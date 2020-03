Meilleur équipement technique pour travailler à domicile

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Si vous rentrez chez vous pour travailler et que vous ne l’avez pas fait beaucoup auparavant, il y a quelques éléments technologiques qui méritent réflexion. Voici quelques-uns que nous trouvons à ExtremeTech particulièrement intéressants, en plus de quelques éléments évidents comme un moniteur externe si vous travaillez avec un ordinateur portable.

Conférencier de conférence de qualité

Bien que votre bureau puisse avoir une bonne configuration pour participer aux conférences téléphoniques, votre bureau à domicile ne l’a probablement pas. Parlant en tant que journaliste qui écoute plusieurs conférences de presse virtuelles par mois, je peux facilement dire quand l’un des présentateurs essaie de se débrouiller avec le microphone intégré de son ordinateur portable, son téléphone ou une webcam bon marché. Dans mon cas, j’ai à la fois une belle webcam Logitech 1080p perchée sur mon moniteur et un haut-parleur pour les appels audio uniquement.

Actuellement, je teste une unité d’examen du haut-parleur convivial eMeet M2 (199,99 $). Il s’agit d’une conception en forme d’OVNI, avec une construction solide avec un châssis en aluminium usiné. La lecture est une étape certaine au-dessus de n’importe quel smartphone que j’ai utilisé, mais la véritable force de l’unité est un ensemble de microphones entourant son bord qui lui donne un champ sonore à 360 degrés, couplé à un traitement audio qui permet de parler à différentes distances et aide à filtrer le bruit de fond. Vous pouvez l’utiliser via Bluetooth, via le câble audio fourni ou en utilisant le dongle USB sans fil inclus. J’ai eu beaucoup de succès avec les appels vocaux et avec Skype. Surtout si vous avez plus d’une personne à votre emplacement lors d’un appel, c’est une bien meilleure solution que d’avoir tout le monde penché sur le même smartphone essayant d’être entendu. Ce n’est pas un véritable haut-parleur, cependant, si vous avez besoin d’un modèle qui est aussi un téléphone à lui seul, vous devez chercher ailleurs.

Si vous ne voulez pas débourser pour un haut-parleur de conférence dédié, n’oubliez pas qu’en un rien de temps, vous pouvez utiliser un Google Home ou Mini ou d’autres appareils d’assistance vocale comme haut-parleur. J’ai gardé un Google Mini à côté de mon ordinateur de bureau à domicile pour cette raison. En parlant de Google, j’ai essayé de laisser mon Pixel 3 sur Record pendant que je suis connecté. Cela me donne une transcription décente de l’appel que je peux utiliser pour appuyer mes notes. Il existe également des options d’enregistrement d’appels spécialisées pour diverses applications. J’ai utilisé Amalto Call Recorder avec Skype avec succès. La version gratuite a cependant une limite de temps sur la durée des appels. (N’oubliez pas non plus que différents États ont des lois différentes sur l’enregistrement des appels téléphoniques.)

Casque audio

Un haut-parleur n’est pas toujours la meilleure solution. Pour commencer, à moins que votre clavier ne soit vraiment silencieux, si vous tapez pendant les appels, vous serez vraiment impopulaire (c’est une autre chose qui se produit sur un nombre surprenant d’appels de presse). Ou, si vous n’êtes pas le seul à travailler à domicile, vous n’aurez peut-être pas la possibilité de faire sonner vos appels depuis un haut-parleur. Enfin, avec un casque de qualité, le microphone peut faire un meilleur travail que la plupart des haut-parleurs. En particulier lors d’un appel avec des anglophones non natifs, je trouve l’utilisation d’un bon casque particulièrement utile. Dans mon cas, je possède un Jabra Evolve 40 (115 $) que j’ai trouvé un compromis raisonnable entre un prix décent et un son de bonne qualité.

Surveiller la lumière

Surtout si vous devez travailler dans le même espace que les autres membres de la famille, l’éclairage efficace de votre espace de travail sans les déranger peut être un problème. Le simple fait de coller une lampe de bureau à côté de votre ordinateur répand généralement la mauvaise quantité de lumière aux mauvais endroits. Heureusement, une lumière de moniteur dédiée est une excellente solution.

Mon préféré est la famille ScreenBar de Benq (99 $ – 129 $). J’utilise l’original depuis plusieurs années. Il fournit une source de lumière ciblée et dimmable depuis son emplacement au-dessus de votre moniteur. Je l’utilise pour éclairer mon clavier et tous les documents dont j’ai besoin pendant que je travaille. Leur nouveau modèle Plus ajoute un contrôle de bureau, ce que je trouve plus pratique que d’utiliser les commandes tactiles sur la barre elle-même. Il a également une fonction très cool où son capteur de lumière ambiante ajuste sa sortie pour vous fournir un niveau constant d’éclairage global.

Plan de basculement pour votre connexion Internet

Internet est une chose incroyable – quand vous pouvez y accéder. Au bureau, votre entreprise dispose probablement d’un système de secours pour garder tout le monde connecté si un FAI a un problème. À la maison, ce n’est probablement pas le cas. En fonction de votre emplacement et de votre budget, il existe plusieurs possibilités pour en configurer un. Le plus simple pourrait être d’obtenir un forfait téléphonique qui vous permet d’utiliser votre appareil comme un hotspot et qui dispose d’une bande passante suffisante pour que vous puissiez y travailler. Ou procurez-vous un appareil de point d’accès dédié avec un plan de données.

Si vous êtes susceptible de travailler à domicile depuis longtemps, il peut être utile d’investir dans une deuxième connexion FAI. Dans notre cas, nous avons une connexion principale assez rapide sur Comcast, avec une sauvegarde plus lente sur AT&T. Les deux sont connectés à un routeur Synology RT2600ac (199,99 $) qui prend en charge le basculement automatique. La plupart du temps, je devine si nous devons payer pour deux FAI, mais une fois par mois ou deux, il est rentable lorsque nous pouvons travailler même lorsque notre connexion principale est interrompue pendant quelques heures.

Équipement d’exercice

C’est vraiment facile quand on travaille à la maison de devenir quelque chose comme une patate de canapé. Se promener, c’est bien, mais ce n’est pas toujours de prendre suffisamment de temps. Aller au gymnase est un conseil traditionnel, mais si vous restez à la maison pour éviter un contact excessif, ce n’est peut-être pas la meilleure option.

De toute évidence, il existe une sélection presque illimitée d’appareils d’exercice à domicile, mais celui que j’ai trouvé particulièrement compatible avec le travail à mon bureau à domicile est un «cycle» sous le bureau. Avec un décent, vous pouvez composer la résistance. Des modèles plus chers garderont également une trace de votre distance. J’ai un modèle relativement peu coûteux – un Stamina InMotion E1000 (j’ai payé 89,99 $, maintenant c’est 104,99 $) qui jusqu’à présent a bien fonctionné. Gardez à l’esprit que vous aurez besoin d’un bureau suffisamment haut pour vous permettre de passer en dessous.

Cooking Tech

J’ai lu récemment un article d’un journaliste qui s’est retrouvé confiné à la maison et a déploré combien il dépensait pour des services de livraison de nourriture comme Postmates et Doordash. Pour moi, cela passe totalement à côté de l’un des plus grands avantages du travail à domicile – il est beaucoup plus facile de cuisiner pour vous et votre famille. Pour commencer, vous pouvez probablement préparer le dîner en même temps que vous passez habituellement la navette. De plus, vous pouvez prendre une longueur d’avance sur la préparation des repas pendant la journée et même expérimenter des repas qui nécessitent beaucoup de temps pour cuisiner.

En supposant que vous ayez déjà un certain type de cuisinière et de four, pour moi, le «prochain» appareil de cuisson le plus précieux est un pot instantané. Les versions les plus récentes, comme le Duo Evo Plus (109 $) que je possède, peuvent cuire lentement, sous-vide, cuire sous pression et plus encore. Si vous voulez devenir un peu plus exotique et avoir le budget, consultez nos critiques du Brava Oven and Cinder Grill.

Gardez vos reçus

Vous pourriez être en mesure de dépenser vos coûts d’équipement de travail à domicile. Le processeur de rapports de dépenses AppZen rapporte qu’environ 6% des notes de frais COVID-19 déposées jusqu’à présent concernaient des dépenses de travail à domicile. Même si votre employeur ne les couvre pas, vous pourrez peut-être les déclarer sous forme de déductions sur votre revenu en tant que dépenses d’entreprise des employés. Bien sûr, si vous êtes un pigiste ou que vous dirigez votre propre entreprise, il y a de fortes chances que ce soient des déductions que vous pouvez déduire directement du revenu de votre entreprise.

Nous n’avons fait qu’effleurer la surface ici, alors faites-nous savoir dans les commentaires tous les articles techniques que vous trouvez utiles pour travailler à domicile.

[Image Credit: David Cardinal]

Maintenant lis: