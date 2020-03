Microsoft Azure est utilisé par 95% des entreprises du Fortune 500. Apprenez à utiliser leurs services cloud dès maintenant.

AWS est peut-être l’une des plates-formes les plus établies du jeu des services cloud, mais cela ne veut pas dire que c’est la meilleure. Azure, la propre solution de cloud computing de Microsoft à AWS, est utilisée par 95% des entreprises du Fortune 500. Donc, si vous voulez faire fonctionner les TI dans une entreprise Fortune 500 et que votre portefeuille informatique n’inclut pas la maîtrise de l’environnement Azure, il est maintenant temps de corriger cela avec les cours de préparation à la certification d’administrateur Microsoft Azure ultime et le pack d’examens simulés.

Cette collection a un objectif assez simple pour enseigner aux nouveaux utilisateurs Azure tout ce qu’ils doivent savoir pour réussir un certain nombre d’examens de certification Azure de Microsoft. En plus de toute la formation Azure importante, ce package comprend un vaste assortiment d’examens de pratique Azure intensifs, y compris des questionnaires de 15 questions et jusqu’à cinq tests de simulation complets chacun pour vous familiariser avec tous les mécanismes de prise de ces très importants tests de certification.

Des choses à faire et à ne pas faire en matière de services cloud aux tactiques pour optimiser le traitement des données, les normes de stockage, la sécurité et la mise à l’échelle appropriée d’un système cloud Azure, les 13 cours et les options de préparation aux examens ici peuvent mettre n’importe quel étudiant sur la voie rapide à la maîtrise Azure accomplie et accréditée.

Cette collection Azure complète est proposée à un prix proche de 700 $, mais vous obtiendrez le tout maintenant pour seulement 29 $ si vous frappez avant la fin de cette offre.

Remarque: Des conditions générales s’appliquent. Consultez les sites de vente au détail concernés pour plus d’informations. Pour plus de bonnes affaires, rendez-vous sur nos partenaires sur TechBargains.com.

Maintenant lis:

Offres ET: 250 $ de réduction sur Apple MacBook Air, Dell Latitude 7390 Seulement 549 $, le plus bas prix sur Google Pixel 4 Le Pentagone veut des pirates éthiques. Voici comment vous pouvez vous amuser et faire des affaires avec un ordinateur portable Fortune.ET: 50 $ de réduction sur l’iPad Mini d’Apple, l’ordinateur portable Lenovo Ideapad S340 Intel Core i3 pour 319 $, le Macbook Air d’Apple pour 1049 $