que la commande de satellites géostationnaires divulguée en novembre sans nommer le client est un vaisseau spatial Intelsat à haut débit qui transportera également un capteur de pollution pour la NASA.

Intelsat a annoncé le 3 février qu’elle avait choisi Maxar pour construire Intelsat-40e, un satellite qui fournira une couverture à haut débit de l’Amérique du Nord et de l’Amérique centrale.

Intelsat-40e transportera également la charge utile hébergée par la NASA sur les émissions troposphériques: surveillance de la pollution (TEMPO) dans le cadre d’un contrat de la NASA avec Maxar.

Le porte-parole de Maxar, Omar Mahmoud, a déclaré qu’Intelsat-40e est l’ordre de satellites géostationnaires précédemment inconnu.

Maxar a déclaré qu’il construirait le nouveau satellite Intelsat-40e en utilisant sa plate-forme de classe 1300. Le satellite devrait être lancé en 2022.

Le porte-parole d’Intelsat, Meghan Macdonald, a déclaré que l’Intelsat-40e est une extension de la flotte de l’entreprise et non un remplacement d’Intelsat-29e, un satellite de trois ans qui a échoué en avril.

Dans un courriel, Macdonald a déclaré que l’Intelsat-40e aurait une capacité en bande Ku- et Ka, environ huit kilowatts d’énergie et pèserait environ six tonnes métriques au lancement.

La NASA, à l’aide du véhicule sous contrat Hosted Payload Solutions de l’Air Force, a chargé Maxar d’installer la charge utile TEMPO construite par Ball Aerospace sur un satellite géostationnaire.

TEMPO utilisera un spectromètre pour effectuer des mesures horaires et diurnes des gaz traces, y compris l’ozone, le dioxyde d’azote, le formaldéhyde et les aérosols, en Amérique du Nord.