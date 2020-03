Maxar prévient ses clients qu’une pandémie pourrait retarder les livraisons d’engins spatiaux

Caleb Henry

WASHINGTON – Maxar Technologies a averti ses clients qu’il pourrait ne pas être en mesure de livrer le vaisseau spatial à temps ou dans les limites du budget en raison de la pandémie de coronavirus. Néanmoins, la fabrication et les tests de satellites se poursuivent dans ses installations californiennes.

Dans un dossier déposé le 20 mars auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, Maxar a déclaré que l’ordonnance du 16 mars du comté de Santa Clara, le comté, ordonnant aux résidents de rester chez eux pour empêcher la propagation du virus COVID-19 équivaut à un événement de «force majeure» pour l’infrastructure spatiale de l’entreprise. affaires là-bas.

Maxar exploite des usines de fabrication dans le comté de Santa Clara, à Palo Alto et San Jose. Maxar a initialement fermé les deux installations, mais les a rouvertes deux jours plus tard après avoir déterminé qu’il était exempté de la règle du comté. Fabrication et test de satellites le 19 mars, a déclaré le porte-parole de Maxar, Turner Brinton.

“Nous avons repris le travail essentiel sur nos programmes satellites dans l’usine, y compris la fabrication, l’assemblage et les tests de satellites”, a déclaré Brinton par e-mail. «Nous avons maintenu l’approche du travail à domicile pour une grande partie de notre personnel même après avoir déterminé que nous étions admissibles à l’exemption. La santé et la sécurité des employés sont primordiales, et nous avons pris de nombreuses mesures pour rendre notre environnement de travail sûr en limitant le nombre de personnes dans notre usine de fabrication; mettre en œuvre des stratégies de distanciation sociale et d’isolement telles que la répartition de la main-d’œuvre sur place sur plusieurs quarts de travail; et améliorer le nettoyage de nos installations.

Néanmoins, Maxar a déclaré qu’il observait le stress dans sa chaîne d’approvisionnement en raison de la pandémie. La majorité du personnel de Maxar travaille à distance, a indiqué la société, le personnel essentiel gardant toutes ses installations ouvertes.

Maxar a envoyé des avis de force majeure aux clients pour «protéger ses droits légaux étant donné la nature incertaine de la pandémie actuelle» et son impact sur les coûts et le calendrier.

Maxar construit des vaisseaux spatiaux pour Intelsat, EchoStar, la NASA et d’autres clients. Dans un dossier déposé le 2 mars auprès de la SEC, Maxar a déclaré que ses contrats de fabrication de satellites incluent parfois des «clauses de dommages-intérêts liquidés» qui peuvent être déclenchées si les programmes manquent des jalons contractuels.

Aucun employé de Maxar n’a été diagnostiqué avec COVID-19, a indiqué la société. La Californie avait 1 642 cas confirmés de COVID-19 et 30 décès au 22 mars, selon les données compilées par Johns Hopkins University & Medicine.

La Californie a intensifié sa réponse au coronavirus le 19 mars lorsque le gouverneur Gavin Newsom a émis un ordre de «rester à la maison» pour «établir la cohérence… afin de ralentir la propagation de COVID-19».

“Comme la fabrication aérospatiale, les communications et la défense sont des secteurs d’infrastructures critiques fédérales, Maxar est autorisé à poursuivre ses travaux en vertu de l’ordonnance d’abri sur place émise par la Californie”, a déclaré Brinton. «Nous avons mis en œuvre le travail à domicile là où nous avons pu le faire, et nous avons également une partie de notre main-d’œuvre sur place pour maintenir les opérations critiques. Cette approche protège nos opérations commerciales en cours et soutient nos efforts pour continuer à respecter les engagements critiques des clients. »