Microsoft dévoile DirectX 12 Ultimate, son API de nouvelle génération

Cela fait quelques années que Microsoft n’a pas introduit DirectX 12, et un nouvel ensemble d’introductions de console arrive cet automne, donc le moment est venu pour le dévoilement d’une nouvelle version de DirectX. Microsoft vient de lancer DirectX 12 Ultimate, une extension et unification de diverses fonctionnalités DX12 qui devraient servir de référence de capacité commune pour les nouveaux produits et consoles.

Les GPU étiquetés comme prenant en charge DirectX 12 Ultimate offriront les capacités suivantes:

Raytracing DirectX

Ombrage à taux variable

Shaders de maille

Commentaires de l’échantillonneur

Les GPU qui ne peuvent pas fournir toutes ces fonctionnalités continueront d’être vendus en tant que GPU DirectX 12, et non en tant que cartes DirectX 12 Ultimate. Aucune des capacités ci-dessus n’est nouvelle – Nvidia a introduit les premiers GPU avec prise en charge du raytracing DX12 en 2018 – mais ils ne sont pas pris en charge dans les familles de GPU modernes.

Plus d’une mise à jour ponctuelle

Le fonctionnement de DirectX 12 Ultimate ressemble plus à une mise à jour ponctuelle qu’à une toute nouvelle version d’API. Ce n’est pas parce qu’un jeu prend en charge DirectX 12 Ultimate que votre carte DX12 existante ne l’exécutera pas – vous n’aurez tout simplement pas accès à ce groupe commun de fonctionnalités.

Je soupçonne que Microsoft fait cela, car il existe maintenant de nouvelles fonctionnalités importantes dans DX12 qui ne sont pas vraiment «attachées» à la norme. Cela équivaudrait à un niveau de fonctionnalité DirectX 12_2, sauf que Microsoft a décidé de lancer une nouvelle image de marque autour du concept et de choisir DX12U.

Dans ce cas, Nvidia a une longueur d’avance sur d’autres familles de GPU, avec la prise en charge de ces fonctionnalités déjà intégrées à Turing. À ce stade, cependant, les joueurs feraient mieux d’attendre de voir ce que Ampère apporte à la table plutôt que d’acheter Turing si l’objectif est la longévité et le support maximal des fonctionnalités – tout ce que Turing peut faire à cet égard, Ampere sera évidemment en mesure de le faire mieux. Anandtech a mis en place un tableau montrant comment les principaux GPU d’AMD, Nvidia et Intel se comparent:

Selon AMD, tous les nouveaux GPU Navi 20 à venir en 2020 prendront en charge DirectX 12 Ultimate.

Caractéristiques spécifiques

Tout d’abord, nous avons DirectX raytracing 1.1: à l’avenir, les développeurs pourront créer des tâches de lancer de rayons qui s’exécutent directement sur le GPU sans invoquer le CPU. Les moteurs de streaming pourront désormais charger les shaders de raytracing plus efficacement, et il existe une nouvelle fonctionnalité de raytracing «en ligne» qui donne au développeur plus de contrôle sur le processus RT. Microsoft écrit:

Les scénarios avec de nombreux shaders complexes fonctionneront mieux avec un raytracing basé sur des shaders dynamiques, par opposition à l’utilisation d’ubers-shaders de raytracing en ligne massifs. Pendant ce temps, les scénarios qui ont une complexité d’ombrage minimale et / ou très peu d’ombrages fonctionneront mieux avec le raytracing en ligne.

Si tout cela semble assez compliqué, eh bien, ça l’est! La conclusion de haut niveau est que le nouveau raytracing en ligne et le raytracing original basé sur un shader dynamique sont utiles à des fins différentes.

L’ombrage à taux variable est une fonctionnalité dont nous avons déjà parlé. Il permet au GPU de consacrer plus de ressources aux zones les plus importantes d’un jeu (visuellement) et réduit le niveau de détail dans les zones où vous ne le remarquerez probablement pas. Les shaders de maillage ont été décrits comme des «shaders de calcul pour la géométrie». Voici comment Microsoft les décrit:

Avant le shader de maillage, le pipeline de géométrie GPU masquait la nature parallèle de l’exécution matérielle du GPU derrière une abstraction de programmation simplifiée qui ne permettait aux développeurs d’accéder qu’à des fonctions de shader apparemment linéaires … Les shaders de maillage changent cela en faisant en sorte que le traitement de la géométrie se comporte davantage comme des shaders de calcul. Plutôt qu’une fonction unique qui ombrage un sommet ou une primitive, les shaders de maillage fonctionnent sur un groupe de threads de calcul entier, avec accès à la mémoire partagée du groupe et à des fonctionnalités de calcul avancées telles que les intrinsèques des ondes transversales qui fournissent un contrôle encore plus fin du matériel réel. exécution.

Cela devrait supprimer les frais généraux substantiels du traitement de la géométrie et permettre la création d’objets et de scènes plus détaillés. Le blog de Microsoft contient des détails supplémentaires sur la façon dont ils s’attendent à ce que cette avancée simplifie la programmation du GPU. L’abattage géométrique devrait également être plus efficace – les shaders de maillage ajoutent essentiellement un abattage à mi-chemin entre l’abattage grossier (par maille) et fin (par triangle) effectué dans le pipeline de géométrie existant. La seule prise? L’implémentation de shaders de maillage nécessiterait probablement l’écriture d’un jeu pour le matériel DX12U et supérieur, ce qui signifie que nous ne verrons pas ce type de titres avant que la norme ne soit établie comme la ligne de base attendue.

Ce sont des fonctionnalités et des capacités que nous verrons se développer au fil du temps, mais avec le lancer de rayons sur les consoles et les GPU AMD pour le marché des PC, nous devrions commencer à voir une utilisation accrue de cette fonctionnalité, au moins, en 2021-2022. Si vous n’avez pas de carte DX12U, il n’y a aucune raison de s’inquiéter – vous serez entièrement compatible avec les jeux pendant un certain temps.

