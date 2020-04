Microsoft AI for Health consacre 20 millions de dollars à l’analyse des données sur les coronavirus – .

L’outil de visualisation de données Power BI de Microsoft assure le suivi des statistiques relatives à l’épidémie de coronavirus. Cliquez sur le graphique pour une version interactive. (Microsoft Graphic)

Microsoft dit qu’il consacre immédiatement 20 millions de dollars de son programme AI for Health à des outils analytiques qui peuvent aider les chercheurs et les responsables de la santé publique à maîtriser la pandémie de coronavirus.

John Kahan, directeur de l’analyse des données de Microsoft, a déclaré qu’IA for Health «collaborera avec des organisations à but non lucratif, des gouvernements et des chercheurs universitaires sur les solutions, et apportera notre expérience à la table, donnant accès à Microsoft AI, à des experts techniques, à des scientifiques des données et à d’autres ressources. “

“Nous concentrons nos efforts sur cinq domaines spécifiques où nous pensons que les données, l’analyse et les compétences de nos scientifiques des données peuvent avoir le plus grand impact”, a écrit aujourd’hui Kahan dans un article sur cet effort. Ces domaines sont:

Données et informations liés à la sécurité et aux impacts économiques.

Traitement et diagnostic, permettre à la recherche de favoriser le développement de vaccins, de diagnostics et de thérapies.

Allocation des ressources, y compris des recommandations sur l’utilisation d’actifs limités, tels que l’espace hospitalier et les fournitures médicales.

Diffusion de précision informations pour contrer la désinformation.

Recherche scientifique étudier et comprendre COVID-19.

Une partie de l’argent servira à financer le consortium COVID-19 High Performance Computing, récemment annoncé, qui rassemble des superordinateurs et des plates-formes cloud telles que Microsoft Azure pour soutenir la recherche sur les coronavirus.

Microsoft a également souligné ses partenariats avec l’Institut de métrologie et d’évaluation de la santé de l’Université de Washington, qui utilise la modélisation informatique pour prédire le cours de l’épidémie; le Département de la santé de l’État de Washington, qui travaille sur un nouveau tableau de bord pour visualiser les statistiques sur la propagation du virus; Folding @ Home, qui utilise l’informatique distribuée pour identifier des protéines prometteuses pour les thérapies COVID-19; et le Sepsis Center of Research Excellence d’UW Medicine, qui utilise les mégadonnées pour prévoir et améliorer les résultats pour les patients COVID-19.

Les bénéficiaires ne sont pas limités aux États-Unis: avec le soutien de Microsoft, une entreprise brésilienne appelée Take a développé un chatbot pour distribuer des informations et connecter les patients potentiels aux équipes médicales, pour éviter de surcharger les hôpitaux brésiliens. Plus près de chez nous, le Bot de Santé de Microsoft a été adapté de la même manière pour le Coronavirus Self-Checker du Center for Disease Control and Prevention.

“COVID-19 est un problème mondial et trouver une solution prendra tous nos efforts”, a déclaré Kahan. «Nous sommes honorés et honorés de travailler avec des chercheurs du monde entier et de les soutenir avec ce soutien supplémentaire dédié d’IA pour la santé.»

