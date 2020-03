Microsoft dévoile le nouveau menu Démarrer de Windows 10 sans vignettes dynamiques

Ce site peut gagner des commissions d’affiliation à partir des liens sur cette page. Conditions d’utilisation.

Microsoft est au milieu d’un effort pluriannuel pour moderniser l’interface Windows, et l’une des parties les plus emblématiques de Windows est à venir. Microsoft a dévoilé sa nouvelle vision du menu Démarrer lors d’une récente webémission Windows Insiders. Les vignettes dynamiques disparaissent en arrière-plan, et ces jolies nouvelles icônes sont à l’avant et au centre.

Ces dernières années, Microsoft déploierait des modifications majeures de l’interface utilisateur Windows dans les nouvelles versions du système d’exploitation. Cependant, il le fait au coup par coup cette fois, car il ne fait plus de mises à jour de version monolithiques. Nous utilisons Windows 10 depuis cinq ans et nous serons probablement dans un avenir prévisible. Microsoft a récemment commencé à déployer un nouveau lot d’icônes d’application sur Windows 10, et la prochaine étape pourrait être de réorganiser le menu Démarrer.

Selon l’équipe, le nouveau concept du menu Démarrer est destiné à prendre quelque chose de «chaotique» et à le rendre «uniforme». C’est tout à fait un changement de ton pour Microsoft, qui vantait auparavant Live Tiles comme un moyen d’obtenir des informations utiles sans ouvrir d’applications. Nous pouvons retracer la lignée de Live Tiles depuis Windows Phone 7, qui utilisait ces éléments visuels sur l’écran d’accueil pour afficher des images, des messages, etc. Live Tiles est également devenu une partie intégrante de Windows 8, qui a tenté de supprimer l’interface utilisateur de bureau traditionnelle. Appeler cela une «catastrophe» serait un euphémisme – Microsoft a dû inverser la tendance dans Windows 8.1.

Actuellement, Microsoft prévoit de continuer à prendre en charge Live Tiles. Vous pouvez les désactiver dans les versions actuelles de Windows 10, mais l’interface utilisateur semble étrange sans eux. Avec le nouveau menu Étoile, Microsoft explore des façons de faire apparaître les icônes. Les grands carrés colorés ont disparu, remplacés par des carrés translucides et des rectangles avec des icônes à l’intérieur. Microsoft a également montré le nouveau design en mode clair et sombre. Il ressemble beaucoup au nouveau menu de démarrage de Windows 10X pour les appareils à double écran.

Bien que Microsoft professe un engagement envers Live Tiles, cela ressemble à un service de lèvres sans enthousiasme. Il semble probable que Google abandonne complètement Live Tiles si Windows 10X et la refonte provisoire illustrée dans le livestream fonctionnent. Ce n’est qu’un aperçu préliminaire des modifications de conception proposées. Cela peut prendre du temps avant que le nouveau menu Démarrer fasse partie de Windows.

