Microsoft dévoile les spécifications de la Xbox Series X: 4 fois plus rapide que la Xbox One S

Nous nous attendions à obtenir plus de détails sur la prochaine console de jeu de Microsoft au salon E3 ce printemps, mais les organisateurs ont annulé le salon alors que le coronavirus continue de se propager. Microsoft a décidé de faire sa grande annonce sans décor de salon. Nous avons maintenant les spécifications officielles complètes de la Xbox Series X de Microsoft. Oui, c’est une bête, conçue pour cibler la résolution 4K à 60 images par seconde, mais elle sera prête pour un futur de gameplay 8K et 120 images par seconde.

Au cœur de cette nouvelle machine de jeu se trouve un processeur AMD Zen2 personnalisé avec huit cœurs, chacun cadencé à 3,8 GHz. Le processeur utilise un processus de fabrication de 7 nm et dispose d’un total de 16 threads logiques. La vitesse maximale de 3,8 GHz est uniquement disponible avec SMT (hyperthreading dans le jargon Intel) désactivé. Les développeurs peuvent choisir de fonctionner avec SMT à 3,6 GHz sur tous les cœurs. Ces horloges sont verrouillées et ne varient pas en fonction des conditions thermiques. Pas de surprise, il y a aussi un GPU AMD dans le mix. Le GPU RDNA 2 dispose de 52 unités de calcul, chacune cadencée à 1,825 GHz. Cela équivaut à 12 téraflops de prouesses graphiques. C’est juste un peu plus que la Nvidia GTX 1080 Ti, une puissante carte graphique de bureau de dernière génération qui tient toujours la sienne. Le GPU RDNA 2 prend également en charge le lancer de rayons pour un éclairage plus réaliste. Un ventilateur de 130 mm au sommet de la console en forme de tour garde tout au frais.

Microsoft promet une amélioration de quatre fois dans les performances à un seul thread et multicœur sur cette console. En fait, la série X pourrait théoriquement exécuter quatre sessions de jeu Xbox One S côte à côte.

Le système comprendra 16 Go de RAM GDDR6, mais ce n’est pas gratuit pour tous. Microsoft réservera 10 Go pour l’accès au GPU et le système d’exploitation aura 2,5 Go. Les 3,5 Go restants sont disponibles pour d’autres utilisations. En ce qui concerne le stockage, la série X aura un SSD NVMe personnalisé de 1 To, et vous pourrez l’étendre avec un disque dur externe USB 3.2. Le slot mystérieux vu sur les fuites précédentes de la console est apparemment le port d’extension de stockage pour ajouter plus d’espace SSD à la console.

Toute cette puissance permettra aux développeurs de créer des jeux plus visuellement impressionnants, mais la combinaison d’un stockage rapide et d’un matériel de traitement signifie également que vous ne passerez pas autant de temps à regarder les écrans de chargement. La démonstration ci-dessus montre comment la Xbox Series X encombre l’état de chargement de la Xbox One S de Decay 2.

Nous nous attendons à en savoir plus sur la programmation de lancement de la série X en juin. Microsoft sortira la console pour la saison des vacances 2020, mais les prix sont encore inconnus.

