Microsoft crée Plasma Bot pour stimuler l’effort de développement de la thérapie COVID-19 – .

Les traitements aux globulines hyperimmunes polyclonales, également appelés H-Ig, sont fabriqués en regroupant plusieurs dons de plasma pour concentrer les anticorps. (Photo de Takeda)

Microsoft s’associe aux principales sociétés de plasma du monde pour rationaliser le processus de développement d’une thérapie à base d’anticorps pour COVID-19, la maladie causée par le coronavirus.

La contribution du géant du logiciel de la région de Seattle prend la forme d’une application appelée CoVIg-19 Plasma Bot, un outil d’auto-dépistage qui met en contact les personnes qui ont récupéré de COVID-19 avec les centres de collecte de plasma à travers les États-Unis. L’effort pourrait conduire à un nouveau type de traitement de la maladie, connu sous le nom de globuline hyperimmune polyclonale ou H-Ig.

Le plasma sanguin des survivants d’autres types de maladies infectieuses est connu pour avoir un effet thérapeutique, grâce aux anticorps que ces survivants ont développés au cours de la lutte contre les agents pathogènes. Les premières indications suggèrent que le plasma convalescent pourrait également avoir un effet bénéfique pour les patients COVID-19, et des essais cliniques sont en cours pour confirmer ces résultats.

H-Ig pousse le concept encore plus loin en regroupant plusieurs dons de plasma, en concentrant les anticorps et en purifiant la solution. Le processus de purification minimise le risque de contamination, et parce que le médicament est concentré, il peut être délivré en volumes inférieurs et en moins de temps. Les médicaments H-Ig ont également une durée de conservation plus longue que le plasma, ce qui permet un stockage et une expédition plus faciles.

Les partenaires de la CoVIg Plasma Alliance comprennent Biotest, BPL, LFB et Octapharma ainsi que CSL Behring et Takeda. La Fondation Bill & Melinda Gates fournit un soutien consultatif.

“Chez Microsoft, nous avons effectué une évaluation minutieuse (mais rapide), y compris des consultations non seulement avec nos propres experts mais aussi avec plusieurs partenaires externes”, ont déclaré aujourd’hui les dirigeants de l’équipe Microsoft Plasma Bot dans un blog sur le projet. «Cette évaluation a consisté à acquérir une compréhension de la science sous-jacente et des avantages médicaux potentiels. Nous sommes maintenant convaincus que la CoVIg-19 Plasma Alliance a une réelle chance de sauver des vies, à grande échelle, et peut-être beaucoup plus tôt que les autres approches en cours de développement. »

Plasma Bot suit le modèle que Microsoft a utilisé pour plus de 1 300 chatbots COVID-19 utilisés dans le monde, y compris le CDC Coronavirus Self-Checker. Si vous vous êtes remis d’un cas confirmé de COVID-19, il vous suffit de cliquer sur le bouton «Commencer» sur le site Web de CoVIg-19 Plasma Alliance. Vous serez guidé à travers une série de questions de sélection, et si vous êtes admissible, vous pouvez saisir votre code postal pour être mis en contact avec un centre de collecte de plasma à proximité.

Selon le traqueur de coronavirus de l’Université Johns Hopkins, plus de 70 000 Américains se sont remis de COVID-19. Les donneurs de plasma subiront un examen supplémentaire pour vérifier qu’ils sont éligibles pour participer au projet Plasma Alliance. La procédure de don de plasma prend généralement moins d’une heure. Le processus ramène les cellules sanguines du donneur dans la circulation sanguine, ne retirant que l’eau plus les protéines qui seront utilisées pour développer une thérapie potentielle.

La Plasma Alliance a déclaré que les essais cliniques d’une thérapie H-Ig pourraient commencer dès juin. “Si le travail de l’Alliance réussit, le traitement potentiel pourrait être disponible cette année”, ont déclaré les partenaires du projet.