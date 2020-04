MediaTek propose désormais la triche de référence mobile en tant que service

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

La triche dans les benchmarks est un problème qui fait son apparition dans de nombreux contextes différents dans les secteurs du PC et du mobile, mais jusqu’à présent, la triche était généralement limitée aux implémentations OEM du SoC d’une autre entreprise. MediaTek a apparemment décidé de simplifier le processus et a vendu des appareils qui incluent des fonctions de triche de référence intégrées dans le firmware.

C’est le mot d’Anandtech, qui mène une enquête en cours sur ce problème. L’enquête du site a trouvé plusieurs appareils de plusieurs fabricants, chacun avec un fichier Power_Whitelist_CFG.xml similaire avec les mêmes applications chargées. Anandtech présente des preuves que ces fichiers proviennent de MediaTek et sont intégrés dans le SoC BSP (Board Support Package), défini comme «la couche de logiciels contenant des pilotes spécifiques au matériel et d’autres routines».

Il y a beaucoup d’angles inquiétants dans cette tricherie. Cela dure depuis 2016, il est présent sur plusieurs appareils, y compris ceux d’entreprises comme Sony, il a un impact sur une grande variété de tests, y compris des tests d’intelligence artificielle plus récents, et il comprend des applications dans lesquelles nous n’avions jamais vu des entreprises tricher. Parce que ce type de triche fonctionne en levant les limites thermiques et de puissance et en laissant le SoC devenir fou, il y a aussi le risque d’une dégradation et d’une surchauffe plus rapides de la batterie, sans gain de performance réel. N’oubliez pas – ce n’est pas une fonctionnalité intégrée à une entreprise pour améliorer les performances des applications que vous utilisez déjà. Il s’agit de vous mentir en vous faisant croire que les gains de performances dans les applications sont plus importants qu’ils ne le sont.

Le problème de la triche

La réponse de MediaTek à Anandtech n’est rien d’autre qu’un semi-aveu contradictoire de culpabilité. La société affirme que ses appareils «respectent les normes reconnues de l’industrie» et que les tests sont exécutés à l’horloge et à la consommation d’énergie maximales sans aucune des limites thermiques qui s’appliquent dans d’autres circonstances afin de «montrer toutes les capacités du chipset».

Il y a du vrai là-dedans. Les appareils mobiles modernes sont limités thermiquement et ne peuvent généralement fonctionner que sur des horloges boost pendant de courtes périodes. Mais le point de référence d’un smartphone n’est pas seulement de tester les performances individuelles d’un composant de bas niveau comme le CPU, le GPU ou le coprocesseur AI. Le but de ces comparaisons est de donner aux utilisateurs finaux une idée globale de ce que c’est que d’utiliser le téléphone.

Cela s’applique également aux composants PC. La plupart du temps, les gens pensent que les avis sont rédigés en fonction des résultats de référence. Les réviseurs mesurent les performances dans une variété de tests, puis écrivent la revue en fonction de la comparaison de différents matériels dans différentes métriques. C’est généralement vrai, mais il y a un autre côté aux choses: les examinateurs tentent également de trouver des repères qui capturent l’expérience de l’utilisation de l’appareil.

Imaginez, par exemple, qu’un GPU a été conçu pour utiliser un ensemble de règles thermiques et de puissance lors de l’exécution de benchmarks populaires et un autre ensemble de règles qui le laissaient beaucoup plus proche des performances d’un concurrent lors de l’exécution des jeux les plus populaires. Cela brise tout le but et l’objectif d’un benchmark: il ne vous dit littéralement plus rien de précieux sur l’expérience plus large de l’utilisation du téléphone.

La réponse de MediaTek déclare: “Nous pensons que la présentation de toutes les capacités d’un chipset dans les tests de benchmarking est conforme aux pratiques d’autres entreprises et donne aux consommateurs une image précise des performances des appareils.”

La première phrase peut être vraie, mais la seconde ne l’est pas par définition. Le but de ce type de triche est de donner aux clients une image inexacte des performances de l’appareil.

L’un des problèmes majeurs de ce type de triche est qu’une fois que vous avez commencé, il est difficile de vous arrêter. Pour un exemple de pourquoi, considérons notre récente revue Surface Laptop 3. Les performances relatives du processeur entre le 7700HQ (un Kaby Lake quad-core 2016 avec un TDP de 45 W) et le Core i7-1065G7 (un Ice Lake quad-core 2020 avec un TDP de 15W) ont permis au 7700HQ d’être toujours plus rapide en multi-threading grâce à un TDP plus élevé, mais restait derrière la puce la plus récente dans les tests à un seul fil.

Maintenant, imaginez qu’Intel et Microsoft ont autorisé le Surface Laptop 3 à augmenter temporairement jusqu’à 45 W TDP tout en étant testé contre d’autres puces et n’ont appliqué la limite de 15 W qu’en utilisation régulière. Les résultats de mes tests auraient été radicalement différents. En réalité, un CPU Kaby Lake 45 W TDP est souvent encore plus rapide qu’un CPU Ice Lake 15 W en code multi-thread. Dans cette hypothèse, cependant, un coup de pied temporaire à 45 W aurait permis au Ice Lake de faire du hachage de Kaby – et cela aurait donné au Surface Laptop 3 l’impression que l’efficacité du processeur s’était améliorée beaucoup plus que ce qu’il a fait.

Mais si Intel et Microsoft avaient commencé à manipuler les résultats de référence de cette manière en 2016, changer la méthodologie en 2020 rendrait Ice Lake beaucoup plus faible qu’il ne l’était en réalité. Une fois que vous avez commencé à mentir aux clients, vous devez généralement continuer à le faire ou ralentir lentement l’effort au fil du temps, d’une manière suffisamment progressive pour que les gens ne réalisent pas ce qui s’est passé.

La manipulation des résultats des tests comme celui-ci se retourne toujours contre l’entreprise qui le fait. La seule chose que MediaTek a prouvé est que ses équipes d’ingénieurs sont incapables de faire correspondre les résultats obtenus par d’autres fabricants de manière honnête et doivent donc tricher pour compenser la différence. Une entreprise qui vous ment sur ses performances n’aura aucun scrupule à vous mentir sur tout le reste.

Maintenant lis: