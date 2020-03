Mémo du DoD: les fournisseurs de produits et services essentiels doivent rester au travail pendant la pandémie

Mémo d’Ellen Lord: “Si vous travaillez dans une industrie d’infrastructure critique, vous avez une responsabilité particulière de maintenir votre horaire de travail normal.”

WASHINGTON – Les entrepreneurs du ministère de la Défense dans des secteurs tels que l’aérospatiale, la fabrication et le renseignement font partie de l’infrastructure critique des États-Unis et doivent continuer à travailler pendant l’urgence du coronavirus, a déclaré la sous-secrétaire à la défense pour les acquisitions et le soutien Ellen Lord dans une note de service du 20 mars.

La «Base industrielle de défense» est l’un des secteurs identifiés dans une note de service du Département de la sécurité intérieure du 19 mars comme infrastructure essentielle, a noté Lord. Le mémo a été distribué vendredi aux associations de l’industrie de la défense, aux associations de gouverneurs et aux comités de Capitol Hill.

«Si vous travaillez dans une industrie d’infrastructure critique, vous avez une responsabilité particulière de maintenir votre horaire de travail normal» lors de l’urgence COVID-19, a-t-elle écrit. Cela s’applique aux maîtres d’œuvre et sous-traitants qui «soutiennent les services essentiels de production de sable nécessaires pour respecter les engagements de sécurité nationale envers le gouvernement fédéral et l’armée américaine».

Les entreprises et les travailleurs classés comme essentiels comprennent ceux de l’aérospatiale, des ingénieurs en mécanique et en logiciels, de la fabrication et de la production, du soutien informatique, de la sécurité, du renseignement, de la maintenance des systèmes d’avions et d’armes, des fournisseurs de fournitures médicales et pharmaceutiques et des transports critiques.

«Si votre contrat ou sous-contrat soutient le développement, la production, les tests, la mise en service ou la maintenance de nos systèmes d’armes et de nos logiciels», ces travailleurs sont considérés comme essentiels, a déclaré Lord. «Ces entreprises doivent respecter des horaires de travail normaux.»

Pendant la pandémie de COVID-19, a écrit Lord, les entreprises devraient suivre les directives des Centers for Disease Control and Prevention, des États et des gouvernements locaux concernant les stratégies pour limiter la propagation des maladies.

“Nous avons besoin de votre soutien et de votre dévouement en ces temps difficiles pour assurer la sécurité de cette nation”, a-t-elle ajouté.

Le porte-parole du Pentagone, le lieutenant-colonel Mike Andrews, a déclaré dans un communiqué que Lord avait rencontré vendredi le président du comité sénatorial des services armés, le sénateur James Inhofe (R-Okla.), Pour discuter de cette note et d’autres questions liées à la crise des coronavirus. “De plus, elle contactera plusieurs gouverneurs d’Etat pour discuter des infrastructures critiques spécifiques à l’Etat et des efforts essentiels de la main-d’œuvre”, a déclaré Andrews.

Demandes de groupes industriels

La note de service de Lord fait suite aux appels lancés par les principaux groupes de l’industrie au DoD et au Congrès pour aider à assurer la poursuite des travaux de sécurité nationale critiques pendant la pandémie en désignant les programmes de sécurité nationale et la main-d’œuvre comme essentiels. Les associations de l’industrie ont également demandé au DoD de s’assurer que les entrepreneurs soient payés à temps pour éviter l’effondrement financier des fournisseurs critiques.

“À l’heure actuelle, des défis extraordinaires pour notre main-d’œuvre et notre chaîne d’approvisionnement fortement intégrée se répercutent sur la base industrielle américaine, qui à son tour, a un impact majeur et mesurable sur notre économie”, a déclaré le président et chef de la direction de la Aerospace Industries Association, Eric Fanning, dans un communiqué. Le 18 mars.

Fanning a appelé à une injection temporaire d’investissements publics et privés dans le système pour aider à atténuer la réduction des flux de trésorerie et des charges financières résultant de la crise du COVID-19. Il a également demandé des «orientations claires et cohérentes pour tous les contrats fédéraux afin d’accélérer les paiements, les obligations et les attributions de contrats et de faciliter le transfert des ressources essentielles vers la chaîne d’approvisionnement».

Le président de l’Association industrielle de la Défense nationale, Hawk Carlisle, dans une lettre adressée le 19 mars aux dirigeants du Congrès, a déclaré que la crise des coronavirus est une «menace que la nation n’a pas vue depuis la Seconde Guerre mondiale».

Il a demandé au Congrès d’approuver les paiements accélérés, les allégements et crédits d’impôt et les prêts à taux zéro pour les petites entreprises et d’exempter les entrepreneurs, le cas échéant, des ordonnances nationales et locales qui restreignent l’accès aux installations pour les entreprises.

Carlisle a déclaré que le gouvernement doit “payer les entrepreneurs à temps lorsque les vendeurs sont confrontés aux défis causés par la pandémie”. En déclarant une urgence nationale, l’administration a activé certaines protections pour les entrepreneurs de la défense, conformément au Règlement fédéral sur les acquisitions. “Cependant, il ne leur fournit pas de protection contre la perte de salaire due à des retards causés par une épidémie ou une quarantaine”, a déclaré Carlisle, “et il ne les protège pas non plus si la chaîne d’approvisionnement est affectée par une crise mondiale”.

Pendant ce temps, la Fédération des vols spatiaux commerciaux a appelé le Congrès à prendre des mesures pour protéger la base industrielle de l’espace commercial américain.

Dans une lettre adressée aux dirigeants du Congrès, le président du CSF, Eric Stallmer, a déclaré que la situation actuelle du COVID-19 «menaçait de causer des dommages durables» à l’industrie spatiale.

“Les États-Unis s’associent à l’industrie spatiale commerciale nationale pour mener toutes leurs missions dans l’espace, y compris celles pour le ministère de la Défense, la communauté du renseignement et la NASA”, a écrit Stallmer. «Le ralentissement soudain des travaux programmatiques, combiné à la fermeture possible des gammes de lancement spatiales fédérales, pose des défis importants à la continuité opérationnelle pour un accès garanti à l’espace pour les missions critiques, et des impacts substantiels sur la chaîne d’approvisionnement spatiale commerciale.»

La CSF a demandé au Congrès de mettre en place un programme de subventions ou de prêts à faible intérêt de 5 milliards de dollars “pour garantir la disponibilité continue des infrastructures, des capacités, du personnel et de la mission aérospatiale essentiels afin de maintenir un accès sûr à l’espace pour les missions spatiales de sécurité nationale, civiles et commerciales. “

Stallmer a déclaré que le lancement spatial devrait être classé comme une industrie «critique» qui devrait avoir accès à un fonds de 150 milliards de dollars proposé par la Maison Blanche. «Si les entreprises qui soutiennent la sécurité nationale ou les activités spatiales civiles ne sont pas en mesure de mener des missions pour le gouvernement en raison de la fermeture des installations fédérales (y compris les gammes de lancement), elles ne seront pas en mesure de recevoir des paiements d’étape d’achèvement de mission, ce qui entraînera un déficit important de capital . “

La lettre du CSF notait que «les fermetures généralisées associées au COVID menacent de reporter considérablement les efforts critiques de sécurité nationale et d’espace civil. Ces fermetures pourraient également interrompre les flux de trésorerie versés aux principaux entrepreneurs et fournisseurs, ce qui pourrait entraîner des fermetures en aval qui nuiraient à la base industrielle. »

Pour maintenir les opérations des entrepreneurs essentiels tout en minimisant la transmission du COVID-19, le gouvernement fédéral devrait mettre à disposition des fonds pour l’équipement de protection individuelle, les thermomètres et tout autre soutien nécessaire aux employés pour poursuivre leurs opérations en toute sécurité, a proposé le CSF.