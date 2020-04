MediaTek a tenté de réfuter les allégations de triche de référence avant même leur publication

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Plus tôt cette semaine, nous avons couvert le nouveau mode de fonctionnement passionnant de MediaTek «Benchmark cheating as a service» (BCaaS) qu’il expédie sur ses produits. Aujourd’hui, nous avons découvert que MediaTek avait tenté de réfuter ces affirmations avec un article qui lui était propre avant même que les résultats de l’enquête n’aient été publiés par Anandtech.

Astuce de pro: si une entreprise publie une réponse à un article dans une publication réputée avant même que celle-ci ne soit diffusée, elle essaie invariablement de se démarquer avec sa propre touche.

Examinons en détail la déclaration de MediaTek. Je vais mettre en italique les diverses déclarations malhonnêtes, fausses déclarations et quelques mensonges catégoriques.

Presque tous les smartphones modernes sont conçus pour fonctionner différemment dans différentes circonstances, ce qui signifie que les appareils sont optimisés pour s’adapter à la puissance et aux performances en fonction des applications en cours d’exécution. MediaTek est connu pour ses innovations intelligentes en matière d’économies d’énergie, qui englobent un large éventail de technologies qui gèrent dynamiquement les ressources informatiques d’un appareil pour offrir une expérience utilisateur durable. Cela signifie que l’appareil ne fonctionnera à plein régime (ce qui ronge la durée de vie de la batterie) que lorsque cela est absolument nécessaire pour une bonne expérience utilisateur.

Ceci est un mensonge. La raison pour laquelle Andrei Frumusanu a détecté un problème en premier lieu est qu’il a remarqué une énorme différence dans un score PCMark. Voici les résultats de la triche par rapport à la non-triche, fonctionnant sur un Oppo Reno3 Pro P95:

C’est un 6781 pour le score de non-triche contre 9048 pour le score de triche, ou une amélioration des performances de 1,33x dans une application qui n’a absolument rien à voir avec la “bonne expérience utilisateur” de quiconque. En fait, l’overclocking d’une application comme PCMark est particulièrement terrible, car tout l’intérêt de PCM est de créer un environnement de test plus réaliste dans lequel les latences du monde réel, les temps de chargement, etc., sont tous pris en compte. Il ne s’agit pas d’un test strictement synthétique ou à fonctionnalité unique comme le sont certains benchmarks mobiles.

Nos chipsets fournissent une grande augmentation de puissance lorsque les applications les plus exigeantes sont exécutées afin que les gens puissent profiter d’un gameplay plus fluide et tirer le meilleur parti des dernières applications d’IA. D’autre part, nos chipsets fonctionneront en mode ultra-économie d’énergie lorsque vous effectuez des tâches légères comme la vérification des e-mails.

MediaTek fait peut-être référence à l’option de mode haute puissance désormais disponible sur certains téléphones, mais il s’agit d’une fonctionnalité entièrement distincte de l’overclocking de la liste blanche dans laquelle la société s’engage. Le mode haute performance est une capacité explicite que vous activez dans Android, généralement après avoir cliqué sur un avertissement sur l’impact que cela peut avoir sur la durée de vie de la batterie et la durée de vie du SoC de votre téléphone. De plus, aucune des applications figurant sur la liste blanche n’est un jeu ou une application dont les utilisateurs peuvent “tirer le meilleur parti” en premier lieu, à moins que votre objectif ne soit de mentir sur les performances de votre SoC.

J’ai inclus la dernière phrase parce que celle-ci n’est pas un mensonge. Saler un document avec un mélange de déclarations manifestement fausses et de déclarations explicitement véridiques est une tactique de relations publiques courante dans ce genre d’écriture.

Nous trouvons intéressant qu’AnandTech ait remis en question les optimisations de benchmarking sur les appareils propulsés par MediaTek, lorsque ces types de configurations sont largement pratiqués dans l’industrie. S’ils devaient examiner d’autres appareils, ils verraient, comme nous l’avons fait, que notre principal concurrent a des chipsets qui fonctionnent exactement de la même manière – ce qu’AnandTech a jugé tricher lors des tests d’évaluation des appareils.

L’insinuation entière de ce paragraphe est un mensonge. Au cours des sept dernières années, Anandtech a enquêté sur la triche de référence mobile sur les appareils fabriqués par Asus, Honor, HTC, Huawei, Google, LG, Motorola, Nvidia, Samsung et Xiaomi. (Toutes les entreprises n’ont pas reçu leur propre histoire, et toutes les entreprises ne trichent pas, mais les liens ci-dessus couvrent des rapports sur toutes les entreprises en question.)

Certaines entreprises trichent plus que d’autres et certaines ne trichent pas du tout. Samsung et Huawei ont tous deux nettoyé leurs actes depuis qu’ils ont été trouvés en train de tricher.

L’une des façons les plus courantes par lesquelles les entreprises tentent de dissimuler leurs propres méfaits est de faire valoir la partialité, l’incompétence ou les deux de la part de l’enquêteur. Ici, MediaTek déclare catégoriquement qu’Anandtech n’a pas fait preuve de diligence raisonnable et implique que cet échec est la raison pour laquelle le site a publié un article médiocre. Ce ne sont pas des méchants, exactement – ils ne connaissent tout simplement pas les tenants et aboutissants de l’industrie mobile, ni comment les entreprises construisent réellement des produits. La meilleure partie d’une phrase comme «Nous trouvons cela intéressant» est que MediaTek n’a pas à porter d’accusation spécifique pouvant être réfutée. “Nous trouvons cela intéressant” signifie “Nous voulons que vous croyiez notre implication qu’Anandtech nous a ciblés pour des raisons invalides, mais vous pouvez inventer votre propre explication pour expliquer pourquoi.” Peut-être choisirez-vous le racisme, le jingoisme ou l’incompétence professionnelle. Le fait est que MediaTek veut que vous y réfléchissiez.

Je me rends compte que les tenants et aboutissants de la communication d’entreprise ne sont pas particulièrement intéressants pour beaucoup de gens. Cela fait également partie du point. MediaTek sait que la plupart des gens ne feront jamais de recherche pour savoir si ses contre-prétentions sont vraies ou non. Il sait que de nombreuses personnes sont prédisposées à considérer les médias comme étant immédiatement dans l’erreur et qui prendront parti pour l’entreprise. Il sait que le fait de soulever l’idée de discrimination fera écho à sa propre clientèle d’une manière qui met l’accent sur la façon dont un site Web américain s’en prend à une entreprise chinoise à une époque de tensions accrues entre les États-Unis et la Chine.

Je pense qu’il est important de montrer comment les entreprises tentent de manipuler la conversation autour de leurs propres produits en mélangeant mensonges et déclarations honnêtes. Dans ce cas, la réponse pré-publiée de MediaTek à un article qu’il n’avait même pas lu, combinée à une lecture attentive du texte lui-même, illustre à quel point cette publication de blog est composée de fausses allégations.

Maintenant lis: