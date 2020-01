Microsoft apporte de nouvelles fonctionnalités de gestion des onglets à Chromium Project

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft a passé l’année dernière à développer un nouveau navigateur basé sur Chromium. Il vient de sortir le nouveau Chromium Edge plus tôt ce mois-ci, mais il redonne déjà au projet open-source. Les utilisateurs aux yeux d’aigle ont repéré un fil de commentaires dans le Chromium Gerrit qui pointe vers les fonctionnalités de gestion des onglets personnalisés de Microsoft faisant partie de Chromium lui-même.

Depuis le lancement de Windows 10, Microsoft a fait de Edge le meilleur navigateur pour Windows. Il a affirmé que les utilisateurs bénéficieraient d’une durée de vie de la batterie et d’une confidentialité bien meilleures avec le navigateur de Microsoft, mais les arguments sont tombés à plat. Fin 2018, Microsoft a confirmé qu’il abandonnerait le moteur EdgeHTML personnalisé et passerait à une base Chromium. Cependant, la version récemment publiée d’Edge n’est pas seulement un clone de Chrome – elle dispose de fonctionnalités personnalisées intégrées au-dessus du code open source, y compris la gestion améliorée des onglets. Microsoft n’est pas obligé d’ajouter de telles choses à Chromium, mais il semblerait que ce soit le cas de toute façon.

Le Chromium Gerrit suit de nombreuses modifications logicielles tout au long du projet, y compris celle intitulée «Envoyer des onglets simples / multiples vers une fenêtre existante». Là, un contributeur de Chromium a répondu à un développeur Microsoft, en disant: «Si vous êtes toujours intéressé par une remontée en amont à partir de Edge, nous serions ravis de le prendre. »Le développeur Microsoft a répondu par l’affirmative et s’est approprié le problème. Les développeurs ont eu cette conversation à la mi-janvier, et Microsoft a poursuivi en faisant un commit de code à la fin de la semaine dernière.

Toute personne utilisant la version canarienne d’Edge verra déjà les premiers indices de ce changement. Microsoft a implémenté une option pour déplacer les onglets d’une fenêtre à une autre déjà ouverte. Il vous suffit de faire un clic droit et de choisir la destination. Chromium prend déjà en charge la sélection de plusieurs onglets, et le problème nécessite la possibilité d’envoyer plusieurs onglets de la même manière. Avec Microsoft configuré pour ajouter cette fonctionnalité à Chromium, nous pourrions le voir arriver dans la version Google de Chrome quelque part plus tard.

Microsoft a effectué plus de 1 000 petits engagements sur le projet Chromium au cours de la dernière année, mais il s’agit du premier changement majeur face à l’utilisateur. Google n’utilise pas nécessairement tout ce qui a été ajouté à Chromium dans Chrome, mais cela ressemble à une fonctionnalité utile. J’espère que cela apparaîtra dans les canaux Canary et Dev de Chrome dans les prochaines versions. De manière réaliste, vous ne verrez probablement les nouvelles fonctionnalités de gestion des onglets dans la version stable que plus tard en 2020 si Google décide de l’adopter.

Maintenant lis: