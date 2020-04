Microsoft a dit qu’il faisait pivoter Windows 10X vers des appareils à écran unique

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Lorsque Microsoft a fait la démonstration de Windows 10X (prononcé comme la lettre X, pas le chiffre romain 10) l’année dernière, la société a déclaré que cette version de Windows était spécifiquement destinée aux appareils à double écran comme le prochain Surface Pro Neo (maintenant retardé jusqu’à après 2020, tel que couvert par mon collègue Ryan Whitwam). Maintenant que cela change, Windows 10X aurait également été réoutillé pour les appareils à écran unique.

Windows 10X est un peu comme Windows 10 S, en ce sens qu’il offre un ensemble de capacités et de fonctions différent du modèle Windows 10 standard, mais c’est là que les similitudes s’arrêtent. Windows 10X, par exemple, prendra en charge l’exécution d’au moins certaines applications Win32 dans des conteneurs. Windows 10X propose un shell réinventé, avec une toute nouvelle barre des tâches et une expérience du menu Démarrer.

L’image ci-dessous, à partir de Windows Central, montre le menu Démarrer avec la barre des tâches en dessous. Au lieu de regrouper les éléments du côté gauche de l’écran, le bouton Démarrer, les tâches épinglées et les tâches en cours d’exécution sont centrés sur l’affichage lors de l’exécution en mode tactile. Basculez vers une souris et le système regroupera les icônes de la manière la plus traditionnelle à gauche.

La nouvelle variante du système d’exploitation offrirait également une toute nouvelle expérience de configuration, un nouveau centre d’action et une capacité connue sous le nom de «mode de composition» qui fait passer l’ordinateur portable de la consommation à la productivité. Le mode de composition démarre automatiquement lorsqu’un clavier est connecté à l’appareil, et il permet plus de fonctionnalités centrées sur l’ordinateur portable comme les applications à fenêtres multiples.

Il n’est pas tout à fait clair si Microsoft effectue ce pivot en raison de problèmes directement liés à Covid-19. Il se peut que la société n’ait pas été en mesure de terminer les fonctionnalités dans les délais prévus afin de livrer Windows 10X dans les délais et que le passage à des appareils à écran unique simplifie le processus de développement du système d’exploitation. Selon Mary Jo Foley de ZDNet, le support Win32 conteneurisé que Microsoft a démontré en février de cette année n’était tout simplement pas si bon, en ce qui concerne la compatibilité. De plus, les applications qui affectent les fichiers système, partitionnent les disques durs ou nécessitent l’accès à des fonctions en dehors de leur propre sandbox ne fonctionneront pas.

Selon Foley, «les responsables n’ont pas discuté de la façon dont les applications Win32 fonctionnaient bien / mal lorsqu’elles étaient virtualisées sur 10X, mais le mot intérieur était que l’équipe avait un long chemin à parcourir pour faire en sorte que les utilisateurs« normaux »comprennent et acceptent, comme les niveaux de compatibilité n’étaient pas excellents. » L’impact sur la durée de vie de la batterie ne devrait pas être lourd, car le système de conteneur Win32 n’est chargé que s’il est réellement nécessaire – mais cela, à son tour, implique que les utilisateurs ne peuvent voir un avantage maximal des appareils que s’ils ne prévoient pas de fonctionner. beaucoup d’applications Win32.

Si vous pensez que tout cela correspond à “À quoi sert exactement Windows 10X?” vous êtes sur la même longueur d’onde que nous. En tant que système d’exploitation à double écran également destiné aux appareils pliables, Windows 10X semblait avoir un objectif distinct. Le réoutiller en tant que système d’exploitation à écran unique est logique si Microsoft veut le positionner contre les Chromebooks, je suppose? Ce n’est pas la pire idée, mais encore une fois, la question de savoir si Windows a un écosystème logiciel pour rendre le système d’exploitation attrayant semble être un problème.

Microsoft n’a pas eu beaucoup de chance de pousser Windows dans des facteurs de forme où il n’était pas précédemment établi, et les retards et pivots ne devraient pas avoir d’incidence sur le Surface Duo basé sur Android, livré plus tard cette année. Les puces Intel Lakefield ont certaines capacités que seul Windows 10X est optimisé pour utiliser, par exemple.

L’épidémie de Covid-19 a bousillé les délais de lancement et les feuilles de route des produits de tout le monde, c’est donc une très bonne idée de prendre tous ces rapports avec un grain de sel en ce moment. Les entreprises découvrent toujours quels produits elles devront repousser, et certaines de ces décisions peuvent dépendre de questions telles que «Dans quelle mesure les membres de l’équipe peuvent-ils continuer à collaborer tout en travaillant à domicile?» Tout le monde s’adaptant toujours à notre nouvelle réalité collective, les réponses à ces questions ne sont peut-être même pas encore connues. Du point de vue des rapports sur ZDNet, il semble que Microsoft se soit engagé à respecter un calendrier de lancement agressif pour le logiciel, mais ne soit pas respecté en raison de circonstances imprévues.

